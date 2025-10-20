Bank Holiday: दिवाली पर कहां-कहां बैंक खुले, कहां बंद...अब सीधे 24 तारीख को खुलेंगे ब्रांच

Diwali Bank Holiday: पहले दिवाली की तारीख को लेकर कंफ्यूजन बना रहा. दीवाली 20 अक्टूबर को मनेगी या फिर 21 अक्बटूर को. बाद में 20 अक्टूबर की तारीख तय हुई. दिवाली पर देशभर के अधिकांश सरकारी दफ्तरों में छुट्टियां है. स्कूल-कॉलेज सब बंद है. प्राइवेट कंपनियों में भी दिवाली की छुट्टी है. सरकारी बैंक और निजी बैकों में भी छुट्टियां है. दीवाली के दौरान, 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक बैंक बंद रहने वाले हैं.

दिवाली में कब-कब बैंक रहेंगे बंद

रिजर्व बैंक की छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक देशभर के अधिकांश शहरों में 20 अक्तूबर को बैंकों की छुट्टी रहेगी. मणिपुर, महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में दीवाली की छुट्टी 20 अक्टूबर को ही है. यानी सोमवार को बैंकों की छुट्टियां है. इसके अलावा 21 अक्टूबर को भी बैंक बंद रहने वाले हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 21 अक्टूबर को दीवाली अमावस्या के मौके पर बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, गंगटोक, इम्फाल, जम्मू, मुंबई, नागपुर और श्रीनगर में बैंक बंद रखने का फैसला किया है. इसके अलावा कोलकाता, लखनऊ, मुंबई आदि जगहों पर भी बैंकों की छुट्टी रहेगी. जबकि 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और गुजराती नव वर्ष के अवसर पर अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, देहरादून, गंगटोक, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, मुंबई और नागपुर में बैंकों की छुट्टी रहेगी. इसके अलावा 23 अक्टूबर को भाईदूज/चित्रगुप्त जयंती/लक्ष्मी पूजा के मौके पर अहमदाबाद, गंगटोक, इम्फाल, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ और शिमला में बैंक बंद रहेंगे.

24 को खुलेंगे बैंक फिर दो दिन की छुट्टी



24 अक्टूबर को बैंकों की शाखाओं में कामकाज होगा, लेकिन 25 अक्टूबर (शनिवार) को बैंकों की छुट्टी होगी. इसके बाद 26 अक्टूबर (रविवार) को देशभर के बैंक बंद रहेंगे. बैंकों की छुट्टी के दौरान शाखाएं बंद रहेंगे, लेकिन डिजिटल लेनेदेन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. आप मोबाइल, इंटरनेट, यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. बैंक में चेक क्लियरेंस , ड्राफ्ट मेकिंग, लोन, इन सब कामों के लिए आपको 24 तारीख तक का इंतजार करना होगा.