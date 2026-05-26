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Hindi Newsबिजनेसबदल जाएगा द‍िल्‍ली से नैनीताल जाने का रास्‍ता! जाम की होगी छुट्टी, इस एक्‍सप्रेस-वे से फर्राटा भरेंगे वाहन

बदल जाएगा द‍िल्‍ली से नैनीताल जाने का रास्‍ता! जाम की होगी छुट्टी, इस एक्‍सप्रेस-वे से फर्राटा भरेंगे वाहन

Delhi to Nainital New Route: द‍िल्‍ली या लखनऊ से नैनीताल पहुंचने के ल‍िए अभी शहरों के बीच जाम से होकर गुजरना पड़ता है. लेक‍िन अब NHAI का प्‍लान है क‍ि यात्री ब‍िना क‍िसी रुकावट के हल्‍द्वानी तक पहुंच सकें. इसके लि‍ए बरेली से हल्‍द्वानी के बीच नए एक्‍सप्रेस वे के न‍िर्माण को मंजूरी दी गई है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 26, 2026, 01:12 PM IST
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(Photo Credit: AI)
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NHAI Bareilly Haldwani Expressway: अगर आप भी द‍िल्‍ली-गाज‍ियाबाद से अक्‍सर नैनीताल जाते रहते हैं तो यह खबर आपके काम की है. द‍िल्‍ली में रहने वाले कुछ लोग र‍िलेक्‍स करने के ल‍िए नैनीताल की तरफ दौड़ लगा देते हैं. लेक‍िन अब 100 क‍िमी लंबा नया एक्‍सप्रेस वे नैनीताल के सफर को आसान कर देगा. इस एक्सप्रेसवे का फायदा द‍िल्‍ली-एनसीआर के अलावा लखनऊ और यूपी के अलग-अलग शहरों से आने वाले मुसाफ‍िरों को भी म‍िलेगा. नया रूट शुरू होने से ट्रैफिक कम म‍िलेगा और नैनीताल पहुंचने में लगने वाला टाइम कम होगा. अभी नैनीताल जाने के ल‍िए आपको रुद्रपुर और लालकुआं जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों से गुजरना होता है. लेक‍िन नया एक्‍सप्रेस वे बन जाने के बाद आप भीड़भाड़ वाले शहरों के बाहर से न‍िकल जाएंगे और आपका ट्रैवल टाइम भी बचेगा. NHAI की तरफ से प्रोजेक्‍ट को मंजूरी द‍िये जाने के बाद सर्वे का काम शुरू हो गया है.

एनएचएआई (NHAI) ने बरेली से हल्द्वानी के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है. इसके बनने के बाद यूपी के रुहेलखंड क्षेत्र से उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों तक पहुंचना बेहद आसान और कम समय में मुमकिन हो जाएगा. नया एक्सप्रेसवे रोजाना सफर करने वाले कामकाजी लोगों और वीकेंड पर घूमने के शौकीन पर्यटकों के लिए सफर को सुरक्षित और आसान कर देगा. बरेली से हल्द्वानी के बीच तैयार क‍िये जाना वाला यह एक्सप्रेसवे 100 किमी लंबा और 4 लेन का होगा. नए रूट पर बनने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बड़ी खासियत इसका बरेली में बनने वाला इंटरचेंज होगा.

बरेली में बनेगा इंटरचेंज, लखनऊ वालों को फायदा

बरेली में बनने वाला इंटरचेंज नए एक्सप्रेसवे को सीधे दिल्ली-मुरादाबाद-बरेली हाइवे से जोड़ देगा. इसका सीधा फायदा दिल्ली-NCR, वेस्‍ट यूपी और आसपास के इंडस्‍ट्र‍ियल क्षेत्रों से आने वाली गाड़ियां बिना किसी भारी जाम या देरी के सीधे हिमालयी क्षेत्र की तरफ बढ़ सकेंगी. आने वाले समय में इस रूट को शामली-गोरखपुर कॉरिडोर जैसे अन्य बड़े एक्सप्रेसवे से भी जोड़ने का प्‍लान है. इससे पूरे यूपी में सड़कों का जाल मजबूत होगा और लंबी दूरी का सफर आसान हो जाएगा. अभी बरेली से हल्द्वानी तक का सफर करने में लोगों को ज्यादा समय लग जाता है.

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बदल जाएगा नैनीताल पहुंचने का अनुभव

खासकर वीकेंड और त्योहारों की छुट्टियों के दौरान नैनीताल जैसे हिल स्टेशन पर जाने वाले पर्यटकों की भीड़ बढ़ती है, तो इस रूट पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं. जब यह नया एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा तो सफर का अनुभव पूरी तरह बदल जाएगा. यह एक्सप्रेस-वे ब‍िजी शहरी इलाकों को बाइपास करते हुए निकलेगा, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी. साथ ही, इस पर कंट्रोलड एंट्री और एग्जिट प्‍वाइंट होंगे. नए एक्सप्रेसवे के तैयार होने से सफर का समय घट जाएगा. इस एक्‍सप्रेसवे के जर‍िये हल्‍द्वानी और बरेली के जुड़ने से दोनों राज्‍यों की इकोनॉमी को नई रफ्तार म‍िलेगी.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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