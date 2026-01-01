एअर इंडिया के पायलट ने जैसे उड़ाया विमान, DGCA ने थमा दिया नोटिस; जानें क्या है पूरा मामला

Air India Pilot: एअर इंडिया के पायलट को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने नोटिस जारी किया है. जी हां, फ्लाइट में तकनीकी खराबी के बावजूद भी विमान को उड़ाने को लेकर डीजीसीए ने एयरलाइन एअर इंडिया के पायलट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. मिली जानकारी के अनुसार, यह मामला गुरुवार को तकनीकी खराबी वाले प्लेन को उड़ाने का है, जो फ्लाइट संख्या AI-358 है. आइए जानते हैं पूरी खबर.

दरबाजे के पास धुएं जैसी गंध की शिकायत

विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, DGCA ने बताया है कि प्लेन में पहले से ही कई तकनीकी खराबियां थीं. इसके बावजूद भी प्लेन का इस्तेमाल किया गया और उसे ऑपरेट किया गया. हालांकि, यह नोटिस कब भेजा गया है, इसकी अभी कोई खास जानकारी सामने नहीं आई है और ना ही पायलट का नाम सामने आया है, जिसे नोटिस भेजा गया है. बताया गया कि फ्लाइट में दरबाजे के पास धुएं जैसी गंध की भी शिकायत सामने आई थी. डीजीसीए के अनुसार, फ्लाइट संख्या AI-358 में लेफ्ट एयर साइकिल मशीन और पैक मोड से संबंधित चेतावनी मिली. इसके साथ ही R2 दरबाजे के पास धुएं जैसी गंध की भी शिकायत मिली थी. महानिदेशालय ने कहा कि इतनी खामियां और शिकायत के बाद भी प्लेन को ऑपरेट किया गया. मिली जानकारी के अनुसार, ऐसी खराबियां पहले भी कई उड़ानों में पाई गई थीं.

उड़ान की नहीं थी मंजूरी

डीजीसीए ने जांच में सामने आईं कुछ बातों का खुलासा भी किया है. इसके अनुसार, जांच में पाया गया कि प्लेन VT-ANI को मिनिमम एक्विपमेंट लिस्ट (MEL) के नियमों के तहत उड़ान की मंजूरी नहीं थी. बताया कि यह सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (CAR) का उल्लंघन है. इसमें आगे यह भी बताया गया कि लोअर राइट रीसर्कुलेशन फैन से जुडे भी नियमों का पालन नहीं हुआ. डीजीसीए ने बताया कि पायलट और क्रू ने प्लेन उड़ाने को लेकर तकनीकी स्थिति और सुरक्षा का सही से जांच और आकलन नहीं किया. अब डीजीसीए ने पायलट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें 14 दिनों के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- जापान पीछे छूटा,अब चीन को पछाड़ेगा भारत? ऐसा इंतजाम कि हो जाएगा ड्रैगन का तख्तापलट, इस रिपोर्ट से जिनपिंग क्यों बेचैन ?

क्या है MEL?

MEL की बात करें तो यह एक आधिकारिक लिस्ट होती है. यह तय करती है कि प्लेन के कौन-कौन से पार्ट या सिस्टम खराब होने के बावजूद भी उड़ान की अनुमति होती है. इस लिस्ट में यह लिखा होता है कि हर खराब सिस्टम के साथ कितने समय तक उड़ान हो सकती है. इसमें यह भी होता है कि विमान को उड़ाने से पहले कौन सी शर्तें पूरी करनी जरूरी होती है. बता दें कि फ्लाइट को उड़ाने से पहले पायलट और संबंधित लोगों को MEL चेक करना जरूरी होता है. यह लिस्ट डीजीसीए/एविएशन रेगुलेटर से प्रमाणित होती है.