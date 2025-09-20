PhonePe को 'ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर' के रूप में काम करने के लिए मिली RBI की मंजूरी
Advertisement
trendingNow12929306
Hindi Newsबिजनेस

PhonePe को 'ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर' के रूप में काम करने के लिए मिली RBI की मंजूरी

डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म PhonePe ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसे ऑनलाइन पेमेंट  एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से अंतिम मंजूरी मिल गई है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 20, 2025, 06:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PhonePe को 'ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर' के रूप में काम करने के लिए मिली RBI की मंजूरी

PhonePe: डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म PhonePe ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसे ऑनलाइन पेमेंट  एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से अंतिम मंजूरी मिल गई है. इस कदम से कंपनी को देशभर में अपनी पहुंच का विस्तार करने और खासकर लघु और मध्यम उद्यमों (SME) को डिजिटल पेमेंट सिस्टम से जोड़ने में मदद मिलेगी. कंपनी ने एक बयान में कहा कि इस अनुमति से वो व्यापारियों को सुरक्षित और भरोसेमंद पेमेंट मंच उपलब्ध करा पाएगी. इससे ग्राहकों को सहज पेमेंट अनुभव मिलेगा और कारोबारियों की पेमेंट सफलता दर में भी सुधार होगा.

फोनपे के मुख्य व्यवसाय अधिकारी (CBO) (मर्चेंट कारोबार) युवराज सिंह शेखावत ने कहा कि इस अनुमति से कंपनी वित्तीय समावेशन को गति देने की स्थिति में है. हमारा उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्यमों सहित उन कारोबारियों तक पहुंच बनाना है जो अब तक डिजिटल पेमेंट सॉलूशन्स से वंचित रहे हैं.

यह भी पढ़ें : Urban Company: क्विक कॉमर्स बिजनेस में उतरेगी अर्बन कंपनी, जानिए क्या कंपनी का मेगा प्लान?

Add Zee News as a Preferred Source

 

ऑनबोर्डिंग की सुविधा

फोनपे ने कहा कि उसका प्लेटफार्म कारोबारियों को तुरंत जुड़ने (ऑनबोर्डिंग) की सुविधा देने के साथ डेवलपर-अनुकूल एप्लिकेशन और प्लग-इन उपलब्ध कराता है. इससे कारोबारी तेजी से मंच पर जुड़ सकते हैं. उनकी पेमेंट सफलता दर बढ़ती है और उन्हें अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलती है.

2016 में लॉन्च किया गया था PhonePe 

PhonePe का प्रमुख प्रोडक्ट, PhonePe डिजिटल पेमेंट ऐप अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया था. अगस्त 2025 तक इसके 65 करोड़ (650+ मिलियन) से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और इसका डिजिटल पेमेंट स्वीकृति नेटवर्क 4.5 करोड़ (45+ मिलियन) से ज्यादा व्यापारियों तक फैला हुआ है. PhonePe प्रतिदिन 36 करोड़ (360+ मिलियन) से ज्यादा लेनदेन भी करता है. PhonePe का वार्षिक कुल भुगतान मूल्य (TPV) 150 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Digital payments platform PhonePe

Trending news

वापस एक्टिव हुआ मानसून, इन जगहों पर झमाझम बरसेगा पानी, IMD ने दी चेतावनी
Weather
वापस एक्टिव हुआ मानसून, इन जगहों पर झमाझम बरसेगा पानी, IMD ने दी चेतावनी
गोधरा में थाने के घेराव के बाद लाठीचार्ज, दागे गए आंसू गैस के गोले; भारी फोर्स तैनात
Godhra
गोधरा में थाने के घेराव के बाद लाठीचार्ज, दागे गए आंसू गैस के गोले; भारी फोर्स तैनात
किश्तवार में एनकाउंटर... पुंछ में हथियारों की बरामदगी, देर रात सेना का ऑपरेशन जारी
Army
किश्तवार में एनकाउंटर... पुंछ में हथियारों की बरामदगी, देर रात सेना का ऑपरेशन जारी
HDFC बैंक ने जवान के अपमान से झाड़ा पल्ला, भारत में सेना के अपमान पर कितनी सजा?
HDFC bank
HDFC बैंक ने जवान के अपमान से झाड़ा पल्ला, भारत में सेना के अपमान पर कितनी सजा?
जो देश के लिए जान देते हैं वो 'गंवार' हैं? सेना के अपमान पर माफी मांगेगा HDFC बैंक
DNA Analysis
जो देश के लिए जान देते हैं वो 'गंवार' हैं? सेना के अपमान पर माफी मांगेगा HDFC बैंक
लाइन लगाना स्टेटस, डिजिटल रूम का जुनून...क्यों फोन बदलना Gen-Z का लाइफस्टाइल बन गया?
DNA Analysis
लाइन लगाना स्टेटस, डिजिटल रूम का जुनून...क्यों फोन बदलना Gen-Z का लाइफस्टाइल बन गया?
गूगल ऑफिस के बाहर ऐसी टूटी-फूटी रोड, सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं; कहां से आया ये VIDEO
Bengaluru
गूगल ऑफिस के बाहर ऐसी टूटी-फूटी रोड, सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं; कहां से आया ये VIDEO
आतंकियों ने बदली रणनीति तो सेना ने फैलाया जाल, बंकरों पर नजर रखेगी तीसरी आंख
jammu kashmir news
आतंकियों ने बदली रणनीति तो सेना ने फैलाया जाल, बंकरों पर नजर रखेगी तीसरी आंख
मणिपुर के बिष्णुपुर में पैरामिलिट्री फोर्स की गाड़ी पर हमला; 2 जवान शहीद, 3 घायल
Manipur
मणिपुर के बिष्णुपुर में पैरामिलिट्री फोर्स की गाड़ी पर हमला; 2 जवान शहीद, 3 घायल
लोग बेसहारा हो गए हैं....हिमाचल के हालात ने दहलाया कंगना का दिल, कह दी ये बड़ी बात
kangana ranaut
लोग बेसहारा हो गए हैं....हिमाचल के हालात ने दहलाया कंगना का दिल, कह दी ये बड़ी बात
;