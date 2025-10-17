कंट्रोल से बाहर हुई चांदी, धनतेरस से पहले बनाया नया रिकॉर्ड, कीमतों में जबरदस्त इजाफा

Silver Prices: सोना-चांदी के दाम में पिछले कुछ समय से जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है. खासकर चांदी की कीमत ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए निवेशकों और बाजार विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है. धनतेरस और दिवाली से पहले लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बढ़त कितने समय तक जारी रहेगी और क्या चांदी 2 लाख रुपये प्रति किलो के आंकड़े को छू पाएगी. सोना-चांदी का रेट कहां जाकर रुकेगा, किसी को अंदाजा नहीं लग रहा है.

धनतेरस से एक दिन पहले ग्लोबल ट्रेंड्स के चलते MCX पर चांदी की कीमतें नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. MCX चांदी दिसंबर वायदा 2,750 रुपये या 1.6% की बढ़त के साथ 1,70,415 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. वैश्विक बाजार में, शुक्रवार को चांदी 54.38 डॉलर प्रति औंस के नए शिखर पर पहुंच गई है. चांदी अभी 0.65% की बढ़त के साथ 1,68,760 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है.

वैश्विक स्तर पर सोना 2008 के बाद से अपने सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक प्रदर्शन की ओर अग्रसर है. यह तेजी अमेरिका-चीन व्यापार तनाव में वृद्धि और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में एक और कटौती की बढ़ती उम्मीदों के कारण देखी जा रही है.

सोने की कीमत में तेजी के पीछे कौन ?

अमेरिकी डॉलर सूचकांक में 0.20 प्रतिशत की गिरावट आई, जिससे अन्य मुद्राओं का इस्तेमाल करने वाले खरीदारों के लिए सोना सस्ता हो गया और सुरक्षित निवेश के रूप में इसकी लोकप्रियता बढ़ी. भारत में बढ़ती कीमतों के बावजूद सोने की मांग मजबूत बनी हुई है. विश्लेषकों का कहना है कि ग्राहक कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका से और अधिक सोना खरीद रहे हैं.

उन्होंने कहा नए संकेतों के अभाव और अमेरिकी राजकोषीय स्थिति को लेकर लगातार चिंताओं ने सुरक्षित निवेश की मांग को मजबूत किया है, जिससे सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है. उन्होंने आगे कहा, ट्रेडर्स सरकार के फिर से खुलने के किसी भी संकेत पर कड़ी नजर रख रहे हैं, इसलिए निकट भविष्य में सोने के दामों में तेजी बनी रहने की संभावना है.