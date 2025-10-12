Indigo पर DGCA ने लगाया 40 लाख रुपये का जुर्माना, जानिए क्या है 1700 पायलटों की ट्रेनिंग का मामला?

DGCA fines IndiGo : डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए अयोग्य सिम्युलेटर का इस्तेमाल करने पर इंडिगो पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इस मामले में DGCA ने 11 अगस्त 2025 को ट्रेनिंग डायरेक्टर को शो कॉज नोटिस जारी किया था. इसका जवाब इंडिगो ने 22 अगस्त को दिया लेकिन इसे वाजिब नहीं पाया गया और इसलिए पेनल्टी लगाई गई है. ये एक्शन पायलट ट्रेनिंग में अन-क्वालिफाइड फ्लाइट सिमुलेटर के इस्तेमाल करने की वजह से लिया गया है.

ANI के मुताबिक, DGCA के नागरिक उड्डयन नियम (CAR) और विमान नियम, 1937 के नियम 133ए का पालन न करने पर इंडिगो के प्रशिक्षण निदेशक और उड़ान संचालन निदेशक (DFO) पर अलग-अलग 20-20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

1,700 पायलटों की ट्रेनिंग का है मामला?

DGCA की जांच के मुताबिक, इंडिगो के ट्रेनिंग रिकॉर्ड और 24 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक के ईमेल जवाब की समीक्षा में पता चला कि लगभग 1,700 पायलटों (कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर दोनों) का सिमुलेटर प्रशिक्षण ऐसे फुल फ्लाइट सिम्युलेटर (FFS) का उपयोग करके किया गया, जो कि कैटेगरी C (महत्वपूर्ण) हवाईअड्डों के लिए अनुमोदित या योग्य नहीं थे. ये एक्शन पायलट ट्रेनिंग में अन-क्वालिफाइड फ्लाइट सिमुलेटर के इस्तेमाल करने की वजह से लिया गया है.

दिग्गज एविएशन कंपनी इंडिगो ने चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और हैदराबाद में 20 सिमुलेटरों पर ट्रेनिंग कराई. ये सिमुलेटर CAE सिमुलेशन ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड (CSTPL), फ्लाइट सिमुलेशन टेक्निक सेंटर (FSTC), AAG सेंटर फॉर एविएशन ट्रेनिंग (ACAT) और एयरबस जैसे कंपनियों के थे, लेकिन कैटेगरी C एयरपोर्ट्स के लिए क्वालिफाइड नहीं थे.

कैटेगरी C में हैं कालीकट, लेह और काठमांडू

कालीकट, लेह और काठमांडू जैसे हवाईअड्डों को उनके भौगोलिक स्वरूप, मौसम और चुनौतियों के कारण कैटेगरी C में रखा गया है. ऐसे हवाईअड्डों पर उड़ान भरने के लिए पायलटों को विशेष सिम्युलेटर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और ये ट्रेनिंग केवल उन उपकरणों पर किया जा सकता है जो इस तरह के ऑपरेशन के लिए विशेष रूप से प्रमाणित हों.

DGCA ने इंडिगो को जुर्माने का पालन करने और निर्धारित अवधि के भीतर पेमेंट की सूचना देने का निर्देश दिया है और कहा है कि इसका अनुपालन न करने पर आगे और भी कठोर कार्रवाई की जा सकती है.