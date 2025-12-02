Advertisement
trendingNow13026803
Hindi Newsबिजनेस

सुरक्षा नियमों की अनदेखी? एयर इंडिया पर सवाल, लाइसेंस एक्सपायर होकर भी 8 उड़ानें, DGCA ने की कार्रवाई

एविएशन रेगुलेटर DGCA ने बताया है कि एयर इंडिया का 164-सीटर एयरबस A320 विमान एक्सपायर्ड एयरवर्थिनेस लाइसेंस के साथ आठ कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेट करता रहा. एयर इंडिया के उन सभी अधिकारियों को डिरोस्टर कर दिया गया है, जिनका इस मामले से संबंध पाया गया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 02, 2025, 09:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुरक्षा नियमों की अनदेखी? एयर इंडिया पर सवाल, लाइसेंस एक्सपायर होकर भी 8 उड़ानें, DGCA ने की कार्रवाई

DGCA Action : देश की जानी मानी एयरलाइन एयर इंडिया विवाद में आ गयी है. एविएशन रेगुलेटर DGCA ने बताया है कि एयर इंडिया का 164-सीटर एयरबस A320 विमान एक्सपायर्ड एयरवर्थिनेस लाइसेंस के साथ आठ कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेट करता रहा. एयर इंडिया के उन सभी अधिकारियों को डिरोस्टर कर दिया गया है, जिनका इस मामले से संबंध पाया गया है.

DGCA ने क्या कहा? 

एविएशन रेगुलेटर DGCA ने कहा है कि एयर इंडिया ने बिना वैलिड एयरवर्थनेस रिव्यू सर्टिफिकेट के एयरबस A320 चलाया और सर्टिफिकेट खत्म होने के बाद भी इसे आठ बार उड़ाया था. तब से एयरक्राफ्ट को ग्राउंडेड कर दिया गया है और 26 नवंबर को एयर इंडिया द्वारा इस गलती की रिपोर्ट करने के बाद DGCA ने जांच शुरू कर दी थी. ऑपरेटर को एयरक्राफ्ट को ग्राउंड करने का निर्देश दिया है. ARC प्रोसेस चल रहा है और जांच पूरी होने तक संबंधित कर्मचारियों को तुरंत डी-रोस्टर कर दिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या होता है ARC प्रोसेस?

ARC हर साल किसी एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस रिकॉर्ड, फिजिकल कंडीशन और सभी एयरवर्दीनेस स्टैंडर्ड्स के कम्प्लायंस के वेरिफिकेशन के बाद जारी किया जाता है. यह एयरक्राफ्ट के मेन सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस ( Certificate of Airworthiness) का वैलिडेशन है. नियमों के तहत, एयर इंडिया को किसी एयरक्राफ्ट के लिए ARC जारी करने की पावर दी गई है.

एयर इंडिया ने मानी गलती

एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा कि जैसे ही इस मामले के बारे  में कंपनी को का पता चला तभी DGCA को बताया गया और जिम्मेदार कर्मचारियों को तुरंत निलंबित कर दिया गया है. एयरलाइन ने कहा कि कंपनी सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी तरह की चूक को गंभीरता से लिया जाता है. एयर इंडिया का कहना है कि उसकी जांच जारी है और वह DGCA के साथ पूरा सहयोग कर रही है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

AIR INDIA

Trending news

ट्रेड, मजदूर, दोस्ती...कूटनीति की थाली में पुतिन के आगे क्या होगा समझौतों का मेन्यू?
putin india visit
ट्रेड, मजदूर, दोस्ती...कूटनीति की थाली में पुतिन के आगे क्या होगा समझौतों का मेन्यू?
'एक भगवान शराब पीने वालों के लिए और एक...', हिंदू देवी-देवताओं पर बोले CM रेड्डी
Revanth Reddy
'एक भगवान शराब पीने वालों के लिए और एक...', हिंदू देवी-देवताओं पर बोले CM रेड्डी
पश्चिम बंगाल के सांसदों ने SIR के मुद्दे पर ममता, राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा
SIR issue
पश्चिम बंगाल के सांसदों ने SIR के मुद्दे पर ममता, राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा
उत्तर भारत में कोल्ड वेव की दस्तक, कंपकंपाती ठंड बढ़ाएगी मुसीबत
Weather
उत्तर भारत में कोल्ड वेव की दस्तक, कंपकंपाती ठंड बढ़ाएगी मुसीबत
नाराजगी के साथ विपक्ष मांग पर अड़ा था, चुनाव सुधार पर कब होगी चर्चा; सरकार ने बताया
Winter Session
नाराजगी के साथ विपक्ष मांग पर अड़ा था, चुनाव सुधार पर कब होगी चर्चा; सरकार ने बताया
CBI को झटका, पूर्व गृहमंत्री की बेटी के किडनैपिंग केस में जिसे पकड़ा, वो हो गया रिहा
Mufti Sayeed
CBI को झटका, पूर्व गृहमंत्री की बेटी के किडनैपिंग केस में जिसे पकड़ा, वो हो गया रिहा
नोटबंदी में अफसरों की नाक के नीचे पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों ने की थी जमकर धांधली
2016 demonetisation
नोटबंदी में अफसरों की नाक के नीचे पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों ने की थी जमकर धांधली
Assam Polygamy Ban: दो बीवियां रखी तो खैर नहीं... जानें असम में कितना आम पॉलीगैमी
assam polygamy ban
Assam Polygamy Ban: दो बीवियां रखी तो खैर नहीं... जानें असम में कितना आम पॉलीगैमी
महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तारीख बदली, HC ने दिया आदेश, 3 हफ्तों तक नहीं खुलेंगी EVM
Maharashtra Election
महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तारीख बदली, HC ने दिया आदेश, 3 हफ्तों तक नहीं खुलेंगी EVM
गोवा: आम आदमी पार्टी का हेल्थ मॉडल चमका, 800 हेल्थ कैंपों में 20,000 लोगों का इलाज
Aam Aadmi Party
गोवा: आम आदमी पार्टी का हेल्थ मॉडल चमका, 800 हेल्थ कैंपों में 20,000 लोगों का इलाज