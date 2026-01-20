यात्रियों को राहत! अब नहीं रद्द होंगी उड़ानें; इंडिगो का बड़ा ऐलान, DGCA को दिलाया भरोसा

IndiGo Update : डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने मंगलवार को कहा कि इंडिगो ने अपनी अनुमानित ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पायलटों की अवेलेबिलिटी की रिपोर्ट दी है और रेगुलेटर को आगे भी अपनी फ्लाइट ऑपरेशंस में स्थिरता का भरोसा दिलाया है. लेटेस्ट रिव्यू मीटिंग के बाद एक बयान में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने कहा, 'इंडिगो ने अनुमानित ऑपरेशनल जरूरतों के मुकाबले पर्याप्त पायलटों की उपलब्धता की रिपोर्ट दी है. रेगुलेटर ने आगे कहा कि इंडिगो ने आने वाले हफ्तों में ऑपरेशनल कंटिन्यूटी का आश्वासन दिया है. DGCA ने कहा, '19 जनवरी को इंडिगो ने ऑपरेशनल स्थिरता और 10 फरवरी के बाद कोई फ्लाइट कैंसिल न होने का आश्वासन दिया है.'

एयरलाइन पर कड़ी नजर रखेगा DGCA

दिसंबर में देश भर में कई रुकावटों के बाद इस भारतीय एयरलाइन के ऑपरेशंस की कड़ी जांच की जा रही है. मार्केट शेयर के हिसाब से देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को हाल के महीनों में फ्लीट की उपलब्धता, इंजन की समस्याओं और क्रू प्लानिंग को लेकर सवालों का सामना करना पड़ा है. DGCA ने कहा कि वो एयरलाइन पर कड़ी नजर रखेगा. रेगुलेटर ने अपने अपडेट में कहा कि एयरलाइन के ऑपरेशंस पर कड़ी नजर रखना जारी रखेंगे.'

Add Zee News as a Preferred Source

इंडिगो पर लगा था $2.45 मिलियन का जुर्माना

इस महीने की शुरुआत में एविएशन रेगुलेटर ने इंडिगो पर $2.45 मिलियन का जुर्माना लगाया था. सीनियर अधिकारियों को चेतावनी जारी की थी और एयरलाइन को रुकावटों के बाद अपने ऑपरेशंस कंट्रोल के प्रमुख को उनके पद से हटाने का निर्देश दिया था.

क्यों हुई थी इंडिगो क्राइसिस?

दिसंबर 2025 की शुरुआत में बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिल होने और रुकावटों के कारण 300,000 से अधिक यात्रियों को परेशानी हुई थी. ऐसा ऑपरेशनल दिक्कतों, नए पायलट रेस्ट नियमों (FDTL), क्रू की कमी और मैनेजमेंट की नाकामियों की वजह से हुआ था, जिसके चलते ₹22.20 करोड़ का जुर्माना लगा. DGCA ने ₹50 करोड़ की बैंक गारंटी की मांग की और यात्रियों को बड़ा रिफंड और मुआवजा देना पड़ा था. इससे कंपनी की इमेज को नुकसान हुआ और भारत के एविएशन सेक्टर में सिस्टम की कमियां सामने आईं.

FAQs-:

सवाल: इंडिगो को लेकर DGCA ने क्या कहा है?

जवाब : DGCA ने कहा है कि इंडिगो ने अपनी अनुमानित ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पायलटों की उपलब्धता की जानकारी दी है और आगे फ्लाइट ऑपरेशंस में स्थिरता का भरोसा दिया है.

सवाल: 10 फरवरी के बाद फ्लाइट कैंसिल होंगी?

जवाब : नहीं. इंडिगो ने DGCA को आश्वासन दिया है कि 10 फरवरी के बाद कोई फ्लाइट कैंसिल नहीं होगी.

सवाल: DGCA ने क्या कहा?

जवाब : DGCA ने यह बयान लेटेस्ट रिव्यू मीटिंग के बाद जारी किया. इसमें 19 जनवरी को इंडिगो द्वारा दिए गए आश्वासन का भी जिक्र है.

सवाल: DGCA इंडिगो के ऑपरेशंस पर नजर क्यों रख रहा है?

जवाब : दिसंबर में बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन, इंजन समस्याओं, फ्लीट उपलब्धता और क्रू प्लानिंग से जुड़ी दिक्कतों के चलते DGCA इंडिगो के ऑपरेशंस की कड़ी निगरानी कर रहा है.

सवाल: इंडिगो को हाल के महीनों में किन समस्याओं का सामना करना पड़ा?

जवाब : इंडिगो को फ्लीट की कमी, इंजन की दिक्कतें, पायलट और क्रू प्लानिंग समस्याएं और नए पायलट रेस्ट नियमों (FDTL) से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा.

सवाल: इंडिगो पर कितना जुर्माना लगाया गया था?

जवाब : DGCA ने इंडिगो पर $2.45 मिलियन (करीब ₹22.20 करोड़) का जुर्माना लगाया था.