Advertisement
trendingNow13077852
Hindi NewsबिजनेसDGCA की IndiGo के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, ठोका ₹22 करोड़ का जुर्माना; जानें क्या है पूरा मामला

DGCA की IndiGo के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, ठोका ₹22 करोड़ का जुर्माना; जानें क्या है पूरा मामला

IndiGo: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने देश की बड़ी एयरलाइनों में से एक और सबसे अधिक मार्केट शेयर में हिस्सेदारी वाली इंडिगो के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. जी हां, डीजीसीए ने इंडिगो पर 22.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.  

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 17, 2026, 09:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DGCA की IndiGo के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, ठोका ₹22 करोड़ का जुर्माना; जानें क्या है पूरा मामला

DGCA takes action against IndiGo: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने देश की बड़ी एयरलाइनों में से एक और सबसे अधिक मार्केट शेयर में हिस्सेदारी वाली इंडिगो के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. जी हां, डीजीसीए ने इंडिगो पर 22.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.  एयरलाइन पर यह जुर्माना बीते साल दिसंबर में काफी अधिक संख्या में फ्लाइट कैंसिलेशन को लेकर लगाया गया है, जिससे हजारों की संख्या में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था. आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर.

हर दिन तीन लाख रुपये का जुर्माना 
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इंडिगो के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 22.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. डीजीसीए ने यह कार्रवाई दिसंबर 2025 में इंडिगो की फ्लाइटों के रद्द होने से हजारों की संख्या में परेशान होते हुए यात्रियों समेत इस पूरे मामले को लेकर की है. मिली जानकारी के अनुसार, इसकी जानकारी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने शनिवार को अपने एक बयान में दी है. इंडिगो पर 68 दिनों के लिए प्रतिदिन 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा एकमुश्त प्रणालीगत जुर्माना (One time systemic penalties) 1.80 करोड़ रुपये लगाया गया है. डीजीसीए के अनुसार, कुल 22.20 करोड़ के जुर्माने में 1.80 करोड़ रुपये का जुर्माना One time systemic penalties और 20.40 करोड़ का जुर्माना Continued non-compliance penalty है. 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

TAGS

DGCAIndiGo

Trending news

'जनता को बचाइए...' ED विवाद के बीच ममता बनर्जी ने CJI से लगाई गुहार
Latest West Bengal News
'जनता को बचाइए...' ED विवाद के बीच ममता बनर्जी ने CJI से लगाई गुहार
पंजाब के किसानों के लिए आई खुशखबरी, पाकिस्तान बार्डर पर बेरोकटोक खेती का रास्ता साफ
Punjab
पंजाब के किसानों के लिए आई खुशखबरी, पाकिस्तान बार्डर पर बेरोकटोक खेती का रास्ता साफ
एकनाथ शिंदे गुट को 'Horse Trading' का डर? पार्षदों को होटल में किया शिफ्ट
Mumbai mayor
एकनाथ शिंदे गुट को 'Horse Trading' का डर? पार्षदों को होटल में किया शिफ्ट
नामचीन वकील ने 25 करोड़ में कैसे खरीदी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी? हैरान कर देगा मामला
fraud
नामचीन वकील ने 25 करोड़ में कैसे खरीदी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी? हैरान कर देगा मामला
'रत्ती भर का भी फर्क नहीं'- आखिर क्या होती है ये ‘रत्ती’? 90% लोग नहीं जानते मतलब
Ratti
'रत्ती भर का भी फर्क नहीं'- आखिर क्या होती है ये ‘रत्ती’? 90% लोग नहीं जानते मतलब
कश्मीरी पंडितों के लिए मुहिम, कहां तक पहुंचा पुनर्वास और सुरक्षित वापसी का संकल्प
jammu news
कश्मीरी पंडितों के लिए मुहिम, कहां तक पहुंचा पुनर्वास और सुरक्षित वापसी का संकल्प
महाराष्ट्र निकाय चुनाव: NCP ने स्वीकारा जनादेश, हार का ठीकरा EVM पर किसने फोड़ा?
Maharashtra Civic body poll results
महाराष्ट्र निकाय चुनाव: NCP ने स्वीकारा जनादेश, हार का ठीकरा EVM पर किसने फोड़ा?
महिला ने मिट्टी का तेल छिड़क कर 4 वर्षीय बेटी के साथ लगाई आग, पति से हुआ था विवाद
crime news hindi
महिला ने मिट्टी का तेल छिड़क कर 4 वर्षीय बेटी के साथ लगाई आग, पति से हुआ था विवाद
टाटा के बाद अब मारुति की बड़ी छलांग, गुजरात में बनेगा भारत का सबसे आधुनिक ऑटो प्लांट
Maruti Suzuki GIDC
टाटा के बाद अब मारुति की बड़ी छलांग, गुजरात में बनेगा भारत का सबसे आधुनिक ऑटो प्लांट
'TMC ने घुसपैठियों को वोटर बनाने का बड़ा...', मालदा में PM मोदी का CM ममता पर निशाना
west bengal hindi news
'TMC ने घुसपैठियों को वोटर बनाने का बड़ा...', मालदा में PM मोदी का CM ममता पर निशाना