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करोड़ों की संपत्ति, बैंक लोन और सोना-चांदी, जानिए कितनी दौलत के मालिक हैं धर्मेंद्र प्रधान?

लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दाखिल चुनावी हलफनामे के मुताबिक, धर्मेंद्र प्रधान और उनके परिवार की कुल चल और अचल संपत्ति लगभग 6.92 करोड़ रुपये है. इस संपत्ति में नकद राशि, बैंक खातों में जमा धन, निवेश, जमीन, मकान, वाहन, आभूषण और अन्य परिसंपत्तियां शामिल हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 25, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 03:46 PM IST
करोड़ों की संपत्ति, बैंक लोन और सोना-चांदी, जानिए कितनी दौलत के मालिक हैं धर्मेंद्र प्रधान?
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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