Indigo संकट: डीजीसीए ने फैसला पलटा, अब 1 हफ्ते काम करने के बाद नहीं मिलेगा क्रू को 48 घंटे आराम

DGCA ने FDTL (Flight Duty Time Limitations) से जुड़े उस नियम को आंशिक तौर पर ढीला कर दिया है, जिसमें पहले एयरलाइंस को यह अनुमति नहीं थी कि वे कर्मचारियों की छुट्टियों को अनिवार्य साप्ताहिक आराम अवधि के साथ जोड़ सकें. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 05, 2025, 01:34 PM IST
IndiGo इन दिनों गंभीर ऑपरेशनल संकट से गुजर रही है. स्टाफ की कमी, शेड्यूल में देरी, और अचानक बढ़ती उड़ान रद्द होने की घटनाओं ने यात्रियों और एयरलाइन दोनों के लिए परेशानी बढ़ा दी है. इसी स्थिति को देखते हुए, DGCA ने एक अहम बदलाव किया है. DGCA ने FDTL (Flight Duty Time Limitations) से जुड़े उस नियम को आंशिक तौर पर ढीला कर दिया है, जिसमें पहले एयरलाइंस को यह अनुमति नहीं थी कि वे कर्मचारियों की छुट्टियों को अनिवार्य साप्ताहिक आराम अवधि के साथ जोड़ सकें. इस नियम के कारण एयरलाइंस को स्टाफ मैनेजमेंट में दिक्कत आती थी और फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हो रहा था. नए बदलाव का उद्देश्य है कि इंडिगो और बाकी एयरलाइंस अपने क्रू को बेहतर ढंग से मैनेज कर सकें और उड़ानों में देरी तथा रद्द होने की समस्या को कम किया जा सके.

 

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है।

Indigo AirlinesDGCAIndiGo crisis

