महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की मासिक पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया

नई दिल्ली: महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया है. भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले हों या फिर गोवा मुक्ति संग्राम के सेनानी हों या फिर मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले हों, सबकी मासिक पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया गया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है.

State Government has increased monthly remuneration for all freedom fighters, be it for India’s freedom struggle, Goa Mukti Sangram or Marathwada Mukti Sangram.

We salute and remember all the heroes for gifting us this day; CM @Dev_Fadnavis during #AssemblyQH

