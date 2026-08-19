/दिल्ली एयरपोर्ट का जलवा, दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में हुआ शुमार; पेरिस-सियोल और लॉस एंजिल्स को छोड़ा पीछे

Delhi’s IGI Airport : दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) ने दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे का खिताब हासिल किया है. एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 2025 में IGI एयरपोर्ट ने 7.81 करोड़ से अधिक यात्रियों को संभाला है. इसके साथ ही ये ग्लोबल रैंकिंग में 11वें स्थान पर रहा और दुनिया के टॉप-20 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में शामिल होने वाला इकलौता भारतीय एयरपोर्ट बन गया है.
ACI के पैसेंजर ट्रैफिक डेटा के मुताबिक, IGI एयरपोर्ट ने 2025 में कुल 7.81 करोड़ से अधिक यात्रियों को संभाला है. 2024 में ये आंकड़ा करीब 7.78 करोड़ था यानी एक साल में यात्रियों की संख्या में 0.42 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
अमेरिका का हर्ट्सफील्ड-जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (ATL) एक बार फिर दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट रहा है. 2025 में यहां 106,302,208 यात्रियों का आवागमन हुआ. 1998 के बाद से कोविड-19 के वर्षों को छोड़कर अटलांटा एयरपोर्ट ज्यादातर समय दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट का खिताब अपने नाम करता रहा है. दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (DXB) 95,192,160 यात्रियों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि टोक्यो हानेडा एयरपोर्ट (HND) 91,679,814 यात्रियों के साथ तीसरे नंबर पर रहा है. टॉप-5 में डलास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और शंघाई पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल रहे. दोनों एयरपोर्ट्स ने 85,660,127 और 84,994,548 यात्रियों को हैंडल किया है.
इसके बाद शिकागो ओ'हेयर एयरपोर्ट 84,856,018 यात्रियों के साथ छठे, लंदन हीथ्रो 84,482,126 यात्रियों के साथ सातवें और इस्तांबुल एयरपोर्ट 84,437,710 यात्रियों के साथ आठवें स्थान पर रहा है. ग्वांगझू बैयुन इंटरनेशनल एयरपोर्ट 83,582,952 यात्रियों के साथ नौवें और डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 82,427,962 यात्रियों के साथ टॉप-10 में दसवें स्थान पर रहा है.
IGI एयरपोर्ट के 7.81 करोड़ यात्रियों ने इसे डेनवर के ठीक पीछे 11वें स्थान पर पहुंचा दिया है. दिल्ली एयरपोर्ट ने कई बड़े ग्लोबल एविएशन हब्स को पीछे छोड़ा है. सियोल इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 74,126,912 यात्रियों को हैंडल किया और दिल्ली से पीछे रहा. वहीं, लॉस एंजिल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट (LAX) पर 73,709,594 यात्री पहुंचे हैं. पेरिस के चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट (CDG) ने 72,029,407 यात्रियों को हैंडल किया है. बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट 70,742,712 यात्रियों के साथ इसके बाद रहा है. टॉप-20 की लिस्ट में सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट 69,982,000, एम्स्टर्डम शिफोल एयरपोर्ट 68,771,592, मैड्रिड-बाराजास एयरपोर्ट 68,118,754, शेनझेन बाओआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट 66,485,213 और कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 63,409,501 यात्रियों के साथ शामिल रहे हैं.
ACI के मुताबिक, 2025 में दुनियाभर के एयरपोर्ट्स ने करीब 9.8 अरब यात्रियों को हैंडल किया. यह 2024 के मुकाबले 3.7 प्रतिशत अधिक है. वहीं, 2019 के प्री-पैंडेमिक स्तर की तुलना में यह आंकड़ा 6.5 प्रतिशत ज्यादा रहा है. ये आंकड़े दिखाते हैं कि ग्लोबल एविएशन सेक्टर ने कोरोना महामारी के दौरान आई गिरावट से न सिर्फ रिकवरी कर ली है, बल्कि अब कोविड-19 से पहले के स्तर से भी काफी आगे निकल चुका है.