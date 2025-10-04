Advertisement
Hindi Newsबिजनेस

DGCA Aviation Data: इंडिगो की बादशाहत बरकरार, स्पाइसजेट का मार्केट शेयर घटकर 2%

इस महीने डोमेस्टिक पैसेंजर एयर ट्रैफिक में सालाना आधार पर 4.99% की ग्रोथ और मंथली आधार 1.40% की गिरावट हुई है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 04, 2025, 10:48 PM IST
DGCA Aviation Data: इंडिगो की बादशाहत बरकरार, स्पाइसजेट का मार्केट शेयर घटकर 2%

DGCA Aviation Data : नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA ने अगस्त 2025 के एयर ट्रैफिक आंकड़े जारी किए हैं. इस महीने डोमेस्टिक पैसेंजर एयर ट्रैफिक में सालाना आधार पर 4.99% की ग्रोथ और मंथली आधार 1.40% की गिरावट हुई है. आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी से अगस्त  2025 के बीच कुल 1107.26 लाख यात्रियों ने हवाई यात्राएं कीं.

इंडिगो का दबदबा

DGCA के अनुसार, इंडिगो ने अगस्त में 83.14 लाख यात्रियों को यात्रा कराई, जिससे उसकी बाजार हिस्सेदारी 64.2% हो गई है. ये जुलाई के 65.2% से थोड़ी कम है. गिरावट के बावजूद एयरलाइन ने इस साल हर महीने लगातार 63% से ज्यादा बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा बनाए रखा है. घरेलू मार्केट में इंडिगो (Indigo) का एकतरफा दबदबा बरकरार है. इंडिगो अब भी घरेलू एविएशन सेक्टर का किंग है. 

एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस से मिलकर बने एयर इंडिया ग्रुप ने अगस्त में अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाकर 27.3% कर ली है. ये पिछले महीने 26.2% थी. एयर इंडिया ग्रुप ने बेहतर लोड फैक्टर और समय की पाबंदी सहित ऑपरेशन संबंधी सुधार दिखाए हैं, जिससे बाजार में इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ी है.

टॉप पर इंडिगो 

इंडिगो छह मेट्रो हवाई अड्डों पर 90.6% समय पर उड़ान भरने (OTP) के साथ टॉप पर रही. उसके बाद अकासा एयर 87% और एयर इंडिया ग्रुप 84.5% के साथ दूसरे स्थान पर रहा.

यह भी पढ़ें : UIDAI का बड़ा फैसला, आधार अपडेट करने पर नहीं देना होगा एडिशनल चार्ज

स्पाइसजेट की बाजार हिस्सेदारी घटकर 2% 

अकासा एयर ने 5.4% हिस्सेदारी बनाए रखी है, जबकि स्पाइसजेट की बाजार हिस्सेदारी घटकर केवल 2% रह गई है. ये डेटा एयरलाइन के मौजूदा चुनौतियों को दर्शाता है.

इंडिगो में अगस्त में बोर्डिंग से इनकार के केवल 34 मामले दर्ज किए गए. ये एयर इंडिया के 382 मामलों से काफी कम है. स्पाइसजेट ने 258 मामले दर्ज किए हैं. अगस्त महीने में उड़ानों में देरी के कारण कुल 74,381 यात्री प्रभावित हुए और इस दौरान विमानन कंपनियों ने यात्रियों को सर्विस देने के लिए कुल 2 करोड़ रुपये खर्च किए.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

DGCA Aviation Data

