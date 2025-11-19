Rapido Rider Issue: क्‍या आपने कभी Rapido के जर‍िये क‍िसी र‍िश्‍तेदार या दोस्‍त को कोई पैकेज पहुंचाने के लि‍ए बुक क‍िया है. लेक‍िन ये आपके द‍िये गए एड्रेस पर न पहुंचकर रास्‍ते में ही गायब हो जाए तो क्‍या? जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ द‍िल्‍ली की एक मह‍िला के साथ. दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को शेयर क‍िया है. पीड़‍ित मह‍िला ने बताया क‍ि Rapido राइडर ड‍िलीवरी के ल‍िए द‍िया गया पार्सल चोरी करके फरार हो गया. उसमें उसका 21,000 रुपये वाला स्पीकर था. मह‍िला की यह पोस्‍ट LinkedIn पर तेजी से वायरल हो गई.

महिला ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा?

मह‍िला ने बताया क‍ि वह स्पीकर Rapido के जरिये पार्सल भेज रही थीं, लेकिन राइडर पार्सल को प‍िक करने के बाद गायब हो गया. महिला ने वायरल पोस्ट का टॉप‍िक 'Public Escalation: Rapido Rider Theft & Zero Accountability' रखा. उन्होंने अपनी श‍िकायत में 5 नवंबर का ज‍िक्र करते हुए बताया क‍ि पार्सल आईडी #211793923 के जर‍िये भेजा गया स्पीकर राइडर प‍िक करने के बाद गायब हो गया. उन्होंने आरोप लगाया क‍ि कंपनी ने इस पूरे मामले पर बहुत ही हल्‍की प्रतिक्रिया दी है. 24 घंटे से ज्यादा समय तो कंपनी ने यह बताने में लगा द‍िया क‍ि वह अपने ही राइडर से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं.

FIR के बाद बढ़ गई और च‍िंता

महिला ने बताया क‍ि जब उन्होंने इस मामले की FIR दर्ज कराई तो स्थिति ने और खतरनाक रूप ले ल‍िया. पुलिस जांच में पता चला क‍ि जिस बाइक का यूज डिलीवरी के लिए किया गया था, वह राइडर के नाम पर रजिस्टर्ड ही नहीं थी. जांच में सामने आए इस फैक्‍ट से पता चला क‍ि Rapido के बैकग्राउंड वेर‍िफ‍िकेशन और ऑनबोर्डिंग सिस्टम पर गंभीर सवाल उठते हैं.

कंपनी ने महज 5,000 रुपये ही द‍िये

महिला ने आरोप लगाया क‍ि इतने बड़े सेफ्टी लूप होल के बावजूद Rapido ने महज 5,000 रुपये का ही मुआवजा देने की पेशकश की है. कंपनी ने अपने न‍ियमों का हवाला देकर पूरी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की. पीड़‍ित मह‍िला ने अपनी तीन मांगों में कहा है क‍ि उसके चोरी हुए सामान की पूरी भरपाई की जाए. इसके अलावा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेलियर पर कंपनी की तरफ से बयान द‍िया जाए और मामले को किसी सीन‍ियर अध‍िकारी तक पहुंचाया जाए.

यूजर्स के लि‍ए महिला की सलाह

मह‍िला ने Rapido यूज करने वाले दूसरे यूजर्स से कहा क‍ि जब तक Rapido अपनी स‍िक्‍योर‍िटी और वेरिफिकेशन प्रोसेस को मजबूत नहीं करता, तब तक कस्‍टमर की सुरक्षा खतरे में बनी रहेगी. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे Rapido के जरिये कोई भी कीमती पैकेज भेजने से बचें क्योंकि यह सर्व‍िस मुझे भरोसेमंद नहीं लगती.