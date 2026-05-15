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Hindi Newsबिजनेससिर्फ 39 पैसे डीजल, ₹2 में पेट्रोल... यहां बिकता है दुनिया का सबसे सस्ता तेल, ₹10 में गाड़ी की टंकी फुल

सिर्फ 39 पैसे डीजल, ₹2 में पेट्रोल... यहां बिकता है दुनिया का सबसे सस्ता तेल, ₹10 में गाड़ी की टंकी फुल

Petrol-Diesel Price Update:  भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम में 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ोतरी कर दी गई है. ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ने से हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन एक देश ऐसा भी है, जहां सिर्फ 39 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल-डीजल बिक रहा है.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 15, 2026, 07:46 PM IST
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सिर्फ 39 पैसे डीजल, ₹2 में पेट्रोल... यहां बिकता है दुनिया का सबसे सस्ता तेल, ₹10 में गाड़ी की टंकी फुल

World Cheapest Petrol-Diesel:  भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई है.  वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के बढ़ते दाम की वजह से भारत में 15 मई तो पेट्रोल-डीजल के दाम में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई. तेल के दाम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनियाभर के लिए अभी सबसे ज्यादा चर्चा में हैं. चर्चा ईरान युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की वजह से हो रही है. कच्चे तेल के दाम 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गए. अभी भी ये 100 डॉलर के आसपास बना हुआ है. भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमत 90 से 110 रुपये के बीच में पहुंच गए हैं. तेल पर राजनीति भी तेज हो गई है. आपको उस देश का नाम बता रहे हैं, जहां आज भी सिर्फ 39 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और 2.25 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है.  

दुनिया का सबसे सस्ता पेट्रोल-डीजल कहां मिलता है?  

ईरान युद्ध की वजह से दुनियाभर में तेल के दाम बढ़ रहे हैं. कई देश ऐसे भी है, जहां पेट्रोल की कीमत 400 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है. जबकि लीबिया में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 2.25 रुपये है. हैरान होने वाली बात नहीं है, दरअसल  लीबिया कच्चे तेल से लबालब भरा है. इस तेल में तेल पर भारी सब्सिडी और टैक्स में राहत मिलती है. नॉर्थ अफ्रीका के इस देश में सरकार अपने लोगों को तेल पर सब्सिडी और फ्यूल टैक्स पर राहत देती है, जिसकी वजह से यहां इतना सस्ता तेल मिलता है. लीबिया के पास 48.4 बिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार है.  

इन देशों में भी सस्ता तेल 

ईरान में पेट्रोल की कीमत 2.6 रुपए प्रति लीटर है. ईरान के पास 208 अरब बैरल कच्चे तेल का भंडार है. अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से वो तेल का निर्यात नहीं कर पाता है. ऐसे में वो अपने लोगों को तेल पर भारी सब्सिडी देता है, जिसकी वजह से वहां पेट्रोल-डीजल कौड़ियों के भाव बिकते हैं. अमेरिकी ब्लॉकेड की वजह से ईरान ने अपने तेल को समंदर में बहाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पास तेल स्टोरेज की क्षमता उतनी नहीं है, जिसका वो उसका प्रोडक्शन कर रहा है.  ईरान में 1 लीटर डीजल की कीमत सिर्फ 54 पैसे है.     

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सिर्फ 39 पैसे प्रति लीटर बिकता है डीजल 

दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला, काफी चर्चा में रहा है. अमेरिका ने हमला कर वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया. उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लिया लिया. उसके पास 303 अरब बैरल कच्चा तेल है. वेनेजुएला में पेट्रोल की कीमत 3 रुपए प्रति लीटर है. वेनेजुएला में 1 लीटर डीजल की कीमत सिर्फ 39 पैसे हैं.  

सबसे महंगा पेट्रोल-डीजल वाला देश कौन है ?  

दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल हॉन्ग कॉन्ग में बिकता है. वहां पेट्रोल की कीमत 4.1 डॉलर प्रति लीटर यानी करीब 394 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच चुकी है. ये देश पूरी तरह से आयात पर निर्भर है. इसके अलावा हाई टैक्स और ड्यूटी की वजह से यहां तेल के दाम महंगे हैं.  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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