/सिर्फ 6 घंटे में दिल्ली से सिलीगुड़ी! TMC के जाते ही बंगाल को मिलेगी बुलेट ट्रेन की सौगात; अश्विनी वैष्णव ने दिया बड़ा अपडेट

Delhi to Siliguri in 6 hours : केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के लिए कई बड़े रेलवे और मेट्रो प्लान्स की घोषणा की. इस दौरान उन्होंने बताया कि बंगाल को जल्द ही बुलेट ट्रेन परियोजना की सौगात मिलेगी. ये दिल्ली को पूर्वोत्तर भारत के प्रवेश द्वार माने जाने वाले सिलीगुड़ी से जोड़ेगी.
रेल मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित बुलेट ट्रेन दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक पहुंचेगी. इस हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के शुरू होने के बाद दिल्ली से सिलीगुड़ी की यात्रा का समय मौजूदा लगभग 20 घंटे से घटकर सिर्फ 6 घंटे रह जाएगा. ये भारत की दूसरी बुलेट ट्रेन परियोजना होगी. इससे पहले 508 किलोमीटर लंबा मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर अगले वर्ष शुरू होने की उम्मीद है.
Shaping the future of rail connectivity in West Bengal!
Met with Chief Minister @SuvenduWB Ji today for a detailed discussion on ongoing and future railway development initiatives. Looking forward to improving travel for millions across the state. pic.twitter.com/O2vSCiVH5X
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) June 6, 2026
कोलकाता दौरे के दौरान अश्विनी वैष्णव ने मेट्रो में सफर भी किया और राज्य में चल रही रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा की. उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में इस समय एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है. रेल मंत्री ने कहा कि कोलकाता मेट्रो को अगले पांच वर्षों में 60 नई पीढ़ी की ट्रेनें मिलेंगी. इसके अलावा, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राज्य के 102 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है.
उन्होंने राज्य की पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर रेलवे और मेट्रो परियोजनाओं में देरी का आरोप लगाते हुए कहा कि कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं वर्षों तक लंबित रहीं. वैष्णव ने चिंगरीघाटा मेट्रो परियोजना का उदाहरण देते हुए कहा कि इस परियोजना में कानूनी बाधाओं के कारण लंबे समय तक देरी हुई. उन्होंने कहा कि कोलकाता मेट्रो, जो भारत की पहली मेट्रो रेल प्रणाली है, ने 1972 से 2014 के बीच 42 वर्षों में केवल 28 किलोमीटर नेटवर्क जोड़ा था. वहीं 2014 के बाद पिछले 12 वर्षों में 45 किलोमीटर नई मेट्रो लाइनें पूरी की गई हैं.
रेल मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे और मेट्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को नई गति मिली है और पश्चिम बंगाल में भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है.