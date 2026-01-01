Advertisement
trendingNow13060620
Hindi Newsबिजनेसएअर इंडिया के पायलट ने जैसे उड़ाया विमान, DGCA ने थमा दिया नोटिस; जानें क्या है पूरा मामला

एअर इंडिया के पायलट ने जैसे उड़ाया विमान, DGCA ने थमा दिया नोटिस; जानें क्या है पूरा मामला

DGCA: एयरलाइन एअर इंडिया के पायलट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. यह नोटिस डीजीसीए के द्वारा भेजा गया है. हालांकि, इसमें अभी पायलट का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन यह जरूर खबर सामने आई है कि पायलट से 14 दिनों के अंदर नोटिस का जवाब मांगा गया है. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 01, 2026, 05:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एअर इंडिया के पायलट ने जैसे उड़ाया विमान, DGCA ने थमा दिया नोटिस; जानें क्या है पूरा मामला

Air India Pilot: एअर इंडिया के पायलट को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने नोटिस जारी किया है. जी हां, फ्लाइट में तकनीकी खराबी के बावजूद भी विमान को उड़ाने को लेकर डीजीसीए ने एयरलाइन एअर इंडिया के पायलट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. मिली जानकारी के अनुसार, यह मामला गुरुवार को तकनीकी खराबी वाले प्लेन को उड़ाने का है, जो फ्लाइट संख्या AI-358 है. आइए जानते हैं पूरी खबर.

दरबाजे के पास धुएं जैसी गंध की शिकायत 
विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, DGCA ने बताया है कि प्लेन में पहले से ही कई तकनीकी खराबियां थीं. इसके बावजूद भी प्लेन का इस्तेमाल किया गया और उसे ऑपरेट किया गया. हालांकि, यह नोटिस कब भेजा गया है, इसकी अभी कोई खास जानकारी सामने नहीं आई है और ना ही पायलट का नाम सामने आया है, जिसे नोटिस भेजा गया है. बताया गया कि फ्लाइट में दरबाजे के पास धुएं जैसी गंध की भी शिकायत सामने आई थी. डीजीसीए के अनुसार, फ्लाइट संख्या AI-358 में लेफ्ट एयर साइकिल मशीन और पैक मोड से संबंधित चेतावनी मिली. इसके साथ ही R2 दरबाजे के पास धुएं जैसी गंध की भी शिकायत मिली थी. महानिदेशालय ने कहा कि इतनी खामियां और शिकायत के बाद भी प्लेन को ऑपरेट किया गया. मिली जानकारी के अनुसार, ऐसी खराबियां पहले भी कई उड़ानों में पाई गई थीं. 

उड़ान की नहीं थी मंजूरी 
डीजीसीए ने जांच में सामने आईं कुछ बातों का खुलासा भी किया है. इसके अनुसार, जांच में पाया गया कि प्लेन VT-ANI को मिनिमम एक्विपमेंट लिस्ट (MEL) के नियमों के तहत उड़ान की मंजूरी नहीं थी. बताया कि यह सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (CAR) का उल्लंघन है. इसमें आगे यह भी बताया गया कि लोअर राइट रीसर्कुलेशन फैन से जुडे भी नियमों का पालन नहीं हुआ. डीजीसीए ने बताया कि पायलट और क्रू ने प्लेन उड़ाने को लेकर तकनीकी स्थिति और सुरक्षा का सही से जांच और आकलन नहीं किया. अब डीजीसीए ने पायलट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें 14 दिनों के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- जापान पीछे छूटा,अब चीन को पछाड़ेगा भारत? ऐसा इंतजाम कि हो जाएगा ड्रैगन का तख्तापलट, इस रिपोर्ट से जिनपिंग क्यों बेचैन ?

 

क्या है MEL?
MEL की बात करें तो यह एक आधिकारिक लिस्ट होती है. यह तय करती है कि प्लेन के कौन-कौन से पार्ट या सिस्टम खराब होने के बावजूद भी उड़ान की अनुमति होती है. इस लिस्ट में यह लिखा होता है कि हर खराब सिस्टम के साथ कितने समय तक उड़ान हो सकती है. इसमें यह भी होता है कि विमान को उड़ाने से पहले कौन सी शर्तें पूरी करनी जरूरी होती है. बता दें कि फ्लाइट को उड़ाने से पहले पायलट और संबंधित लोगों को MEL चेक करना जरूरी होता है. यह लिस्ट डीजीसीए/एविएशन रेगुलेटर से प्रमाणित होती है.  

About the Author
author img
Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

TAGS

DGCAAIR INDIA

Trending news

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत-पाक ने साझा की न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट
india pakistan news
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत-पाक ने साझा की न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट
कश्मीरी शॉल बेचने पर सजा? फारूक अब्दुल्ला बोले- बांटने वाली विचारधारा देश ले डूबेगी
Farooq Abdullah
कश्मीरी शॉल बेचने पर सजा? फारूक अब्दुल्ला बोले- बांटने वाली विचारधारा देश ले डूबेगी
शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!
bengal news
शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
jammu kashmir news
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
RSS chief Mohan Bhagwat
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
New year 2026
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
Jammu-kashmir
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
maharshtra news
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
National News
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद
New year 2026
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद