/पिछली दिवाली ₹75000 करोड़ की सेल, इस बार ₹10000 करोड़ के नुकसान का डर...दिल्ली के कारोबारियों ने राहुल गांधी को क्यों लिखी चिट्ठी ?

Delhi Rahul Gandhi Rally: फेस्टिव सीजन से पहले इस साल दिल्ली विरोध प्रदर्शन और रैलियों का अड्डा बना हुआ है. कभी CJP का विरोध प्रदर्शन होता है, तो कभी विपक्षी पार्टियां रैली निकालती है. इन सबका सबसे बड़ा नुकसान दिल्ली के व्यापारियों, कारोबारियों, दुकानदारों को झेलना पड़ रहा है . दावा किया जा रहा है कि 1 नवंबर को कांग्रेस की प्रस्तावित रैली से व्यापारियों का नुकसान बढ़ेगा.
भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली में राहुल गांधी की प्रस्तावित रैली को रद्द करने की मांग की है. उन्होंने दलील दी है कि हाल में हुए प्रदर्शनों की वजह से व्यापारियों को लगभग 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. धनतेरस-दिवाली जैसे त्योहारों से पहले व्यापारियों की सेल प्रभावित हो रही है. भाजपा सांसद ने राहुल गांधी की इस रैली को रद्द करने की अपील की है.
उन्होंने कहा कि दिल्ली में बड़ी संख्या में दूसरे शहरों से व्यापारी सामान खरीदने आते हैं. जब भी ऐसी रैलियां होती हैं, तो वे या तो आ नहीं पाते या आना नहीं चाहते, जिससे कई कारणों से व्यापार प्रभावित होता है. ऐसे में बेहतर होगा कि इस रैली को टाल दिया जाए. उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के लिए लोकेशन बनाई गई है, जिससे लोगों की जनता और व्यापारियों को परेशानी न हो और वे अपना व्यापार सही से कर सकते हैं.
व्यापारियों की राहुल गांधी से अपील
सिर्फ भाजपा ने ही नहीं, दिल्ली के व्यापारियों ने भी राहुल गांधी से अपील की है कि वो 1 नवंबर को होने वाली अपनी रैली को टाल दें. चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने कांग्रेस नेता से INDIA ब्लॉक की रैली टालने की अपील की है. CTI ने चिट्ठी लिखकर कांग्रेस नेता से अपील की है . उन्होंने आशंका जताई है कि इस रैलरी की वजह से दिवाली जैसे फेस्टिवल सीजन में 10000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो सकता है. CAIT के मुताबिक 2025 में दिवाली के दौरान 75000 करोड़ रुपए तक की सेल हुई थी.
1 नवंबर को कांग्रेस रामलीला मैदान में रैली करने वाली है. इसके आसपास दिल्ली के 8 बड़े बाजार हैं. सदर बाजार, भागीरथ पैलेस, चांदनी चौक, करोग बाग, पहाड़गंज, चावड़ी बाजार जैसे बड़े मार्केट हैं. रामलीला मैदान से लेकर पुरानी दिल्ली के बीच 1 लाख से अधिक दुकाने हैं. दिल्ली सेल का सबसे बड़ा पीक सीजन होता है. रैली के चलते रामलीला मैदान के आसपास डायवर्जन होगा, बैरिकेडिंग होगी, जिसके लोगों को आने-जाने में परेशानी होगी और इसका सीधा असर कारोबार पर पड़ेगा. व्यापारी संगठनों का कहना है कि ये रैली 10 नवंबर के बाद की जाए, ताकि उनके कारोबार पर असर न हो.