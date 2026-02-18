Advertisement
फ्लाइट में हुड़दंगियों की खैर नहीं! उपद्रवी यात्रियों पर होगी कार्रवाई; DGCA बोला- लगाओ 30 दिन का बैन

फ्लाइट में हुड़दंगियों की खैर नहीं! उपद्रवी यात्रियों पर होगी कार्रवाई; DGCA बोला- लगाओ 30 दिन का बैन

नई पॉलिसी का मकसद फ्लाइट्स में सुरक्षा और अनुशासन पक्का करना है. गलतियों के लेवल के आधार पर लंबे बैन के मौजूदा नियम बने रहेंगे. इन प्रस्तावित बदलावों पर अभी स्टेकहोल्डर्स का फीडबैक मांगा जा रहा है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 18, 2026, 11:14 PM IST
Source : AI
DGCA : एविएशन पर नजर रखने वाली संस्था DGCA ने हवाई यात्रा के दौरान अनुशासनहीन व्यवहार करने वाले यात्रियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने का प्रस्ताव रखा है. एविएशन पर नजर रखने वाली संस्था DGCA बदतमीज यात्रियों के लिए और कड़े नियम बनाने का प्रस्ताव दे रही है. एयरलाइंस जल्द ही कुछ खास गलतियों के लिए 30 दिनों तक के लिए सीधे उड़ान पर बैन लगा सकती हैं. इस नई पॉलिसी का मकसद फ्लाइट्स में सुरक्षा और अनुशासन पक्का करना है. गलतियों के लेवल के आधार पर लंबे बैन के मौजूदा नियम बने रहेंगे. इन प्रस्तावित बदलावों पर अभी स्टेकहोल्डर्स का फीडबैक मांगा जा रहा है.

 डिसिप्लिन बनाए रखने पर जोर 

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने अपने बदले हुए नियमों के ड्राफ्ट में कहा है कि एयरक्राफ्ट/लोगों/प्रॉपर्टी की सुरक्षा पक्का करने और एयरक्राफ्ट में अच्छा ऑर्डर और डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए 'नो/जीरो टॉलरेंस पॉलिसी' अपनाई गई है. दूसरे प्रस्तावों के साथ रेगुलेटर ने बताया है कि एक एयरलाइन बदतमीज पैसेंजर से निपटने और घटनाओं की रिपोर्ट DGCA को करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) बनाएगी और उसे लागू करेगी और उसे सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स के बीच सर्कुलेट करेगी.

ये भी पढ़ें : 40 छात्रों से शुरुआत, आज 3000 करोड़ के मालिक, कौन हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मालिक?

एयरलाइन द्वारा बनाई गई एक इंडिपेंडेंट कमेटी इसमें दूसरी एयरलाइन का एक रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल होगा और फ्लाइंग बैन पर फैसला लेगी. रेगुलेटर ने कहा कि अगर कोई यात्री एयरक्राफ्ट में किसी भी तरह के व्यवधान पैदा करने वाले काम को करता हुआ पाया जाता है, तो एयरलाइन उस पर सीधे तीस दिन (30) से अधिक समय के लिए फ्लाइंग बैन लगा सकती है और मामला इंडिपेंडेंट कमिटी को नहीं भेज सकती.

एयरलाइन कई नियमों के उल्लंघन के लिए ऐसी कार्रवाई कर सकती है. इसमें एयरक्राफ्ट में स्मोकिंग करना, डोमेस्टिक फ्लाइट में शराब पीना और इमरजेंसी एग्ज़िट का गलत इस्तेमाल या लाइफ जैकेट समेत जान बचाने वाले इक्विपमेंट का बिना इजाजत इस्तेमाल शामिल है. मौजूदा सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (CAR) के तहत इंडिपेंडेंट कमिटी का फैसला आने तक संबंधित एयरलाइन ऐसे बदतमीज पैसेंजर को 45 दिनों तक उड़ान से बैन कर सकती है.

4 लेवल में बांटा गया ‘खराब’ व्यवहार

नए नियम देश में आने-जाने वाली सभी उड़ानों पर लागू होंगे. यानी अगर कोई विदेशी एयरलाइन भी भारत से या भारत के लिए उड़ान भर रही है और वो बदसलूकी की रिपोर्ट करती है, तो ये सभी नियम इस पर भी लागू होंगे.

लेवल 1: अशोभनीय इशारे करना, अपशब्द बोलना या शराब के नशे में हंगामा खड़ा करना जैसी हरकतें.

लेवल 2: किसी को धक्का देना, मारपीट करना, जबरन पकड़ना या अनुचित तरीके से छूना, यहां तक कि यौन उत्पीड़न करना.

लेवल 3: गंभीर और जान को खतरे में डालने वाले कृत्य, जैसे विमान के सिस्टम से छेड़छाड़ करना, गला दबाने की कोशिश करना, आंखों पर हमला करना या कोई भी घातक हमला.

लेवल 4: पायलट के केबिन (फ्लाइट क्रू कंपार्टमेंट) में घुसने की कोशिश करना या जबरदस्ती अंदर प्रवेश करना.

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

DGCA

