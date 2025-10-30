Advertisement
गोल्ड की खपत में सालाना 16% की गिरावट, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

रिपोर्ट के मुताबिक, ज्वेलरी (गहनों) की डिमांड में 31% की भारी गिरावट आई है. ये घटकर 117.7 टन रह गई. इसके विपरीत, निवेश (investment) के रूप में सोने की डिमांड में 20% की ग्रोथ हुई है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 30, 2025, 04:52 PM IST
गोल्ड की खपत में सालाना 16% की गिरावट, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

 World Gold Council : भारत में जुलाई–सितंबर तिमाही के दौरान गोल्ड की खपत (gold Demand ) में साल-दर-साल (YoY) 16% की गिरावट दर्ज की गई है. ये घटकर 209.4 टन रह गई है. वहीं, सोने की कीमतों में तेजी के कारण इसकी कुल वैल्यू (value) में 23% की बढ़ोतरी हुई है. ये जानकारी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) की ताजा रिपोर्ट में दी गई है.

ज्वेलरी की डिमांड में 31% की भारी गिरावट 

रिपोर्ट के मुताबिक, ज्वेलरी (गहनों) की डिमांड में 31% की भारी गिरावट आई है. ये घटकर 117.7 टन रह गई. इसके विपरीत, निवेश (investment) के रूप में सोने की डिमांड में 20% की ग्रोथ हुई है. ये बढ़कर 91.6 टन तक पहुंच गई. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि उपभोक्ताओं ने सोने के बार्स और कॉइन्स (coins) को लॉन्ग टर्म निवेश के रूप में अपनाना शुरू कर दिया है.

यह भी पढ़ें : सोने की छत, आलीशान सुइट्स...पटरी पर दौड़ता महल, किराया सुनकर दंग रह जाएंगे

सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट

कई महीनों की जोरदार तेजी के बाद अब सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. सोना अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 11% गिर चुका है. वहीं, चांदी भी अपने हाई लेवल से 16% से ज्यादा टूट चुकी है. भारत में भी दोनों कीमती मेटल्स के दाम में बड़ी गिरावट आई है. 

WGC ने बताया कि 2025 के पहले नौ महीनों में कुल सोने की खपत में इन्वेस्टमेंट डिमांड का हिस्सा 40% था, जो अब तक का सबसे ज्यादा है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक सितंबर में सोने की डिमांड 67% बढ़ गई. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने गुरुवार को कहा कि सोने की बढ़ती कीमतों के कारण भारतीय निवेशक बार और सिक्के खरीद रहे हैं. 

