धीरे-धीरे पिघलने लगी संबंधों की बर्फ... 5 साल बाद फिर से भारत-चीन के बीच चलेगी डायरेक्ट फ्लाइट, इस दिन से होगी शुरू सर्विस

Direct Flights Between India and China : भारत और चीन के रिश्ते सुधरने लगे हैं. विदेश मंत्रालय ने बताया कि 26 अक्टूबर से भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू होने जा रही हैं. शंघाई से दिल्ली के लिए चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की उड़ानें 9 नवंबर से फिर से शुरू होंगी. ये पड़ोसी देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में बदलाव के बाद संभव हुआ है. विदेश मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच कमर्शियल उड़ानें पांच साल के ठहराव के बाद फिर से शुरू होंगी.
इंडिगो चलाएगी फ्लाइट्स
भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन, इंडिगो ने भी घोषणा की है कि वो कोलकाता और ग्वांगझू के बीच रोजाना बिना स्टॉप की फ्लाइट्स चलाएगी.
चीन के लिए सीधी उड़ानें बंद हो गई थीं
कोविड-19 महामारी के दौरान चीन के लिए सीधी उड़ानें बंद हो गई थीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महीने पहले शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए सात साल में पहली बार चीन का दौरा किया था. प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस बात पर सहमत हुए कि भारत और चीन साझेदार हैं. प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं. उन्होंने वैश्विक टैरिफ अनिश्चितता के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की थी. विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत और चीन के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण इस साल की शुरुआत से ही सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने और हवाई सेवा समझौते में संशोधन पर तकनीकी चर्चा कर रहे थे.
प्रधानमंत्री मोदी ने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की थी और चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे पर चिंता जताई थी. उन्होंने विवादित सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया था. भारत और चीन के बीच 2020 में हुई एक झड़प के बाद पांच साल से सैन्य गतिरोध चल रहा था.