/6 घंटे में दिल्ली से सिलीगुड़ी? वाराणसी से भी दौड़ेगी हाई-स्पीड ट्रेन, 4 नए कॉरिडोर पर केंद्र की बड़ी तैयारी

Bullet Train Project : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बाद अब केंद्र सरकार दिल्ली-NCR को भारत के हाई-स्पीड रेल नेटवर्क का बड़ा हब बनाने की तैयारी में जुट गई है. इसके तहत दिल्ली से शुरू होने वाले चार नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की योजना बनाई जा रही है. इनमें दिल्ली-वाराणसी-सिलिगुड़ी कॉरिडोर सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना माना जा रहा है.
दिल्ली-वाराणसी-सिलिगुड़ी रूट उन सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में शामिल है, जिनकी घोषणा केंद्र सरकार ने बजट में की थी. इन प्राथमिकता वाले कॉरिडोर पर करीब 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश होने का अनुमान है.
प्रस्तावित दिल्ली-लखनऊ-वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, राजनीतिक और औद्योगिक शहरों को हाई-स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ने का काम करेगा. प्रस्तावित रूट नोएडा, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, न्यू भदोही और वाराणसी से होकर गुजरेगा. इसके अलावा लखनऊ से अयोध्या तक करीब 124-135 किलोमीटर लंबी अलग हाई-स्पीड रेल लाइन बनाने की भी योजना है.
ये कॉरिडोर लगभग 813-865 किलोमीटर लंबा होगा. इसमें 13 से 15 स्टेशन प्रस्तावित हैं. इस रूट पर बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी, जिससे दिल्ली से लखनऊ की यात्रा करीब 2 घंटे 10 मिनट और दिल्ली से वाराणसी की यात्रा करीब 3 घंटे 50 मिनट में पूरी हो सकेगी. इस परियोजना के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ने सिविल स्ट्रक्चर डिजाइन कार्य के लिए टेंडर भी जारी कर दिए हैं.
प्रस्तावित दिल्ली-वाराणसी-सिलिगुड़ी बुलेट ट्रेन भारत का सबसे लंबा हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर होगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली-वाराणसी लाइन को आगे सिलिगुड़ी तक बढ़ाया जाएगा, जिससे उत्तर भारत सीधे पूर्वी भारत और संभावित रूप से पूर्वोत्तर भारत से जुड़ जाएगा. भविष्य में इस लाइन को असम के गुवाहाटी तक विस्तार देने का भी प्रस्ताव है. प्रस्तावित रूट दिल्ली, नोएडा, मथुरा, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, बक्सर, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और न्यू जलपाईगुड़ी (सिलिगुड़ी) से होकर गुजरेगा.
ये कॉरिडोर करीब 1,705 किलोमीटर लंबा होगा और इसके शुरू होने के बाद दिल्ली से सिलिगुड़ी की यात्रा, जो वर्तमान में लगभग 20 घंटे लेती है, घटकर करीब 6 घंटे रह जाएगी. फिलहाल रेल मंत्रालय इस परियोजना के लिए सर्वे और व्यवहार्यता (फीजिबिलिटी) अध्ययन कर रहा है.
एक अन्य प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली को राजस्थान और गुजरात से जोड़ते हुए जयपुर, उदयपुर और अहमदाबाद तक जाएगा. इस लाइन को निर्माणाधीन मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना से भी जोड़ा जाएगा, जिससे भविष्य में दिल्ली से मुंबई तक निर्बाध हाई-स्पीड रेल यात्रा संभव हो सकेगी. प्रस्तावित स्टेशन द्वारका, बिजवासन, गुरुग्राम, मानेसर, रेवाड़ी, बेहरोड़ (नीमराना), शाहपुरा, जयपुर, किशनगढ़ (अजमेर), बिजयनगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, हिम्मतनगर और साबरमती (अहमदाबाद) होंगे.
ये कॉरिडोर लगभग 886 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 14-15 स्टेशन प्रस्तावित हैं. यह परियोजना दिल्ली, राजस्थान और गुजरात की राजधानियों को हाई-स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ेगी. इस कॉरिडोर की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार हो चुकी है, लेकिन केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों से अंतिम वित्तीय मंजूरी का इंतजार है.
प्रस्तावित दिल्ली-अमृतसर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर रोहतक, जींद, कैथल, चंडीगढ़, मोहाली, लुधियाना और जालंधर से होकर अमृतसर पहुंचेगा. भविष्य में इसे जालंधर से पठानकोट होते हुए जम्मू और कटरा तक बढ़ाने की भी योजना है, जिससे वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को हाई-स्पीड रेल सुविधा मिल सकेगी. ये कॉरिडोर लगभग 450-500 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 10 से 12 स्टेशन प्रस्तावित हैं. इसके शुरू होने के बाद दिल्ली से अमृतसर की यात्रा करीब 2 घंटे में पूरी की जा सकेगी. फिलहाल ये परियोजना प्रारंभिक सर्वे और रूट अलाइनमेंट के चरण में है.
भारत की पहली मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का पहला चरण सूरत से बिलिमोरा के बीच 2027 तक शुरू होने की उम्मीद है, जबकि पूरे मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर को 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके विपरीत, दिल्ली से प्रस्तावित चारों नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर अभी निर्माण चरण में नहीं पहुंचे हैं. सभी परियोजनाएं फिलहाल सर्वे, मंजूरी और डिजाइनिंग के विभिन्न चरणों में हैं.
सरकार का लक्ष्य हर वर्ष लगभग 250 किलोमीटर हाई-स्पीड रेल ट्रैक का निर्माण करना है. इसके साथ ही भारत अपनी पहली स्वदेशी हाई-स्पीड ट्रेन B35 भी विकसित कर रहा है. इसके परीक्षण जल्द शुरू होने की उम्मीद है.