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6 घंटे में दिल्ली से सिलीगुड़ी? वाराणसी से भी दौड़ेगी हाई-स्पीड ट्रेन, 4 नए कॉरिडोर पर केंद्र की बड़ी तैयारी

दिल्ली-वाराणसी-सिलिगुड़ी रूट उन सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में शामिल है, जिनकी घोषणा केंद्र सरकार ने बजट में की थी. इन प्राथमिकता वाले कॉरिडोर पर करीब 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश होने का अनुमान है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 08, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:00 PM IST
6 घंटे में दिल्ली से सिलीगुड़ी? वाराणसी से भी दौड़ेगी हाई-स्पीड ट्रेन, 4 नए कॉरिडोर पर केंद्र की बड़ी तैयारी
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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