लग्जरी घरों की मांग आसमान पर, किफायती आवासों से खरीददारों ने किया किनारा, प्रीमियम रियल एस्टेट में बूम!
Hindi Newsबिजनेस

लग्जरी घरों की मांग आसमान पर, किफायती आवासों से खरीददारों ने किया किनारा, प्रीमियम रियल एस्टेट में बूम!


Real estate Trends: देश में लग्जरी घरों की मांग में तेजी से उछाल आया है. इसका एक कारण ये भी है कि अधिकतर खरीदार घरों को खुद रहने के लिए खरीद रहे हैं, न कि निवेश के लिए.

 

Written By  IANS|Edited By: Sharda singh|Last Updated: Sep 08, 2025, 02:17 PM IST
भारत में घर खरीदने वाले लोगों के बीच अब प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट की मांग तेजी से बढ़ रही है. हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 की पहली छमाही में 36 प्रतिशत खरीदारों ने 90 लाख रुपए से 1.5 करोड़ रुपए तक के घरों को सबसे ज्यादा पसंद किया है.

यह दर्शाता है कि भारतीय घर खरीदार अब केवल किफायती विकल्पों तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि वे बेहतर और महंगे विकल्पों की ओर भी ध्यान दे रहे हैं. वहीं, 25 प्रतिशत लोग 45 लाख से 90 लाख रुपए के बीच के घरों को पसंद करते हैं. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अधिकतर खरीदार घरों को खुद रहने के लिए खरीद रहे हैं, न कि निवेश के लिए.

पहली पसंद लग्जरी घर

रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि भारत में घर खरीदारों के बीच 90 लाख रुपए से 1.5 करोड़ रुपए तक की कीमत वाले घर सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं. यह सेगमेंट 36 प्रतिशत खरीदारों की पहली पसंद बना हुआ है. यह बात प्रीमियम और लग्जरी रियल एस्टेट के प्रति बढ़ती रुचि को दर्शाती है. वहीं, 45 लाख से 90 लाख रुपए के बीच के घरों को 25 प्रतिशत खरीदार पसंद कर रहे हैं.

ज्यादा लोग खुद के लिए खरीद रहे हैं घर

एनारॉक की रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 65 प्रतिशत संभावित खरीदार घरों को खुद रहने के लिए खरीद रहे हैं, यानी वे एंड-यूजर्स हैं. जबकि निवेशक कम सक्रिय हैं. बेंगलुरु में निवेशकों का हिस्सा 43 प्रतिशत है, जो कि सबसे अधिक है. इसके विपरीत, दिल्ली-एनसीआर में निवेशकों का हिस्सा केवल 26 प्रतिशत है, जबकि 74 प्रतिशत लोग खुद के रहने के मकसद से खरीदारी कर रहे हैं.

रियल एस्टेट अब भी सबसे पसंदीदा निवेश

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि लगभग 63 प्रतिशत खरीदार अब भी रियल एस्टेट को सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा निवेश मानते हैं. यह पिछले साल की तुलना में 4 प्रतिशत ज्यादा है. हालांकि, किफायती आवास के लिए मांग में कमी आई है, और 62 प्रतिशत इच्छुक खरीदार किफायती आवास के मौजूदा विकल्पों से नाखुश हैं.

किफायती आवास में शिकायतें

किफायती आवास विकल्पों को लेकर खरीदारों की असंतुष्टि भी रिपोर्ट में सामने आई है. 92 प्रतिशत लोगों का कहना है कि परियोजनाओं का स्थान सही नहीं है. 90 प्रतिशत ने गुणवत्ता और डिजाइन को खराब बताया, जबकि 77 प्रतिशत ने कहा कि घरों का आकार बहुत छोटा है और उपयोग में असुविधाजनक है. एनारॉक के अध्यक्ष अनुज पुरी ने कहा कि किफायती घरों की मांग कम होना चिंताजनक है.

बढ़ती कीमतें बनी चिंता का कारण

भारत के प्रमुख शहरों में पिछले दो वर्षों में घरों की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है. 2023 की दूसरी तिमाही में औसत कीमत 6,001 रुपए प्रति वर्ग फुट थी, जो 2025 की दूसरी तिमाही तक बढ़कर 8,990 रुपए प्रति वर्ग फुट हो गई. यह 50 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी है. इस बढ़ती कीमत को लेकर 81 प्रतिशत खरीदार चिंतित हैं.

