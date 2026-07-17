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खाड़ी में बढ़ते हमलों के बीच भारत का अलर्ट, DGMA ने कहा- अगले आदेश तक होर्मुज से दूर रहें भारतीय नाविक

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और होर्मुज में जहाजों पर हो रहे हमले के बाद भारत सरकार ने अपने नाविकों के लिए एडवाइजरी जारी की है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 17, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:14 PM IST
खाड़ी में बढ़ते हमलों के बीच भारत का अलर्ट, DGMA ने कहा- अगले आदेश तक होर्मुज से दूर रहें भारतीय नाविक

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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