Bullet Train Plan in India: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अब केंद्र दिल्ली-एनसीआर को देश के हाई-स्पीड रेल नेटवर्क का सबसे बड़ा हब बनाने की तैयारी में जुट गई है. इसके तहत दिल्ली से शुरू होने वाले चार अलग-अलग बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का खाका तैयार किया जा रहा है. इन योजनाओं में सबसे बड़ा और अहम प्रस्ताव द‍िल्‍ली-वाराणसी-सिलीगुड़ी कॉरिडोर का है. केंद्रीय बजट में सरकार की तरफ से सात प्रमुख हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में दिल्ली-वाराणसी-सिलीगुड़ी रूट को अहम‍ियत दी गई है. इन रूट पर सरकार करीब 2 लाख करोड़ का भारी निवेश करने जा रही है.