DGCA की IndiGo के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, ठोका ₹22 करोड़ का जुर्माना; जानें क्या है पूरा मामला

DGCA takes action against IndiGo: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने देश की बड़ी एयरलाइनों में से एक और सबसे अधिक मार्केट शेयर में हिस्सेदारी वाली इंडिगो के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. जी हां, डीजीसीए ने इंडिगो पर 22.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. एयरलाइन पर यह जुर्माना बीते साल दिसंबर में काफी अधिक संख्या में फ्लाइट कैंसिलेशन को लेकर लगाया गया है, जिससे हजारों की संख्या में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था. आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर.

हर दिन तीन लाख रुपये का जुर्माना

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इंडिगो के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 22.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. डीजीसीए ने यह कार्रवाई दिसंबर 2025 में इंडिगो की फ्लाइटों के रद्द होने से हजारों की संख्या में परेशान होते हुए यात्रियों समेत इस पूरे मामले को लेकर की है. मिली जानकारी के अनुसार, इसकी जानकारी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने शनिवार को अपने एक बयान में दी है. इंडिगो पर 68 दिनों के लिए प्रतिदिन 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा एकमुश्त प्रणालीगत जुर्माना (One time systemic penalties) 1.80 करोड़ रुपये लगाया गया है. डीजीसीए के अनुसार, कुल 22.20 करोड़ के जुर्माने में 1.80 करोड़ रुपये का जुर्माना One time systemic penalties और 20.40 करोड़ का जुर्माना Continued non-compliance penalty है.