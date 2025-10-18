Advertisement
trendingNow12966607
Hindi Newsबिजनेस

धीरे-धीरे पिघलने लगी संबंधों की बर्फ... 5 साल बाद फिर से भारत-चीन के बीच चलेगी डायरेक्ट फ्लाइट, इस दिन से होगी शुरू सर्विस

विदेश मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच कमर्शियल उड़ानें पांच साल के ठहराव के बाद फिर से शुरू होंगी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 18, 2025, 09:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धीरे-धीरे पिघलने लगी संबंधों की बर्फ... 5 साल बाद फिर से भारत-चीन के बीच चलेगी डायरेक्ट फ्लाइट, इस दिन से होगी शुरू सर्विस

Direct Flights Between India and China : भारत और चीन के रिश्ते सुधरने लगे हैं. विदेश मंत्रालय ने बताया कि 26 अक्टूबर से भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू होने जा रही हैं. शंघाई से दिल्ली के लिए चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की उड़ानें 9 नवंबर से फिर से शुरू होंगी. ये पड़ोसी देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में बदलाव के बाद संभव हुआ है. विदेश मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच कमर्शियल उड़ानें पांच साल के ठहराव के बाद फिर से शुरू होंगी.

इंडिगो चलाएगी फ्लाइट्स 

भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन, इंडिगो ने भी घोषणा की है कि वो कोलकाता और ग्वांगझू के बीच रोजाना बिना स्टॉप की फ्लाइट्स चलाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : Diwali 2025 : क्या दिवाली पर बंद रहेगा भारतीय शेयर बाजार? जानें कब-कब है छुट्टी?

 चीन के लिए सीधी उड़ानें बंद हो गई थीं

कोविड-19 महामारी के दौरान चीन के लिए सीधी उड़ानें बंद हो गई थीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महीने पहले शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए सात साल में पहली बार चीन का दौरा किया था. प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस बात पर सहमत हुए कि भारत और चीन साझेदार हैं. प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं. उन्होंने वैश्विक टैरिफ अनिश्चितता के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की थी. विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत और चीन के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण इस साल की शुरुआत से ही सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने और हवाई सेवा समझौते में संशोधन पर तकनीकी चर्चा कर रहे थे. 

प्रधानमंत्री मोदी ने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की थी और चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे पर चिंता जताई थी. उन्होंने विवादित सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया था. भारत और चीन के बीच 2020 में हुई एक झड़प के बाद पांच साल से सैन्य गतिरोध चल रहा था.

 

 

 

 

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Direct Flights Between India and China

Trending news

हर शब्द, हर कॉमा का मतलब है...ट्रांसलेशन का कबाड़ा देख गुस्सा गए सुप्रीम कोर्ट के जज
Supreme Court News
हर शब्द, हर कॉमा का मतलब है...ट्रांसलेशन का कबाड़ा देख गुस्सा गए सुप्रीम कोर्ट के जज
PAK की मानसिकता सैन्‍य समाज वाली, मजहब का चढ़ा मुलम्‍मा; टोनी एबॉट का विस्फोटक बयान
Tony abott
PAK की मानसिकता सैन्‍य समाज वाली, मजहब का चढ़ा मुलम्‍मा; टोनी एबॉट का विस्फोटक बयान
पूर्व ब्रिटिश PM ऋषि ने दिवाली शॉपिंग में ऐसा क्या खरीदा, नारायणमूर्ति मुस्कुरा दिए
rishi sunak news
पूर्व ब्रिटिश PM ऋषि ने दिवाली शॉपिंग में ऐसा क्या खरीदा, नारायणमूर्ति मुस्कुरा दिए
Baba Ramdev
"विपक्ष का कोई भी नेता पीएम मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता", रामदेव ने किस बात पर कहा?
कर्नाटक में लोगों ने क्यों शुरू किया 'I LOVE RSS' कैंपेन? जिससे हिली सिद्धा सरकार
DNA
कर्नाटक में लोगों ने क्यों शुरू किया 'I LOVE RSS' कैंपेन? जिससे हिली सिद्धा सरकार
आस्था और विश्वास से ही बना संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन: राजनाथ सिंह
rajnath singh
आस्था और विश्वास से ही बना संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन: राजनाथ सिंह
त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशी तस्करों की मौत का मामला, भारत ने दिया ढाका को दी ऐसी सलाह
bangladesh
त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशी तस्करों की मौत का मामला, भारत ने दिया ढाका को दी ऐसी सलाह
आगे राज पीछे उद्धव... दिवाली से पहले साथ आए ठाकरे बंधु, वीडियो बता रहा...All is Well
Raj Thackeray
आगे राज पीछे उद्धव... दिवाली से पहले साथ आए ठाकरे बंधु, वीडियो बता रहा...All is Well
श्रीलंका की PM ने की नरेंद्र मोदी से मुलाकात, दिल्ली के इस कॉलेज से की है पढ़ाई
Sri Lanka
श्रीलंका की PM ने की नरेंद्र मोदी से मुलाकात, दिल्ली के इस कॉलेज से की है पढ़ाई
तेजस्वी को किया जाए CM पद का उम्मीदवार घोषित... प्रियंका ने इंडी गठबंधन को दी नसीहत
Bihar Assembly elections
तेजस्वी को किया जाए CM पद का उम्मीदवार घोषित... प्रियंका ने इंडी गठबंधन को दी नसीहत