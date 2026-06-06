/सिर्फ 6 घंटे में दिल्ली से सिलीगुड़ी! TMC के जाते ही बंगाल को मिलेगी बुलेट ट्रेन की सौगात; अश्विनी वैष्णव ने दिया बड़ा अपडेट

उन्होंने राज्य की पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर रेलवे और मेट्रो परियोजनाओं में देरी का आरोप लगाते हुए कहा कि कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं वर्षों तक लंबित रहीं. वैष्णव ने चिंगरीघाटा मेट्रो परियोजना का उदाहरण देते हुए कहा कि इस परियोजना में कानूनी बाधाओं के कारण लंबे समय तक देरी हुई. उन्होंने कहा कि कोलकाता मेट्रो, जो भारत की पहली मेट्रो रेल प्रणाली है, ने 1972 से 2014 के बीच 42 वर्षों में केवल 28 किलोमीटर नेटवर्क जोड़ा था. वहीं 2014 के बाद पिछले 12 वर्षों में 45 किलोमीटर नई मेट्रो लाइनें पूरी की गई हैं.