DGCA: अगर आप भी अक्‍सर एयरलाइन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को एयरलाइन रेग्‍युलेटर डीजीसीए (DGCA) की तरफ से वार्न‍िंग लेटर इश्‍यू क‍िया गया है. डीजीसीए ने यह वार्न‍िंग दिसंबर 2025 में बेचे गए कुछ महंगे फ्लाइट टिकट को लेकर दी है. डीजीसीए को यात्र‍ियों की तरफ से अलग-अलग श‍िकायतें म‍िलती रहती हैं.

क्या है पूरा मामला?

दिसंबर 2025 में सरकार की तरफ से घरेलू उड़ानों के किराये पर अस्थायी रूप से अपर कैप‍िंग ल‍िमि‍ट लगा रखी थी. इसका मकसद था कि एयरलाइंस जरूरत से ज्यादा महंगे दाम नहीं वसूलें, खासकर जब फ्लाइट क‍िसी कारण से प्रभाव‍ित हो रही हो या ड‍िमांड ज्‍यादा हो. डीजीसीए (DGCA) का कहना है कि इंडिगो की तरफ से उस समय कुछ टिकट ऐसे दाम पर बेचे गए जो तय ल‍िम‍िट से बाहर थे. यह वार्न‍िंग लेटर इंडिगो को 21 अप्रैल 2026 को मिला है.

इंडिगो ने क्‍या द‍िया जवाब

इंडिगो एयरलाइन की तरफ से इस च‍िट्ठी के जवाब में कहा गया क‍ि उसने इस समस्या को पहले ही सुलझा लिया है. ऐसे यात्री ज‍िनसे तय रेंज से ज्यादा किराया लिया गया था, उन्हें इसे रिफंड कर दिया गया है. कंपनी की तरफ से न‍ियमों का पालन करने के ल‍िए कई तरह के बदलाव क‍िये गए हैं.

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क्या होगा असर?

डीजीसीए की यह चेतावनी किसी भी प्रकार के जुर्माने या फ्लाइट पर रोक के साथ नहीं आई है. इंडिगो की तरफ से साफ क‍िया गया क‍ि इस मामले का उसके फाइनेंश‍ियल र‍िजल्‍ट या रोजाना के ऑपरेशन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा. हालांकि, डीजीसीए (DGCA) ने इंडिगो को भविष्य में सरकार की तरफ से जारी किराया संबंधी आदेश का सख्ती से पालन करने और ज्यादा सतर्क रहने की चेतावनी दी है.