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देश में फ‍िर से महंगा न हो पेट्रोल-डीजल, सरकार ने एक्‍सपोर्ट टैक्‍स बढ़ाकर तेल कंपन‍ियों पर ल‍िया 'एक्‍शन'

Export Tax: सरकार ने घरेलू ग्राहकों को पेट्रोल-डीजल की कीमत पर राहत देने के मकसद से डीजल और एटीएफ के एक्‍सपोर्ट पर लगने वाले व‍िंड फॉल टैक्‍स में इजाफा कर द‍िया है. इससे तेल कंपन‍ियां व‍िदेशी बाजार में तेल बेचने के ल‍िए कम आकर्ष‍ित होंगी.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 16, 2026, 07:26 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:26 AM IST
देश में फ‍िर से महंगा न हो पेट्रोल-डीजल, सरकार ने एक्‍सपोर्ट टैक्‍स बढ़ाकर तेल कंपन‍ियों पर ल‍िया 'एक्‍शन'

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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