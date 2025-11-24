Dharmendra : नहीं रहे बॉलीवुड के 'हीमैन', ₹51 की पहली फीस लेने वाले धर्मेंद्र अपने पीछे कितनी दौलत छोड़ गए, 100 एकड़ में फार्म हाउस, रेस्टोरेंट से लेकर ढाबे तक फैला साम्राज्य

Dharmendra News: साल 1960 में दिल भी तेरा, हम भी तेरे नाम की फिल्म से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने वाले अभिनेता धर्मेंद्र गंभीर रूप से बीमार है. फिल्म इंडस्ट्री के ही-मैन कहलाने वाले धर्मेंद्र नहीं रहे. 24 नवंबर को अभिनेता धर्मेंद्र ने अंतिम सांस ली. लंबे वक्त से बीमार धर्मेंद्र को उनके बड़े बेटे सनी देओल ने मखाग्नि दी. पूरा परिवार और बॉलीवुड के साथ धर्मेंद्र के निधन पर पूरा देश शोकाकुल है. बॉलीवुड के ही-मैन कहलाने वाले धर्मेंद्र के निधन के साथ ही एक युग का अंत हो गया. 300 से ज्यादा फिल्में करने वाले धर्मेंद्र ने बॉलीवुड के अलावा कलनरी और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, रियल एस्टेट, शेयर बाजार, ब्रांड एंडोर्समेंट से खूब पैसा कमाया. अपने पीछे धर्मेंद्र 480 करोड़ रुपये की अथाह संपत्ति के मालिक थे. धर्मेंद्र ने दो शादियां की थी. पहली पत्नी प्रकार कौर थी. उनके परिवार में उनकी पत्नी हेमा मालिनी, बेटा सनी देओल और बॉबी देओल, बेटी ईशा देओल और अहाना देओल और विजेता और अजीता हैं.

धर्मेंद्र की संपत्ति

धर्मेंद्र को उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे' (1960), के लिए 51 रुपये फीस मिली थी. यह फीस तीन निर्माताओं ने मिलकर दी थी, जिनमें से हर एक ने 17-17 रुपये दिए थे. जिस अभिनेता को पहली फिल्म में 51 रुपये की फीस मिली थी, आज वो 480 करोड़ रुपये के मालिक थे. भारतीय सिनेमा के ‘ही-मैन’ और ‘गरम धरम’ के नाम से मशहूर दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने फिल्मों के अलावा अपने स्टारडम से खूब पैसा कमाया. उनकी संपत्ति को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनकी कुल संपत्ति 60 मिलियन डॉलर यानी करीब 480 करोड़ रुपये आंकी गई है. अपने फिल्मी करियर के अलावा उन्होंने रियल एस्टेट , प्रोडक्शन हाउस, रेस्टोरेंट, शेयर में निवेश से पैसा कमाया.

कहां-कहां से कमाई

अभिनेता धर्मेंद्र ने 1983 में खुद का प्रोडक्शन हाउस विजयता फिल्म्स (Vijayta Films) शुरू किया था. इसी प्रोडक्शन हाउस से उन्होंने सनी देओल को लॉन्च किया गया था. इस प्रोडक्शन हाउस ने धर्मेंद्र की अच्छी कमाई होती है. दर्जनों फिल्में इस प्रोडक्शन हाउस से बनी है. इसका अलावा उन्होंने साल 2022 में हरियाणा के करनाल हाईवे पर 'ही-मैन' नाम से एक रेस्टोरेंट खोला था. वहीं 'गरम धरम ढाबा' में भी हिस्सेदार थे. धर्मेंद्र के पास मुंबई में कई संपत्तियां और फ्लैट्स, बंगले हैं. वहीं लोनावला में उनका फार्महाउस है. 100 एकड़ में बने फार्महाउस की कई तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर की है. इसके अलावा धर्मेंद्र के पास 17 करोड़ की महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी भी है. उनके पास महाराष्ट्र में 88 लाख रुपये और 52 लाख रुपये से ज्यादा की कृषि और गैर-कृषि भूमि है.

लग्जरी गाड़ियों के शौकीन

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक लोनावाला स्थित अपने फार्महाउस के पास 12 एकड़ के भूखंड पर 30 कॉटेज वाला एक रिसॉर्ट बनाया था, जिसके लिए उन्होंने एक रेस्टोरेंट कंपनी के साथ साझेदारी की थे. वहां से भी उनकी अच्छी कमाई होती थी. धर्मेंद्र लग्जरी गाड़ियों के शौकीन थे उनके काफिले में 85 लाख की Range Rover Evoque, 98 लाख की Mercedes Benz SL500 जैसी तमाम गाड़ियां है.