Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /दिल्ली एयरपोर्ट का जलवा, दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में हुआ शुमार; पेरिस-सियोल और लॉस एंजिल्स को छोड़ा पीछे

दिल्ली एयरपोर्ट का जलवा, दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में हुआ शुमार; पेरिस-सियोल और लॉस एंजिल्स को छोड़ा पीछे

2025 में IGI एयरपोर्ट से 7.8 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया है. इसके साथ ये दुनिया के 20 सबसे व्यस्त एविएशन हब्स में शामिल होने वाला इकलौता भारतीय एयरपोर्ट बन गया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 19, 2026, 11:10 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 11:19 PM IST
दिल्ली एयरपोर्ट का जलवा, दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में हुआ शुमार; पेरिस-सियोल और लॉस एंजिल्स को छोड़ा पीछे
Image Credit: Social media/X

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
108 नहीं, 104 भी कमाल! उत्तराखंड में दूर दराज मरीजों को भी मिल रही स्वास्थ्य मदद
2
3
4
5