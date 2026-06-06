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सिर्फ 6 घंटे में दिल्ली से सिलीगुड़ी! TMC के जाते ही बंगाल को मिलेगी बुलेट ट्रेन की सौगात; अश्विनी वैष्णव ने दिया बड़ा अपडेट

रेल मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित बुलेट ट्रेन दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक पहुंचेगी. इस हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के शुरू होने के बाद दिल्ली से सिलीगुड़ी की यात्रा का समय मौजूदा लगभग 20 घंटे से घटकर सिर्फ 6 घंटे रह जाएगा.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 06, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:33 PM IST
सिर्फ 6 घंटे में दिल्ली से सिलीगुड़ी! TMC के जाते ही बंगाल को मिलेगी बुलेट ट्रेन की सौगात; अश्विनी वैष्णव ने दिया बड़ा अपडेट
Image Credit: Source : Canva/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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