डिलीवरी बॉय से हाउस हेल्प तक: कैसे गिग इकोनॉमी बना रही है युवाओं की जिंदगी मुश्किल, स्टार्टअप फाउंडर ने बताया खतरा
डिलीवरी बॉय से हाउस हेल्प तक: कैसे गिग इकोनॉमी बना रही है युवाओं की जिंदगी मुश्किल, स्टार्टअप फाउंडर ने बताया खतरा

भारत में गिग इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसके पीछे छिपी एक गंभीर चुनौती भी है. डिलीवरी बॉय से लेकर हाउस हेल्प तक, कई युवा सिर्फ अस्थायी नौकरियों पर निर्भर होते जा रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा और भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 30, 2025, 10:42 AM IST
डिलीवरी बॉय से हाउस हेल्प तक: कैसे गिग इकोनॉमी बना रही है युवाओं की जिंदगी मुश्किल, स्टार्टअप फाउंडर ने बताया खतरा

भारत में गिग इकोनॉमी के बढ़ते प्रभाव ने युवाओं की उम्मीदों और करियर की दिशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. Groweasy.ai के फाउंडर तेज पांडेय ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि देश की युवा शक्ति का सही उपयोग नहीं हो रहा और गिग इकोनॉमी युवा पीढ़ी के लिए एक “फंदा” बन गई है.

तेज पांडेय ने अपने एक्सपीरिएंस शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने हाल ही में घर के लिए एक हाउस हेल्प बुलाया. वह 26 साल का युवक, जो पहले फूड डिलीवरी में काम करता था, अब महीने में 36,000 रुपये की निश्चित सैलरी के लिए घरेलू काम करने लगा. पांडेय ने लिखा, “बर्तन धोने, झाड़ू-पोंछा करने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन मैं उसके आत्मसम्मान में धीरे-धीरे गिरावट महसूस कर सकता था. यह वही भारत नहीं है जिसकी हम कल्पना करते थे.”

गिग इकोनॉमी: अवसर या जाल?
तेज पांडेय ने कहा कि जिस तरह वेंचर कैपिटल पहले फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा देता था, वही निवेश अब ऐसी सेवाओं को बढ़ावा दे रहा है जो युवाओं को शहरी मध्यम वर्ग के घरों में घरेलू काम करने के लिए प्रेरित कर रही हैं. पांडेय ने लिखा, “हम इसे गिग इकोनॉमी कहते हैं, हम इसे फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं. लेकिन सच यह है कि यह अवसर के रूप में छिपा हुआ जाल है.”

रोजगार की क्वालिटी पर सवाल
पांडेय ने भारत में युवा बेरोजगारी और वास्तविक वेतन पर भी चिंता जताई. देश में युवा बेरोजगारी 17% से अधिक है और पिछले दशक में वास्तविक वेतन में वृद्धि नहीं हुई. उन्होंने कहा कि अगर युवा सिर्फ काम करते रहेंगे, निर्माण नहीं करेंगे, तो देश की विकास कहानी टिकाऊ नहीं होगी. हमें यह देखना होगा कि क्या हम काम करने लायक नौकरियां दे रहे हैं या सिर्फ लोगों को व्यस्त रखने वाली नौकरियां.

सोशल मीडिया पर बहस
तेज पांडेय का पोस्ट वायरल हो गया और यूजर्स के बीच बहस छिड़ गई. कुछ ने उनकी चिंता से सहमति जताई, जबकि कई ने श्रम की गरिमा पर जोर दिया. एक यूजर ने लिखा कि हर काम छोटा नहीं होता, अगर मेहनत और ईमानदारी से किया जाए.

Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उत्तर प्र...और पढ़ें

gig economy

