पोस्‍ट ऑफ‍िस के जर‍िये भी कर सकेंगे म्यूचुअल फंड में इनवेस्‍ट, AMFI के साथ म‍िलकर उठाया यह कदम
Hindi Newsबिजनेस

पोस्‍ट ऑफ‍िस के जर‍िये भी कर सकेंगे म्यूचुअल फंड में इनवेस्‍ट, AMFI के साथ म‍िलकर उठाया यह कदम

Mutual Fund in Post Office: भारतीय डाक की देशभर के अर्बन और सेमी अर्बन एर‍िया में व्यापक पहुंचा है. लेक‍िन वहां म्यूचुअल फंड निवेश के बारे में लोगों के बीच जागरूकता कम है. इस करार से देश के दूर-दराज के इलाकों में फाइनेंशियल इंक्लूजन और पहुंच के प्रति डाक विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 23, 2025, 12:50 PM IST
पोस्‍ट ऑफ‍िस के जर‍िये भी कर सकेंगे म्यूचुअल फंड में इनवेस्‍ट, AMFI के साथ म‍िलकर उठाया यह कदम

Mutual Fund Investment Via Post Office: डाक विभाग (DOP) और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है. डाकघरों के जर‍िये म्यूचुअल फंड ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूट करने के लिए पार्टनरश‍िप करने के ल‍िए हाथ मिलाया है. मुंबई में एएमएफआई (AMFI) के 30वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान डीओपी और एएमएफआई (AMFI) ने एमओयू पर साइन क‍िये. यह एमओयू 22 अगस्त 2025 से 21 अगस्त 2028 तक तीन साल के ल‍िए वैल‍िड है. इसमें रिन्यूअल का भी न‍ियम है.

नए सर्विस मॉडल की शुरुआत

इसमें निवेशक डेटा और सर्व‍िस के लिए व्यापक स‍िक्‍योर‍िटी फीचर हैं, जो देश के फाइनेंश‍ियल सर्व‍िस स‍िनेर‍ियों में परिचालन उत्कृष्टता के लिए नया मानक स्थापित करता है. यह करार एक नए सर्विस मॉडल की शुरुआत का प्रतीक है, जहां भारतीय डाक अपने व्यापक डाक नेटवर्क के जर‍िये म्यूचुअल फंड निवेश की सुविधा के लिए एक ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूटर के रूप में काम करेगा, जिससे विशेष रूप से अर्बन और सेमी अर्बन क्षेत्रों के नागरिकों को फायदा होगा.

डाकघरों के व‍िश्‍वास का फायदा उठाना मकसद
संचार मंत्रालय के अनुसार इस पहल का मकसद देशभर के डाकघरों के व‍िश्‍वास और पहुंच का फायदा उठाते हुए म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट तक पहुंच को व्यापक बनाना है. इस करार के तहत, डाक विभाग के कर्मचारी म्यूचुअल फंड ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूटर के रूप में काम करेंगे ताकि छोटे शहरों और गांव के एरिया में म्यूचुअल फंड की पहुंच बढ़ाई जा सके, जहां स्‍ट्रक्‍चर्ड फाइनेंश‍ियल प्रोडक्‍ट तक पहुंच पारंपरिक रूप से सीमित रही है.

भारतीय डाक की देश में बड़ी पहुंच
भारतीय डाक की देशभर के अर्बन और सेमी अर्बन एर‍िया में व्यापक पहुंचा है. यहां म्यूचुअल फंड निवेश के बारे में लोगों के बीच जागरूकता कम है. एक आधिकारिक बयान में कहा गया क‍ि यह पार्टनरश‍िप देश के दूर-दराज के इलाकों में फाइनेंशियल इंक्लूजन और पहुंच के प्रति डाक विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. साथ ही यह देश में एक पेशेवर और निवेशक-अनुकूल म्यूचुअल फंड इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के एएमएफआई (AMFI) के दृष्टिकोण को भी पुष्ट करती है.'

इस एमओयू पर डाक विभाग की महाप्रबंधक (बिजनेस डेवलपमेंट) मनीषा बंसल बादल और एएमएफआई (AMFI) के चीफ एग्‍जीक्‍यूट‍िव ऑफ‍िसर वी.एन. चलसानी ने सेबी के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए. (IANS से भी इनपुट)

