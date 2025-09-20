PhonePe को 'ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर' के रूप में काम करने के लिए मिली RBI की मंजूरी

Trending Photos
PhonePe: डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म PhonePe ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसे ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से अंतिम मंजूरी मिल गई है. इस कदम से कंपनी को देशभर में अपनी पहुंच का विस्तार करने और खासकर लघु और मध्यम उद्यमों (SME) को डिजिटल पेमेंट सिस्टम से जोड़ने में मदद मिलेगी. कंपनी ने एक बयान में कहा कि इस अनुमति से वो व्यापारियों को सुरक्षित और भरोसेमंद पेमेंट मंच उपलब्ध करा पाएगी. इससे ग्राहकों को सहज पेमेंट अनुभव मिलेगा और कारोबारियों की पेमेंट सफलता दर में भी सुधार होगा.
फोनपे के मुख्य व्यवसाय अधिकारी (CBO) (मर्चेंट कारोबार) युवराज सिंह शेखावत ने कहा कि इस अनुमति से कंपनी वित्तीय समावेशन को गति देने की स्थिति में है. हमारा उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्यमों सहित उन कारोबारियों तक पहुंच बनाना है जो अब तक डिजिटल पेमेंट सॉलूशन्स से वंचित रहे हैं.
ऑनबोर्डिंग की सुविधा
फोनपे ने कहा कि उसका प्लेटफार्म कारोबारियों को तुरंत जुड़ने (ऑनबोर्डिंग) की सुविधा देने के साथ डेवलपर-अनुकूल एप्लिकेशन और प्लग-इन उपलब्ध कराता है. इससे कारोबारी तेजी से मंच पर जुड़ सकते हैं. उनकी पेमेंट सफलता दर बढ़ती है और उन्हें अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलती है.
2016 में लॉन्च किया गया था PhonePe
PhonePe का प्रमुख प्रोडक्ट, PhonePe डिजिटल पेमेंट ऐप अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया था. अगस्त 2025 तक इसके 65 करोड़ (650+ मिलियन) से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और इसका डिजिटल पेमेंट स्वीकृति नेटवर्क 4.5 करोड़ (45+ मिलियन) से ज्यादा व्यापारियों तक फैला हुआ है. PhonePe प्रतिदिन 36 करोड़ (360+ मिलियन) से ज्यादा लेनदेन भी करता है. PhonePe का वार्षिक कुल भुगतान मूल्य (TPV) 150 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का है.