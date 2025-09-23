UPI Payment: 1 अक्टूबर से बंद हो रहा UPI पेमेंट का ये फीचर, अब यूजर्स नहीं मांग पाएंगे दोस्त-रिश्तेदारों से डायरेक्ट पैसे
UPI Payment New Rule: अब आप यूपीआई ऐप पर डायरेक्ट किसी से पैसे नहीं मांग पाएंगे. एनपीसीआई ने बैंकों और पेमेंट एप्स से 1 अक्टूबर तक पर्सन टू पर्सन कलेक्ट रिक्वेस्ट सर्विस बंद करने का निर्देश दिया है. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 23, 2025, 11:43 AM IST
यूपीआई पेमेंट ने पैसों के लेन-देन को बहुत आसान बना दिया है. एक क्लिक पर हजारों के पेमेंट सेकेंड भर में हो जाते हैं. अब पैसे लेकर चलने की टेंशन ही खत्म हो गयी है. इसके साथ ही यदि किसी का पैसा बकाया है, या किसी से पैसे मांगने है, तो पैसे मांगना भी आसान हो गया है. लेकिन अब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआई ऐप के P2P सर्विस को बंद करने का फैसला लिया है.

अब आप 1 अक्टूबर से Phone pay, Gpay जैसे पेमेंट ऐप पर डायरेक्ट अपने दोस्तों, रिश्तेदारों समेत किसी से भी पैसे नहीं मांग पाएंगे. 'कलेक्ट रिक्वेस्ट' या 'पुल ट्रांजेक्शन' यूपीआई का वो फीचर है, जो आपको किसी दूसरे व्यक्ति से पैसे मांगने की सुविधा देता है. लेकिन अब ये फीचर बंद किया जा रहा है. ये फैसला यूपीआई पेमेंट को ज्यादा सेफ बनाने के लिए लिया गया है. 

कैसे काम करता है ये फीचर

मान लीजिए आपको किसी से 1000 रुपए चाहिए. अब तक आप सीधे ऐप पर जाकर व्यक्ति का UPI ID डालकर उससे 1000 रुपए का कलेक्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. जैसे ही अगला व्यक्ति एक्सेप्ट करके अपना पिन डालेगा आपको पेमेंट मिल जाता है. 

सिर्फ मर्चेंट साइट भेज सकेंगे रिक्वेस्ट

1 अक्टूबर से ये सर्विस कॉमन यूजर्स के लिए बंद की जा रही है. यानी कि IRCTC, फ्लिपकार्ट, अमेजन, नेटफ्लिक्स जैस मर्चेंट साइट्स आप अपने यूजर्स को डायरेक्ट पेमेंट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. 

ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकना उद्देश्य

इस फीचर को बंद करने का उद्देश्य ऑनलाइन पेमेंट को अधिक सुरक्षित करना है. पहले भी इस दिशा में फैसला लेते हुए NPCI ने कलेक्ट रिक्वेस्ट की लिमिट को घटाकर 2000 रुपये कर दिया था. 

क्यों लाया गया था ये फीचर 

UPI पेमेंट का ये फीचर आसानी से ट्रांसजेक्शन के लिए लाया गया था. इसका मूल उद्देश्य दोस्तों या रिश्तेदारों से बकाया पैसा याद दिलाना, ऑनलाइन शॉपिंग पेमेंट्स को आसान करना बनाना था. लेकिन इसका फायदा जालसाजों खूब उठाया और लोगों से खूब पैसे ऐंठे. 

