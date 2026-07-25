/करोड़ों की संपत्ति, बैंक लोन और सोना-चांदी, जानिए कितनी दौलत के मालिक हैं धर्मेंद्र प्रधान?

Dharmendra Pradhan's Net Worth : देशभर में छात्र आंदोलनों और NEET-UG परीक्षा विवाद के बीच इस्तीफा देने वाले धर्मेंद्र प्रधान एक बार फिर चर्चा में हैं. उनके इस्तीफे के बाद उनकी संपत्ति और आय को लेकर भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है. लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दाखिल चुनावी हलफनामे के मुताबिक, धर्मेंद्र प्रधान और उनके परिवार की कुल चल और अचल संपत्ति लगभग 6.92 करोड़ रुपये है.
इस संपत्ति में नकद राशि, बैंक खातों में जमा धन, निवेश, जमीन, मकान, वाहन, आभूषण और अन्य परिसंपत्तियां शामिल हैं. चुनाव आयोग और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के समक्ष प्रस्तुत ये जानकारी सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उम्मीदवारों की आर्थिक स्थिति में पारदर्शिता बनाए रखना और मतदाताओं को सही जानकारी उपलब्ध कराना है.
धर्मेंद्र प्रधान की अचल संपत्ति में आवासीय और गैर-आवासीय दोनों प्रकार की संपत्तियां शामिल हैं. चुनावी हलफनामे के अनुसार, ओडिशा के भुवनेश्वर सहित अन्य स्थानों पर उनके और उनके परिवार के नाम जमीन और मकानों में हिस्सेदारी दर्ज है. समय के साथ इन संपत्तियों का मूल्य बढ़ा है और ये उनकी कुल संपत्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. चुनाव आयोग के समक्ष सभी अचल संपत्तियों का विवरण नियमानुसार घोषित किया गया है.
हलफनामे के अनुसार धर्मेंद्र प्रधान और उनकी पत्नी के नाम विभिन्न बैंक खातों में जमा राशि मौजूद है. इसके अलावा उन्होंने म्यूचुअल फंड और जीवन बीमा योजनाओं में भी निवेश किया है. SBI म्यूचुअल फंड सहित अन्य वित्तीय साधनों में उनकी हिस्सेदारी दर्ज है. बैंक जमा और निवेश उनकी दीर्घकालिक वित्तीय योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं.
चल संपत्ति में वाहन, सोने-चांदी के आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुएं भी शामिल हैं. चुनावी हलफनामे में इनकी अनुमानित कीमत का भी उल्लेख किया गया है. उम्मीदवारों के लिए अपने वाहनों, कीमती धातुओं और अन्य चल संपत्तियों की जानकारी देना अनिवार्य होता है, ताकि उनकी कुल संपत्ति का सही आकलन किया जा सके.
धर्मेंद्र प्रधान की आय का मुख्य स्रोत सांसद और केंद्रीय मंत्री के रूप में मिलने वाला वेतन एवं भत्ते हैं. इसके अलावा बैंक जमा पर मिलने वाला ब्याज, कृषि से संबंधित आय और संपत्तियों से होने वाली आमदनी भी उनकी आय का हिस्सा है. चुनावी हलफनामे में आय के सभी प्रमुख स्रोतों का उल्लेख किया गया है.
चुनावी दस्तावेजों के अनुसार धर्मेंद्र प्रधान की पत्नी भी स्वरोजगार और सामाजिक गतिविधियों से जुड़ी हैं. उनकी आय और संपत्तियों का विवरण भी हलफनामे में शामिल है. परिवार की कुल संपत्ति का आकलन पति-पत्नी दोनों की घोषित संपत्तियों और आय को जोड़कर किया जाता है, जिससे परिवार की वास्तविक आर्थिक स्थिति सामने आती है.
धर्मेंद्र प्रधान ने अपने चुनावी हलफनामे में लगभग 53.37 लाख रुपये की देनदारी भी घोषित की है. ये राशि मुख्य रूप से बैंक ऋण और अन्य वित्तीय दायित्वों से संबंधित है. चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अपनी देनदारियों का विवरण देना भी अनिवार्य होता है, ताकि उनकी वित्तीय स्थिति पूरी तरह पारदर्शी रहे.