/खाड़ी में बढ़ते हमलों के बीच भारत का अलर्ट, DGMA ने कहा- अगले आदेश तक होर्मुज से दूर रहें भारतीय नाविक

Hormuz Strait: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और होर्मुज में जहाजों पर हो रहे हमले के बाद भारत सरकार ने अपने नाविकों के लिए एडवाइजरी जारी की है. भारत ने शिपिंग कंपनियों से अपील की है कि वो होर्मुज रूट से भारतीय नाविकों को तैनात न करें. DGMA ने कहा है कि फारस की खाड़ी और होर्मुज के आसपास के इलाकों में चलने वाले जहाजों में नाविकों की सुरक्षा को लेकर ये सतर्कता बरती जा रही है.
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन (DGMA) ने जहाज मालिकों, शिप मैनेजरों और भर्ती एजेंसियों (RPSL) के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए होर्मुज से दूरी बनाने की सलाह दी है. सरकार ने अगले आदेश तक होर्मुज से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती नहीं करने की सलाह दी है. बीते कुछ दिनों में होर्मुज से गुजरने वाले कई जहाजों पर हमले हुए हैं.
हाल ही में कमर्शियल जहाजों MT अल बहिया और MT मोम्बासा पर हुए मिसाइल हमलों में दो भारतीय नाविकों की जान चली गई. ऐसे में अपने नाविकों की सुरक्षा को देखते हुए DGMA की ओर से शिपिंग कंपनियों के लिए एक सर्कुलर जारी कर नाविकों और कैप्टन की सुरक्षा, वेलफेयर और जहाजों की सेफ्टी को लेकर फैसला किया गया है.
DGMA ने होर्मुज के आसपाससे गुजरने वाले जहाजों के कैप्टनों को दिशानिर्देश दिया है कि वे सुरक्षा को लेकर अधिक सतर्क रहें. वहीं अधिकारियों को भी नेविगेशन, सुरक्षा सहायता और पल-पल के अपडेट पर पैनी नजर बनाकर रखने को कहा है. वहीं इमरजेंसी हेल्प के लिए DG कम्युनिकेशन सेंटर या भारतीय नौसेना से संपर्क करने की अपील की गई है. शिपिंग कंपनियों रो ISPS Code के तहत सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल और शिप सिक्योरिटी प्लान की सख्ती से पालन करने को कहा गया है.