 बाजार के संकटमोचक बने घरेलू निवेशक, एफपीआई निकासी का दोगुना पैसा बाजार में झोंका, 80 अरब डॉलर का निवेश
बाजार के संकटमोचक बने घरेलू निवेशक, एफपीआई निकासी का दोगुना पैसा बाजार में झोंका, 80 अरब डॉलर का निवेश

टैरिफ की टेंशन, रूस-यूक्रेन युद्ध , अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारतीय कंपनियों और बाजार को लेकर बयानबाजी भारत के शेयर बाजार में हलचल मचाए रख रही है. बीते कुछ महीनों से बाजार की अस्थिरता इसी का नतीजा है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 25, 2025, 01:37 PM IST
बाजार के संकटमोचक बने घरेलू निवेशक, एफपीआई निकासी का दोगुना पैसा बाजार में झोंका, 80 अरब डॉलर का निवेश

FPI VS DII: टैरिफ की टेंशन, रूस-यूक्रेन युद्ध , अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारतीय कंपनियों और बाजार को लेकर बयानबाजी भारत के शेयर बाजार में हलचल मचाए रख रही है. बीते कुछ महीनों से बाजार की अस्थिरता इसी का नतीजा है. विदेशी निवेशक भारत के बाजार से पैसा निकालकर उसे और अस्थिर कर रहे हैं, लेकिन अब उसे संभालने के लिए अब घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने मोर्चा संभाल लिया है.  बीते 12 महीनों में घरेलू निवेशकों के निवेश आंकड़ों से साफ हो गया है कि उतार-चढ़ाव और अनिश्चित माहौल के बावजूद DII का निवेश रिकॉर्ड स्तर पर है. आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के अनुसार, इस अवधि में डीआईआई ने बाजार में कुल 80 अरब डॉलर डाले हैं. वहीं पिछले 12 महीनों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने  40 अरब डॉलर की निकासी की है.

घरेलू निवेशकों को पलड़ा रहा भारी 

उद्योग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 12 महीनों में सेकेंडरी मार्केट में घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) का कुल निवेश रिकॉर्ड 80 अरब डॉलर रहा, जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की 40 अरब डॉलर की निकासी से दोगुना है.  आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार, दलाल स्ट्रीट पर हालिया उतार-चढ़ाव के बावजूद, एफपीआई द्वारा की गई भारी बिकवाली के जवाब में डीआईआई द्वारा की गई प्रति-खरीदारी पिछले उदाहरणों की तुलना में अधिक है, जिसमें 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट और 2022 की बिकवाली शामिल है.

DII ने शेयर बाजार में कितना पैसा लगाया 

डीआईआई ने इस वर्ष भारतीय शेयर बाजार में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है, जो 2007 के बाद से पहले सात महीनों के दौरान कैश मार्केट में इस श्रेणी द्वारा किया गया सबसे बड़ा निवेश है. इस मजबूत घरेलू समर्थन के बावजूद, हाल के महीनों में एफपीआई की आक्रामक बिकवाली ने भारतीय शेयर बाजार में रिटर्न को सीमित कर दिया है। पिछले 12 महीनों में सभी बाजार पूंजीकरणों के सूचकांकों ने स्थिर से लेकर नकारात्मक प्रदर्शन किया है.  

एफपीआई निवेश 

अप्रैल से जून तक एफपीआई का निवेश 1.2 से 2.3 अरब डॉलर के बीच रहा, जबकि जुलाई में यह रुझान उलट गया और निकासी 2.9 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि अगस्त में बिकवाली जारी रही. आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने बताया कि जुलाई 2025 में एफपीआई के पलायन से पहले, वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में सभी बाजार पूंजीकरणों में विदेशी निवेशक शुद्ध खरीदार थे. डीआईआई और एफआईआई ने शेयर जमा किए, जबकि प्रमोटरों, व्यक्तिगत निवेशकों (स्मॉलकैप को छोड़कर) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों ने इक्विटी आपूर्ति प्रदान की.  

विदेशी निवेशकों से भारत से कितना पैसा निकाला  

जुलाई 2025 में, एफपीआई ने भारत से 2.9 अरब डॉलर निकाले. इसके विपरीत, ताइवान ने 18.3 अरब डॉलर, जापान ने 16.1 अरब डॉलर और दक्षिण कोरिया ने 4.5 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित किया. अगस्त में, दक्षिण कोरिया के साथ-साथ भारत से भी निकासी हुई. जापान ने 12.5 अरब डॉलर और इंडोनेशिया ने 51.5 करोड़ डॉलर का निवेश आकर्षित किया.  2025 के केवल सात महीनों में डीआईआई ने 2024 के कुल निवेश में 80 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया, जिससे बाजार को आवश्यक समर्थन मिला. 2025 में डीआईआई निवेश सालाना आधार पर औसत निफ्टी बाजार पूंजीकरण के 2.2 प्रतिशत तक पहुंच गया, जो 2007 के बाद से उच्चतम स्तर है. आईएएनएस

