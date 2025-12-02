सुरक्षा नियमों की अनदेखी? एयर इंडिया पर सवाल, लाइसेंस एक्सपायर होकर भी 8 उड़ानें, DGCA ने की कार्रवाई

DGCA Action : देश की जानी मानी एयरलाइन एयर इंडिया विवाद में आ गयी है. एविएशन रेगुलेटर DGCA ने बताया है कि एयर इंडिया का 164-सीटर एयरबस A320 विमान एक्सपायर्ड एयरवर्थिनेस लाइसेंस के साथ आठ कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेट करता रहा. एयर इंडिया के उन सभी अधिकारियों को डिरोस्टर कर दिया गया है, जिनका इस मामले से संबंध पाया गया है.

DGCA ने क्या कहा?

एविएशन रेगुलेटर DGCA ने कहा है कि एयर इंडिया ने बिना वैलिड एयरवर्थनेस रिव्यू सर्टिफिकेट के एयरबस A320 चलाया और सर्टिफिकेट खत्म होने के बाद भी इसे आठ बार उड़ाया था. तब से एयरक्राफ्ट को ग्राउंडेड कर दिया गया है और 26 नवंबर को एयर इंडिया द्वारा इस गलती की रिपोर्ट करने के बाद DGCA ने जांच शुरू कर दी थी. ऑपरेटर को एयरक्राफ्ट को ग्राउंड करने का निर्देश दिया है. ARC प्रोसेस चल रहा है और जांच पूरी होने तक संबंधित कर्मचारियों को तुरंत डी-रोस्टर कर दिया गया है.

क्या होता है ARC प्रोसेस?

ARC हर साल किसी एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस रिकॉर्ड, फिजिकल कंडीशन और सभी एयरवर्दीनेस स्टैंडर्ड्स के कम्प्लायंस के वेरिफिकेशन के बाद जारी किया जाता है. यह एयरक्राफ्ट के मेन सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस ( Certificate of Airworthiness) का वैलिडेशन है. नियमों के तहत, एयर इंडिया को किसी एयरक्राफ्ट के लिए ARC जारी करने की पावर दी गई है.

एयर इंडिया ने मानी गलती

एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा कि जैसे ही इस मामले के बारे में कंपनी को का पता चला तभी DGCA को बताया गया और जिम्मेदार कर्मचारियों को तुरंत निलंबित कर दिया गया है. एयरलाइन ने कहा कि कंपनी सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी तरह की चूक को गंभीरता से लिया जाता है. एयर इंडिया का कहना है कि उसकी जांच जारी है और वह DGCA के साथ पूरा सहयोग कर रही है.