SEBI की चेतावनी भी बेअसर, इस साल लोगों ने खरीदा 16,670 करोड़ का डिजिटल गोल्ड; 50% बढ़ गई खरीदारी

Digital Gold Rate: सोने के दाम में तेजी के बीच न‍िवेशकों का रुझान लगातार इसकी तरफ बढ़ रहा है. इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं क‍ि जनवरी से नवंबर तक भारतीय निवेशकों ने करीब 12 टन डिजिटल गोल्ड की खरीदारी की है. वर्ल्‍ड गोल्ड काउंसिल (WGC) की तरफ से जारी आंकड़े में यह भी बताया गया क‍ि ज्यादातर खरीदारी युवा पीढ़ी की तरफ से की गई. साल 2024 में खरीदारी की यह मात्रा करीब 8 टन थी. इस आंकड़े से साफ है क‍ि इस साल खरीदारी का यह आंकड़ा 50% उछल गया. मुंबई के स्पॉट प्राइस के ह‍िसाब से के12 टन का दाम करीब 16,670 करोड़ रुपये होता है.

18 से 40 साल की उम्र वालों के बीच बढ़ा क्रेज

देश की युवा पीढ़ी के बीच ड‍िज‍िटल गोल्‍ड सबसे ज्‍यादा पॉपुलर हो रहा है. 18 से 40 साल की उम्र वालों के बीच इसमें न‍िवेश को लेकर द‍िलचस्‍पी बढ़ी है. इंडस्ट्री के अनुसार इनकी संख्या कुल खरीदारों का दो-तिहाई है. इसका कारण यह है क‍ि आजकल यूथ फिजिकल गोल्‍ड को रखने, स्टोर करने या प्‍योर‍िटी की चिंता नहीं करना चाहता. आप ऐप के जर‍िये 1 रुपये से भी कम में गोल्‍ड खरीद, बेच और होल्ड कर सकते हैं. फिनटेक ऐप्‍स के जर‍िये यह काफी आसान हो गया है.

डिजिटल गोल्ड की फिजिकल डिलीवरी नहीं होती

डिजिटल गोल्ड के तहत सोने की खरीदारी ऑनलाइन की जाती है, लेक‍िन इसमें फिजिकल डिलीवरी नहीं होती. अलग-अलग प्लेटफॉर्म आपके नाम पर वॉलेट में गोल्‍ड रखते हैं. आप जब चाहें बेचकर पैसा ले सकते हैं. इसमें क‍िसी तरह का मेकिंग चार्ज नहीं, कोई स्टोरेज की टेंशन नहीं. बदलते समय के बीच आज की युवा पीढ़ी के बीच भारतीय घरों में सोना अब डिजिटली पहुंच रहा है.

SEBI की चेतावनी से बाजार में हलचल

सेबी (SEBI) की तरफ से नवंबर 2025 में एडवाइजरी जारी की गई थी. इसमें साफ कहा गया गया था क‍ि डिजिटल गोल्ड की कोई रेगुलेटेड सिक्योरिटी नहीं है. यह कमोडिटी मार्केट रूल्स या सेबी (SEBI) के दायरे में नहीं आता. सेबी की तरफ से निवेशकों को खुद के र‍िस्‍क पर प्लेटफॉर्म स‍िलेक्‍ट करने की सलाह दी गई. सेबी की इस चेतावनी के बाद मार्केट में हलचल रही. कई प्‍लेटफॉर्म पर खरीदारी लगभग रुक गई. हालांकि पूरे साल का आंकड़ा अभी भी काफी मजबूत है.

इंडस्ट्री खुद के रेगुलेशन की तरफ बढ़ रही

सेबी की तरफ से जारी चेतावनी के बाद इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) ने डिजिटल गोल्ड के लिए सेल्फ-रेगुलेटरी ऑर्गनाइजेशन (SRO) तैयार करने का फैसला किया था. जनवरी 2026 से इसके ल‍िए मेंबरश‍िप शुरू होगी. हर प्लेटफॉर्म का रेगुलर तरीके से ऑडिट होगा ताक‍ि यह तय क‍िया जा सके क‍ि डिजिटल गोल्ड, फिजिकल गोल्‍ड से पूरी तरह बैक हो. इस तरह के न‍ियम-कायदे मार्च-अप्रैल 2026 तक पूरनी तरह फाइनल हो जाएंगे.

डिजिटल गोल्ड का र‍िस्‍क बरकरार

सेबी की चेतावनी के अनुसार डिजिटल गोल्ड काफी आकर्षक बना हुआ है. इसमें कई तरह के र‍िस्‍क हैं, जैसे-प्लेटफॉर्म फेल होने पर सोना मिलने की गारंटी नहीं है. इसलिए बड़े निवेश के लिए गोल्ड ETF या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ही आज भी बेहतर ऑप्शन हैं. छोटे इनवेस्‍टमेंट के ल‍िए डिजिटल गोल्ड सही है, लेकिन प्लेटफॉर्म को सोच समझकर ही चुनें. कुल मिलाकर साल 2025 डिजिटल गोल्ड के नाम रहा.