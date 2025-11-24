Advertisement
trendingNow13016411
Hindi Newsबिजनेस

Dharmendra : नहीं रहे बॉलीवुड के 'हीमैन', ₹51 की पहली फीस लेने वाले धर्मेंद्र अपने पीछे कितनी दौलत छोड़ गए, 100 एकड़ में फार्म हाउस, रेस्टोरेंट से लेकर ढाबे तक फैला साम्राज्य

 Dharmendra latest news:  बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र नहीं रहे. उन्होंने 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया.  धर्मेंद्र ने बॉलीलुड में 300 से ज्यादा फिल्में की. उन्होंने करोड़ों की संपत्ति जोड़ी .

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 24, 2025, 02:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dharmendra : नहीं रहे बॉलीवुड के 'हीमैन', ₹51 की पहली फीस लेने वाले धर्मेंद्र अपने पीछे कितनी दौलत छोड़ गए, 100 एकड़ में फार्म हाउस, रेस्टोरेंट से लेकर ढाबे तक फैला साम्राज्य

Dharmendra News: साल 1960 में दिल भी तेरा, हम भी तेरे नाम की फिल्म से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने वाले अभिनेता धर्मेंद्र गंभीर रूप से बीमार है. फिल्म इंडस्ट्री के ही-मैन कहलाने वाले धर्मेंद्र नहीं रहे. 24 नवंबर को अभिनेता धर्मेंद्र ने अंतिम सांस ली. लंबे वक्त से बीमार धर्मेंद्र को उनके बड़े बेटे सनी देओल ने मखाग्नि दी. पूरा परिवार और बॉलीवुड के साथ धर्मेंद्र के निधन पर पूरा देश शोकाकुल है. बॉलीवुड के ही-मैन कहलाने वाले धर्मेंद्र के निधन के साथ ही एक युग का अंत हो गया.  300 से ज्यादा फिल्में करने वाले धर्मेंद्र ने बॉलीवुड के अलावा कलनरी और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, रियल एस्टेट, शेयर बाजार, ब्रांड एंडोर्समेंट से खूब पैसा कमाया. अपने पीछे धर्मेंद्र 480 करोड़ रुपये की अथाह संपत्ति के मालिक थे.  धर्मेंद्र ने दो शादियां की थी. पहली पत्नी प्रकार कौर थी.  उनके परिवार में उनकी पत्नी हेमा मालिनी, बेटा सनी देओल और बॉबी देओल, बेटी ईशा देओल और  अहाना देओल और विजेता और अजीता हैं. 

धर्मेंद्र की संपत्ति

धर्मेंद्र को उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे' (1960), के लिए 51 रुपये फीस मिली थी. यह फीस तीन निर्माताओं ने मिलकर दी थी, जिनमें से हर एक ने 17-17 रुपये दिए थे. जिस अभिनेता को पहली फिल्म में 51 रुपये की फीस मिली थी, आज वो 480 करोड़ रुपये के मालिक थे.  भारतीय सिनेमा के ‘ही-मैन’ और ‘गरम धरम’ के नाम से मशहूर दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने फिल्मों के अलावा अपने स्टारडम से खूब पैसा कमाया. उनकी संपत्ति को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनकी कुल संपत्ति 60 मिलियन डॉलर यानी करीब 480 करोड़ रुपये आंकी गई है. अपने फिल्मी करियर के अलावा उन्होंने रियल एस्टेट , प्रोडक्शन हाउस, रेस्टोरेंट, शेयर में निवेश से पैसा कमाया.   

Add Zee News as a Preferred Source

कहां-कहां से कमाई

अभिनेता धर्मेंद्र ने 1983 में खुद का प्रोडक्शन हाउस विजयता फिल्म्स (Vijayta Films) शुरू किया था. इसी प्रोडक्शन हाउस से उन्होंने सनी देओल को लॉन्च किया गया था. इस प्रोडक्शन हाउस ने धर्मेंद्र की अच्छी कमाई होती है. दर्जनों फिल्में इस प्रोडक्शन हाउस से बनी है. इसका अलावा उन्होंने साल 2022 में हरियाणा के करनाल हाईवे पर 'ही-मैन' नाम से एक रेस्टोरेंट खोला था. वहीं 'गरम धरम ढाबा' में भी हिस्सेदार थे.  धर्मेंद्र के पास मुंबई में कई संपत्तियां और फ्लैट्स, बंगले हैं. वहीं लोनावला में उनका फार्महाउस है. 100 एकड़ में बने फार्महाउस की कई तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर की है. इसके अलावा धर्मेंद्र के पास 17 करोड़ की महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी भी है.  उनके पास महाराष्ट्र में 88 लाख रुपये और 52 लाख रुपये से ज्यादा की कृषि और गैर-कृषि भूमि है. 

लग्जरी गाड़ियों के शौकीन

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक लोनावाला स्थित अपने फार्महाउस के पास 12 एकड़ के भूखंड पर 30 कॉटेज वाला एक रिसॉर्ट बनाया था, जिसके लिए उन्होंने एक रेस्टोरेंट कंपनी के साथ साझेदारी की थे. वहां से भी उनकी अच्छी कमाई होती थी.  धर्मेंद्र लग्जरी गाड़ियों के शौकीन थे उनके काफिले में 85 लाख की Range Rover Evoque, 98 लाख की Mercedes Benz SL500 जैसी तमाम गाड़ियां है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Dharmendra

Trending news

पुलिस पर अटैक, हिडमा के समर्थन में नारे; पर्यावरण के नाम पर नक्सली से हमदर्दी क्यों?
Delhi
पुलिस पर अटैक, हिडमा के समर्थन में नारे; पर्यावरण के नाम पर नक्सली से हमदर्दी क्यों?
जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में नहीं दिखे नेता प्रतिपक्ष; बीजेपी ने खड़े किए सवाल
Rahul Gandhi
जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में नहीं दिखे नेता प्रतिपक्ष; बीजेपी ने खड़े किए सवाल
1800NM की रेंज! इंडियन नेवी के बख्तरबंद में INS Mahe वॉरशिप शामिल; दुश्मनों में दहशत
INS Mahe
1800NM की रेंज! इंडियन नेवी के बख्तरबंद में INS Mahe वॉरशिप शामिल; दुश्मनों में दहशत
CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं
CJI Surya Kant
CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं
महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर; कार ड्र्राइवर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर
Maharashtra news
महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर; कार ड्र्राइवर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
Justice SuryaKant
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितना होगा कार्यकाल?
NEW CJI OF INDIA
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितना होगा कार्यकाल?
... तो मुंबई हमारे हाथ से निकल जाएगी, बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे ने दी चेतावनी
Raj thakrey
... तो मुंबई हमारे हाथ से निकल जाएगी, बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे ने दी चेतावनी
प्लेन के टॉयलेट से जमीन पर गिरी 20 किलो बर्फ की सिल्ली? क्या ऐसा हो सकता है
Badaun news
प्लेन के टॉयलेट से जमीन पर गिरी 20 किलो बर्फ की सिल्ली? क्या ऐसा हो सकता है
कर्नाटक का सियासी नाटक! CM बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया
karnataka
कर्नाटक का सियासी नाटक! CM बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया