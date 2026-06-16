Diesel Jet Fuel Export Tax: ग्‍लोबल लेवल पर हायर एनर्जी प्राइस और लगातार बनी अस्थिरता के बीच केंद्र सरकार ने फ्यूल मार्केट को लेकर बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने डीजल और एटीएफ (ATF) के एक्‍सपोर्ट पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में इजाफा कर द‍िया है. सरकार का नया फैसला आज यानी 16 जून से लागू हो गया है. इस बीच राहत की बात यह है कि सरकार ने पेट्रोल के एक्‍सपोर्ट पर लगने वाले चार्ज में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं किया है और इसे पहले की तरह बरकरार रखा है. फाइनेंस म‍िन‍िस्‍ट्री के तहत आने वाले रेवेन्‍यू ड‍िपार्टमेंट की तरफ से जारी नोट‍िफ‍िकेशन के बाद नई दर को देशभर में लागू कर द‍िया गया है.