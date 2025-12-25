All-India Strike : क्रिसमस और न्यू ईयर पर देशभर में डिलीवरी पार्टनर्स ने बुलाई हड़ताल, जानिए किन प्लेटफॉर्म पर पड़ेगा असर?

Advertisement
न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, Swiggy, Zomato, Zepto, Blinkit, Amazon और Flipkart जैसे प्लेटफॉर्म ने 25 दिसंबर और 31 दिसंबर, 2025 को पूरे भारत में हड़ताल की घोषणा की है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 25, 2025, 01:57 PM IST
Delivery and Gig Workers : ई-कॉमर्स और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से जुड़े डिलीवरी पार्टनर्स और गिग वर्कर्स ने क्रिसमस (25 दिसंबर) और नए साल की पूर्व संध्या (31 दिसंबर, 2025) पर पूरे भारत में हड़ताल की घोषणा की है. न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, Swiggy, Zomato, Zepto, Blinkit, Amazon और Flipkart जैसे प्लेटफॉर्म ने 25 दिसंबर और 31 दिसंबर, 2025 को पूरे भारत में हड़ताल की घोषणा की है.

गिग वर्कर्स विरोध क्यों कर रहे हैं?

रिपोर्ट के अनुसार, इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स और तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन ने 'खराब होती काम की स्थितियों' के विरोध में हड़ताल का आह्वान किया है. उन्होंने वेतन, सुरक्षा, नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई. डिलीवरी वर्कर्स ने कहा कि उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता है. कमाई कम हो रही है, डिलीवरी के टारगेट असुरक्षित हैं, मनमाने ढंग से अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिए जाते हैं और खासकर पीक डिमांड के समय और त्योहारों के दौरान वेलफेयर बेनिफिट्स की कमी होती है.

मांगें क्या हैं? 

1. पारदर्शी और निष्पक्ष वेतन 

2. '10-मिनट डिलीवरी' मॉडल को वापस लेना

3. उचित प्रक्रिया के बिना अकाउंट ब्लॉक करने पर रोक

4. बेहतर सुरक्षा और दुर्घटना बीमा

वर्कर्स ने केंद्र और राज्य सरकारों से प्लेटफॉर्म कंपनियों को तुरंत रेगुलेट करने, श्रम सुरक्षा लागू करने और गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा ढांचे को लागू करने का आग्रह किया है. गिग वर्कर्स चाहते हैं कि सरकार गिग वर्कर्स के संगठित होने और सामूहिक रूप से मोलभाव करने के अधिकार को मान्यता दे.

 10 मिनट डिलीवरी मॉडल से जान को खतरा

इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (IFAT) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद इनायत अली ने बताया कि सरकार ने कर्नाटक प्लेटफॉर्म-बेस्ड गिग वर्कर्स (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) अधिनियम 2025 पेश किया है. लेकिन इसका कार्यान्वयन अभी तक प्रभावी नहीं हुआ है. अली ने कहा कि 10 मिनट की डिलीवरी मॉडल से कर्मचारियों की जान को बहुत अधिक खतरा बना हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि जो कर्मचारी यूनियन में शामिल होना चाहते थे, उन्हें कंपनियों ने ब्लैकमेल किया. उन्होंने कहा कि काम के मॉडल, घटती इनकम और सोशल प्रोटेक्शन की पूरी कमी की वजह से डिलीवरी वर्कर्स पर बहुत अधिक दबाव पड़ रहा है. ये हड़ताल न्याय, सम्मान और जवाबदेही के लिए एक सामूहिक आवाज है. सरकार अब और चुपचाप तमाशा नहीं देख सकती, जबकि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कर्मचारियों की जान की कीमत पर मुनाफा कमा रही हैं.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

