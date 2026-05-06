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Hindi Newsबिजनेस₹2000 से भी कम खर्च में दिल्ली से श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर, क्यों नाराज हैं घाटी से हजारों लोग? एयरलाइंस भी परेशान!

₹2000 से भी कम खर्च में दिल्ली से श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर, क्यों नाराज हैं घाटी से हजारों लोग? एयरलाइंस भी परेशान!

Delhi to Srinagar Vande Bharat:  दिल्ली से कश्मीर तक का सफर आप 2000 रुपये से भी कम में पूरा कर लेंगे, वो भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में. न लंबी रोड ट्रिप की थकान होगी और ना ही फ्लाइट से महंगे किराए का डर सताएगा. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 06, 2026, 12:21 PM IST
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₹2000 से भी कम खर्च में दिल्ली से श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर, क्यों नाराज हैं घाटी से हजारों लोग? एयरलाइंस भी परेशान!

Delhi To Srinagar by Vande Bharat Express:  गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं. लोग छुट्टियों में घूमने का प्लान बना रहे हैं.  हम आपको 2000 रुपये से भी कम में कश्मीर घूमने का जुगाड़ बता रहे हैं. दिल्ली से कश्मीर तक का सफर आप 2000 रुपये से भी कम में पूरा कर लेंगे. लॉग रोड ट्रिप की थकान और महंगे फ्लाइट टिकट के बिना आप कम खर्च में वंदे भारत एक्सप्रेस की शानदार सवारी करते हुए दिल्ली से श्रीनगर पहुंच सकते हैं.  

दिल्ली से श्रीनगर का सफर 

हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जम्मू से श्रीनगर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का एक्सपेंशन किया. इस वंदे भारत से आप 4 घंटे 50 मिनट के भीतर जम्मू से श्रीनगर पहुंच जाएंगे. 30 अप्रैल से ये सफर आम पब्लिक के लिए शुरू हो चुका है. टिकट विंडो खुलते ही यात्रियों की भारी भीड़ जुट गई. जुलाई के पहले हफ्ते तक का टिकट फुल हो चुका है. अब हम आपको वंदे भारत का वो रूट बता रहे हैं, जिससे आप दिल्ली से श्रीनगर का सफर सिर्फ 1787 रुपये में कर देंगे. इस रूट के खुलने के बाद टैक्सी, बस ऑपरेटर्स से लेकर एयरलाइंस कंपनियों के माथे पर भी पसीना आ चुका है.  

वंदे भारत से दिल्ली से कैसे पहुंचे श्रीनगर  

दिल्ली से सीधे श्रीनगर के लिए डायरेक्ट वंदे भारत ट्रेन नहीं चलती है. आपको सबसे पहले नई दिल्ली-जम्मू तवी वंदे भारत एक्सप्रेस (New Delhi-Jammu Tawi Vande Bharat Exp (22477) की ट्रेन में टिकट बुक करनी होगी. 30 जून के हिसाब से अगर टिकट देखें तो आपको चेयर कार में करीब 1360 रुपये चुकाने होंगे. अगर फूड फैसिलिटी को आप हटा लेते हैं तो टिकट से 307 रुपये और कम हो जाएंगे, यानी आपके लिए टिकट 1057 रुपये का हो जाएगा.  दिल्ली से जम्मू तवी पहुंचने में आपको 6 घंटा 43 मिनट का वक्त लग जाएगा. इसके बाद आपको जम्मू से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन में टिकट बुक करनी पड़ेगी.   

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दिल्ली से श्रीनगर में पहुंचने का रूट  

जम्मू तवी से श्रीनगर के लिए आपको नई वंदे भारत ट्रेन (26401/26402) में टिकट बुक करना होगा. जिसका टिकट 730 रुपये का है और सफर में 4 घंटे 50 मिनट का वक्त लगेगा. अगर दिल्ली से श्रीनगर तक वंदे भारत में सफर का खर्च देखें तो 1787 रुपये में दिल्ली से सफर पहुंच जाएंगे. सफर में आपको (4 घंटा 50 मिनट+ 6 घंटा 43 मिनट)  11 घंटे 33 मिनट का वक्त लगेगा. वंदे भारत में आप आरामदायक सफर के साथ दिल्ली से श्रीनगर पहुंच जाएंगे.  

ट्रेन, कार या फ्लाइट...श्रीनगर पहुंचने के लिए कौन सा बेस्ट? 

दिल्ली से श्रीनगर के बीच की दूरी 812 किमी की है , जिससे अगर आप कार से पूरा करें तो करीब 15 से 16 घंटे का वक्त लगता है. टैक्सी चार्ज 12 रुपये प्रति किमी के हिसाब से भी देखें तो 9744 रुपये का खर्च आएगा, जिसमें टोल टैक्स, ड्राइवर नाइट ड्यूटी चार्ज अलग से होगा. वहीं अगर दिल्ली से श्रीनगर फ्लाइट से सफर करें तो आपको 5000 से 6000 रुपये टिकट खर्च आएगा और आप 1 से सवा घंटे में पहुंच जाएंगे.  अब आप तुलना कर सकते हैं कि आप पहाड़ों, चिनाब ब्रिज, बर्फीली वादियों से होते हुए ट्रेन से 2 हजार से भी कम में सफर करना चाहते हैं या फ्लाइट या रोड से.  

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 फ्लाइट और रोड सफर से क्यों बेहतर है वंदे भारत  ?

अगर आप दिल्ली से श्रीनगर जाने के लिए वंदे भारत का चुनाव करते हैं तो कम किराए में किफायती सफर का आनंद ले सकते हैं.  फ्लाइट से सस्ता किराया और सड़क यात्रा से कम समय लगने की वजह से लोग वंदे भारत को पसंद कर रहे हैं.  वंदे भारत की शुरुआत होने से टैक्सी चालक नाराज हैं, क्योंकि उनकी कमाई पर इसका असर पड़ा है.  ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के के महासचिव शेख मोहम्मद यूसुफ की माने तो जम्मू से श्रीनगर के बीच 70,000 कैब चलती हैं, वंदे भारत की वजह से उनकी कमाई पर गहरा असर पड़ा है. गर्मी की छुट्टी के दौरान पीक सीजन की वजह से एयरलाइंस पर दबाव रहता है, जिसकी वजह से किराए बढ़ जाते हैं.  ऐसे में वंदे भारत लोगों की पहली पसंद बन रही है.  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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