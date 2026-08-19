/दिल्ली एयरपोर्ट का जलवा, दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में हुआ शुमार; पेरिस-सियोल और लॉस एंजिल्स को छोड़ा पीछे

IGI एयरपोर्ट के 7.81 करोड़ यात्रियों ने इसे डेनवर के ठीक पीछे 11वें स्थान पर पहुंचा दिया है. दिल्ली एयरपोर्ट ने कई बड़े ग्लोबल एविएशन हब्स को पीछे छोड़ा है. सियोल इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 74,126,912 यात्रियों को हैंडल किया और दिल्ली से पीछे रहा. वहीं, लॉस एंजिल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट (LAX) पर 73,709,594 यात्री पहुंचे हैं. पेरिस के चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट (CDG) ने 72,029,407 यात्रियों को हैंडल किया है. बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट 70,742,712 यात्रियों के साथ इसके बाद रहा है. टॉप-20 की लिस्ट में सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट 69,982,000, एम्स्टर्डम शिफोल एयरपोर्ट 68,771,592, मैड्रिड-बाराजास एयरपोर्ट 68,118,754, शेनझेन बाओआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट 66,485,213 और कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 63,409,501 यात्रियों के साथ शामिल रहे हैं.