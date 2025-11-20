Deutsche Bank Deal: प‍िछले द‍िनों स‍िटी बैंक ने भारतीय बाजार से अपना कारोबार समेटने का फैसला ल‍िया था. अब जर्मनी का सबसे बड़ा बैंक डॉयचे बैंक देश की रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है. कोटक महिंद्रा बैंक और फेडरल बैंक 25 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के पोर्टफोलियो को खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं. प‍िछले 8 साल के दौरान डॉयचे बैंक की तरफ से की जा रही यह दूसरी कोश‍िश है. दोनों भारतीय बैंक ने डॉयचे बैंक का पोर्टफोलियो देख ल‍िया है, अब कीमत पर मोल-भाव चल रहा है.

25,000 करोड़ के एसेट मैनेज करता है बैंक

डॉयचे बैंक का वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस देश में करीब 25,000 करोड़ रुपये के एसेट्स मैनेज करता है. मार्च 2025 तक रिटेल सेगमेंट से कमाई 2,455 करोड़ रुपये रही, यह प‍िछले साल से करीब 4 प्रत‍िशत ज्‍यादा है. कुल रिटेल एसेट्स 25,038 करोड़ रुपये के थे. इसमें पर्सनल लोन और होम लोन दोनों ही शाम‍िल हैं. इसके अलावा अमीर लोगों के पुराने हाई-वैल्यू अकाउंट भी हैं, जो कोटक और फेडरल जैसे बैंकों के लिए बड़ा मौका हैं.

बैंक को ज्यादा प्रॉफ‍िट देने वाला बनाया जाएगा

डॉयचे बैंक के CEO क‍िश्‍च‍ियन स्यूइंग ने दुनियाभर में बैंक को ज्यादा प्रॉफ‍िट देने वाला बनाने का प्लान तैयार क‍िया है. देश में विदेशी बैंक महंगी ऑपरेशन कॉस्‍ट और सस्ती ब्याज दर के कारण स्‍थानीय बैंकों से टक्‍कर नहीं ले पा रहे. यूरोप के बाहर केवल भारतीय बाजार में ही उनका रिटेल बिजनेस बचा था, अब वो भी जा रहा है. 17 ब्रांच में से ज्यादातर बंद हो जाएंगी. मार्च 2025 में डॉयचे बैंक का देश में प्रॉफ‍िट 55% बढ़कर 3,070 करोड़ रुपये हो गया और कुल कमाई 12,415 करोड़ रुपये रही.

इन्वेस्टमेंट बैंक‍िंग और प्राइवेट वेल्थ पर फोकस

रिटेल बिजनेस में कॉस्ट ज्यादा है और मार्जिन कम होने के कारण बैंक बाहर निकल रहे हैं. डॉयचे बैंक केवल कॉर्पोरेट, इन्वेस्टमेंट बैंक‍िंग और प्राइवेट वेल्थ पर फोकस करने का प्‍लान कर रहा है. डॉयचे बैंक की तरफ से 2017 में ब‍िक्री के ल‍िए शुरू की गई बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई. इस बार डील फाइनल करने को लेकर हेडक्‍वार्टर से पूरा दबाव है. एक सूत्र ने दावा क‍िया गया क‍ि इस बार मामला गंभीर है. भारतीय बैंकों की तरफ से इस पर मोल-भाव क‍िया जा रहा है. वैल्यूएशन पर अभी खींचतान चलेगी.

अगर डील फाइनल होती है तो कोटक और फेडरल बैंक को एक ही झटके में हजारों मालदार क्लाइंट्स और अच्छा-खासी लोन बुक म‍िल जाएगी. कोटक मह‍िंद्रा की तरफ से इसी साल स्टैंडर्ड चार्टर्ड से 3,330 करोड़ रुपये का पर्सनल लोन पोर्टफोलियो खरीदा गया. फेडरल बैंक की तरफ से भी तेजी से रिटेल सेक्‍टर में मौके बढ़ाए जा रहे हैं. इस मामले में कोटक, फेडरल और डॉयचे बैंक के प्रवक्‍ताओं ने क‍िसी तरह की प्रत‍िक्र‍िया नहीं दी. डील फाइनल हुई तो भारतीय बैंकिंग सेक्टर में बड़ा उलटफेर देखने को म‍िल सकता है.