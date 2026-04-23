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महंगे घरों का जमाना गया? बि‍ना ब‍िके लग्‍जरी घरों ने बढ़ाई टेंशन, अब सस्‍ते घर बनांएगे ब‍िल्‍डर!

Housing Sales: कोव‍िड के बाद लग्‍जरी हाउसिंग पर खरीदारों का फोकस तेजी से बढ़ा. इसको देखते हुए डेवलपर्स ने घरों का न‍िर्माण तेजी से क‍िया. लेक‍िन अब महंगे और लग्‍जरी घरों की ब‍िक्री में कमी आने से बाजार में इनकी इन्‍वेंट्री लगातार बढ़ रही है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 23, 2026, 10:51 AM IST
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महंगे घरों का जमाना गया? बि‍ना ब‍िके लग्‍जरी घरों ने बढ़ाई टेंशन, अब सस्‍ते घर बनांएगे ब‍िल्‍डर!

Realestate News: कोरोना महामारी के बाद लग्‍जरी हाउस‍िंग सेग्‍मेंट में जबरदस्‍त इजाफा देखा गया. कई र‍िपोर्ट में दावा क‍िया गया क‍ि घर खरीदार छोटे घरों के मुकाबले बड़े और लग्‍जरी फील वाले घरों पर फोकस कर रहे हैं. लग्‍जरी हाउस‍िंग की ब‍िक्री बढ़ी तो ब‍िल्‍डर्स ने उस पर फोकस करते नए लग्‍जरी प्रोजेक्‍ट लॉन्‍च करने शुरू कर द‍िये. इसका कारण ड‍िमांड में बढ़ोतरी के साथ ही अच्‍छा प्रॉफ‍िट दोनों रहा. लेक‍िन अब बिना बिके लग्जरी घरों के नंबर ने डेवलपर्स के माथे पर श‍िकन ला दी है. ब्रोकरेज हाउस नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्‍व‍िटीज (Nuvama Institutional Equities) की तरफ से कहा गया क‍ि यद‍ि डेवलपर्स का फोकस मिडिल क्लास पर नहीं होगा तो घरों की बिक्री में और ग‍िरावट आएगी.

कोव‍िड महामारी के बाद रियल एस्टेट मार्केट में लग्‍जरी घरों की ब‍िक्री में जबरदस्‍त तेजी आई. अच्छे मार्जिन के चक्‍कर में डेवलपर्स ने मिडिल क्लास से फोकस हटा द‍िया और केवल महंगे घर लॉन्‍च क‍िये. इन लग्‍जरी फ्लैट के दाम करोड़ों में पहुंच गए. तेजी से दाम बढ़ने का असर ये हुआ क‍ि ये घर धीरे-धीरे म‍िड‍िल क्‍लास की पहुंच से दूर हो गए. हालांकि, अब यह बुलबुला धीरे-धीरे फूट रहा है. ब्रोकरेज हाउस नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्‍व‍िटीज (Nuvama Institutional Equities) की हाल‍िया रिपोर्ट के अनुसार लग्जरी घर डेवलपर्स के लिए सिरदर्द बन रहे हैं. नए प्रोजेक्‍ट तेजी से लॉन्‍च हो रहे हैं, जबक‍ि इनकी ब‍िक्री की रफ्तार धीमी पड़ी है.

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देश में लगातार बढ़ रहीं अनसोल्ड इन्वेंट्री

ब्रोकरेज रिपोर्ट में दावा क‍िया गया क‍ि घरों की बिक्री की रफ्तार धीमी पड़ने के कारण देशभर में अनसोल्ड इन्वेंट्री का लेवल मार्च 2026 में बढ़कर 20 महीने के लेवल पर पहुंच गया है. फरवरी 2026 में यह आंकड़ा 19 महीने पर था. नुवामा के अनुसार देश के टॉप 7 शहरों में घरों की बिक्री वॉल्‍यूम के ह‍िसाब से सालाना बेस पर 11 प्रत‍िशत तक गिर गई है. हैदराबाद में इस मामले में सबसे आगे हैं, यहां पर सबसे ज्यादा 28 महीने की अनसोल्ड इन्वेंट्री और दूसरे मार्केट में 19 से 24 महीने की इन्वेंट्री पड़ी है.

बिल्डर्स मिडिल क्लास पर करेंगे फोकस!

रिपोर्ट में यह भी कहा गया क‍ि मजबूरी में ही सही लेकिन बिल्डर्स को अब मिडिल क्लास की तरफ फोकस करना होगा. घरों का न‍िर्माण फ‍िर से मि‍ड‍िल क्‍लास की जरूरत को ध्‍यान में रखकर करना होगा. डेवलपर्स की तरफ से ऐसा नहीं क‍िया जाता तो घरों की बिक्री ग‍िरने से कोई नहीं रोक सकता. ब्रोकरेज ने अनुमान जताया क‍ि डेवलपर्स लग्‍जरी सेगमेंट से फोकस कम करके वापस मिड इनकम सेगमेंट की तरफ नहीं लाए तो आने वाले समय में घरों की बिक्री की रफ्तार धीमी रहेगी.

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बि‍ना ब‍िके घर लगातार बढ़ रहे

इसका कारण यह है क‍ि लग्‍जरी सेग्‍मेंट में बि‍ना ब‍िके घरों का नंबर धीरे-धीरे बढ़ रहा है. ऐसे में ब‍िना ब‍िके घरों अंबार और ज्‍यादा लगेगा. नुवामा इंस्टीट्यूशनल के अनुसार डेवलपर्स को प्रॉपर्टी के दाम और टिकट साइज को ल‍िम‍िटेड रखकर अफोर्डेबिलीटी सुधारने पर फोकस करना होगा.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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