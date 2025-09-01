भारत से बिजनेस समेटने की तैयारी में Deutsche Bank, ग्राहकों के पैसों और लोन का अब क्या होगा?
भारत से बिजनेस समेटने की तैयारी में Deutsche Bank, ग्राहकों के पैसों और लोन का अब क्या होगा?

विदेशी बैंकों का भारत से मोहभंग लगातार बढ़ता जा रहा है. कभी भारत जैसे बड़े बाजार में अपनी पैठ जमाने की कोशिश करने वाले इंटरनेशनल बैंक अब यहां से धीरे-धीरे अपना कारोबार समेटने की राह पर हैं. 

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 01, 2025, 11:55 PM IST
भारत से बिजनेस समेटने की तैयारी में Deutsche Bank, ग्राहकों के पैसों और लोन का अब क्या होगा?

विदेशी बैंकों का भारत से मोहभंग लगातार बढ़ता जा रहा है. कभी भारत जैसे बड़े बाजार में अपनी पैठ जमाने की कोशिश करने वाले इंटरनेशनल बैंक अब यहां से धीरे-धीरे अपना कारोबार समेटने की राह पर हैं. ताजा मामला जर्मनी की दिग्गज फाइनेंशियल संस्था ड्यूश बैंक (Deutsche Bank) का है, जिसने अपने भारतीय रिटेल बैंकिंग बिजनेस को बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस खबर ने ग्राहकों और बैंकिंग सेक्टर दोनों में हलचल मचा दी है.

सूत्रों के मुताबिक, ड्यूश बैंक ने भारत में अपने रिटेल बैंकिंग एसेट्स की बिक्री के लिए घरेलू और विदेशी बैंकों से बोलियां आमंत्रित की हैं. 29 अगस्त तक नॉन-बाइंडिंग बिड्स जमा करने की आखिरी तारीख तय की गई थी. हालांकि अब तक कितनी बोलियां आई हैं और किस मूल्य पर बैंक अपने भारतीय कारोबार को बेचना चाहता है, यह साफ नहीं हो पाया है.

क्यों ले रहा है ड्यूश बैंक यह बड़ा फैसला?
ड्यूश बैंक ने वैश्विक स्तर पर अपने रिटेल बैंकिंग कारोबार को मुनाफे में लाने का वादा किया है. इसी क्रम में मार्च 2025 में बैंक के CEO क्रिश्चियन सेविंग ने घोषणा की थी कि आने वाले साल में बैंक अपने रिटेल बैंकिंग डिविजन में करीब 2,000 कर्मचारियों की छंटनी करेगा और शाखाओं की संख्या भी घटाएगा. भारत में बैंक के कुल 17 रिटेल ब्रांच हैं और अब वह यहां से पूरी तरह बाहर निकलने की योजना बना रहा है.

ग्राहकों पर क्या असर होगा?
सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन ग्राहकों ने ड्यूश बैंक में सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, या होम और पर्सनल लोन ले रखा है, उनका क्या होगा? विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में आमतौर पर नया खरीदार बैंक सभी मौजूदा खातों और लोन को अपने नियंत्रण में ले लेता है. यानी ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है, उनकी रकम सुरक्षित रहेगी. हां, बैंकिंग अनुभव और कस्टमर सर्विस में बदलाव जरूर देखने को मिल सकता है.

भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर असर
ड्यूश बैंक का यह कदम इस ओर इशारा करता है कि विदेशी बैंकों के लिए भारतीय बाजार में लंबे समय तक टिके रहना आसान नहीं रहा. नियामकीय दबाव, तेज प्रतिस्पर्धा और डिजिटल क्रांति के दौर में ग्राहकों की बदलती प्राथमिकताओं ने अंतरराष्ट्रीय बैंकों को चुनौती दी है. यही वजह है कि HSBC, Citi और अब Deutsche जैसे बड़े नाम यहां अपना कारोबार सिकोड़ने लगे हैं.

Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं.

Deutsche Bank

