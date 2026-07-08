/6 घंटे में दिल्ली से सिलीगुड़ी? वाराणसी से भी दौड़ेगी हाई-स्पीड ट्रेन, 4 नए कॉरिडोर पर केंद्र की बड़ी तैयारी

प्रस्तावित दिल्ली-अमृतसर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर रोहतक, जींद, कैथल, चंडीगढ़, मोहाली, लुधियाना और जालंधर से होकर अमृतसर पहुंचेगा. भविष्य में इसे जालंधर से पठानकोट होते हुए जम्मू और कटरा तक बढ़ाने की भी योजना है, जिससे वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को हाई-स्पीड रेल सुविधा मिल सकेगी. ये कॉरिडोर लगभग 450-500 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 10 से 12 स्टेशन प्रस्तावित हैं. इसके शुरू होने के बाद दिल्ली से अमृतसर की यात्रा करीब 2 घंटे में पूरी की जा सकेगी. फिलहाल ये परियोजना प्रारंभिक सर्वे और रूट अलाइनमेंट के चरण में है.