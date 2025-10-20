Advertisement
trendingNow12968812
Hindi Newsबिजनेस

Bank Holiday: दिवाली पर कहां-कहां बैंक खुले, कहां बंद...अब सीधे 24 तारीख को खुलेंगे ब्रांच

पहले दिवाली की तारीख को लेकर कंफ्यूजन बना रहा. दीवाली 20  अक्टूबर को मनेगी या फिर 21  अक्बटूर को. बाद में 20 अक्टूबर की तारीख तय हुई. दिवाली पर देशभर के अधिकांश सरकारी दफ्तरों में छुट्टियां है. स्कूल-कॉलेज सब बंद है. प्राइवेट कंपनियों में भी दिवाली की छुट्टी है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 20, 2025, 10:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bank Holiday: दिवाली पर कहां-कहां बैंक खुले, कहां बंद...अब सीधे 24 तारीख को खुलेंगे ब्रांच

Diwali Bank Holiday: पहले दिवाली की तारीख को लेकर कंफ्यूजन बना रहा. दीवाली 20  अक्टूबर को मनेगी या फिर 21  अक्बटूर को. बाद में 20 अक्टूबर की तारीख तय हुई. दिवाली पर देशभर के अधिकांश सरकारी दफ्तरों में छुट्टियां है. स्कूल-कॉलेज सब बंद है. प्राइवेट कंपनियों में भी दिवाली की छुट्टी है. सरकारी बैंक और निजी बैकों में भी छुट्टियां है. दीवाली के दौरान, 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक बैंक बंद रहने वाले हैं. 

दिवाली में कब-कब बैंक रहेंगे बंद  

रिजर्व बैंक की छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक देशभर के अधिकांश शहरों में 20 अक्तूबर को बैंकों की छुट्टी रहेगी. मणिपुर, महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में दीवाली की छुट्टी 20 अक्टूबर को ही है. यानी सोमवार को बैंकों की छुट्टियां है. इसके अलावा 21 अक्टूबर को भी बैंक बंद रहने वाले हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 21 अक्टूबर को दीवाली अमावस्या के मौके पर बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, गंगटोक, इम्फाल, जम्मू, मुंबई, नागपुर और श्रीनगर में बैंक बंद रखने का फैसला किया है. इसके अलावा कोलकाता, लखनऊ, मुंबई आदि जगहों पर भी बैंकों की छुट्टी रहेगी. जबकि 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और गुजराती नव वर्ष के अवसर पर अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, देहरादून, गंगटोक, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, मुंबई और नागपुर में बैंकों की छुट्टी रहेगी. इसके अलावा 23 अक्टूबर को भाईदूज/चित्रगुप्त जयंती/लक्ष्मी पूजा के मौके पर अहमदाबाद, गंगटोक, इम्फाल, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ और शिमला में बैंक बंद रहेंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

24 को खुलेंगे बैंक फिर दो दिन की छुट्टी 
 
24 अक्टूबर को बैंकों की शाखाओं में कामकाज होगा, लेकिन 25 अक्टूबर (शनिवार) को बैंकों की छुट्टी होगी. इसके बाद 26 अक्टूबर (रविवार) को देशभर के बैंक बंद रहेंगे.  बैंकों की छुट्टी के दौरान शाखाएं बंद रहेंगे, लेकिन डिजिटल लेनेदेन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी.  आप मोबाइल, इंटरनेट, यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. बैंक में चेक क्लियरेंस , ड्राफ्ट मेकिंग, लोन, इन सब कामों के लिए आपको 24 तारीख तक का इंतजार करना होगा.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

bank holiday

Trending news

एक मुख्यमंत्री जिनके माता-पिता... सिद्धारमैया के सनातन पर बयान के बाद VHP का वार
karnataka
एक मुख्यमंत्री जिनके माता-पिता... सिद्धारमैया के सनातन पर बयान के बाद VHP का वार
शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर घुसपैठियों का हमला, नेता ने TMC पर लगाया आरोप
West Bengal
शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर घुसपैठियों का हमला, नेता ने TMC पर लगाया आरोप
राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने इस अंदाज में दी दिवाली की शुभकामनाएं
diwali 2025
राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने इस अंदाज में दी दिवाली की शुभकामनाएं
Diwali 2025 LIVE UPDATES: दीपावली के लिए कब है पूजा का मूहुर्त, इस बार क्यों खास है दीपों का यह त्योहार?
diwali 2025
Diwali 2025 LIVE UPDATES: दीपावली के लिए कब है पूजा का मूहुर्त, इस बार क्यों खास है दीपों का यह त्योहार?
दिवाली से पहले यहां पटाखों के पार्सल में धमाका, 1 शख्स ने दम तोड़ा, 5 घायल
cracker
दिवाली से पहले यहां पटाखों के पार्सल में धमाका, 1 शख्स ने दम तोड़ा, 5 घायल
AQI: दिल्ली में एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में शामिल, दिवाली से पहले ग्रैप-2
AQI delhi
AQI: दिल्ली में एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में शामिल, दिवाली से पहले ग्रैप-2
राज ठाकरे का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप,
Raj Thackeray
राज ठाकरे का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप, "महाराष्ट्र में 96 लाख फेक वोटर्स किए शामिल"
बंगाल में बीएलओ ने टीएमसी पर लगाया धमकाने का आरोप,
West Bengal
बंगाल में बीएलओ ने टीएमसी पर लगाया धमकाने का आरोप, "डर के साये में जी रहे हैं हम"
इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का फैसला
Flood
इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का फैसला
कांग्रेस ने विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के इंद्रेश
Indresh Kumar
कांग्रेस ने विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के इंद्रेश