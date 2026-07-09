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दिल्ली से लखनऊ 2 घंटे, वाराणसी 4 और पटना 5 घंटे में, दो घंटे में पहुंचेंगे अमृतसर; क्‍या है सरकार की प्‍लानिंग

Bullet Train in India: अगले साल तक मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन का पहला फेज शुरू होने की उम्‍मीद है. इसके अलावा सरकार देश के अलग-अलग शहरों को बुलेट ट्रेन नेटवर्क से जोड़ने का प्‍लान कर रही है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 09, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 02:48 PM IST
दिल्ली से लखनऊ 2 घंटे, वाराणसी 4 और पटना 5 घंटे में, दो घंटे में पहुंचेंगे अमृतसर; क्‍या है सरकार की प्‍लानिंग
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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