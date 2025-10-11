Advertisement
इस बार छोटी द‍िवाली पर बंद रहेंगे बैंक, लगातार 4 द‍िन तक नहीं होगा काम! अभी से कर लें प्‍लान‍िंग

Bank Holiday Calendar in October: अक्‍टूबर के महीने में इस बार द‍िवाली का त्‍योहार पड़ रहा है. पांच द‍िन तक चलने वाले द‍िवाली फेस्‍ट‍िवल पर आपके घर के पास वाला बैंक क‍िस द‍िन खुलेगा या क‍िस द‍िन बंद रहेगा? आइए जानते हैं-

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 11, 2025, 11:38 PM IST
Diwali 2025 Calendar: द‍िवाली के त्‍योहार में कुछ ही द‍िन बाकी रह गए हैं. ह‍िन्‍दुओं के सबसे खास त्‍योहारों में से एक द‍िवाली इस बार पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा. द‍िवाली का त्‍योहार कार्तिक महीने के 15वें दिन होता है, जो क‍ि साल की सबसे अंधेरी रात होती है. पांच द‍िन तक चलने वाले इस उत्‍सव में स्‍कूल और बैंकों का अवकाश रहता है. हर द‍िन अलग-अलग पूजा-पाठ के ल‍िए होते हैं. लेक‍िन प‍िछले साल की तरह इस साल भी द‍िवाली की तारीख को लेकर कंफ्यूजन चल रहा है. कुछ कैलेंडर 20 की तो कुछ में 21 अक्‍टूबर की द‍िवाली बताई गई है. ऐसे में बैंकों का द‍िवाली पर क‍िस द‍िन अवकाश रहेगा? आइए जानते हैं-

पांच द‍िन तक मनाया जाता है उत्‍सव

दिवाली का त्‍योहार धनतेरस से शुरू होकर पांच द‍िन तक मनाया जाता है. इसमें हर एक द‍िन का अपना अलग-अलग महत्व होता है. धनतेरस, छोटी दिवाली, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज का त्‍योहार इसमें खास है. धनतेरस दिवाली उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है. इस दिन लोग देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करते हैं. धनतेरस इस बार 18 अक्‍टूबर यानी शन‍िवार को मनाया जाएगा. इसके अगले द‍िन 19 यानी रव‍िवार को छोटी द‍िवाली और 20 अक्‍टूबर यानी सोमवार को बड़ी द‍िवाली मनाई जाएगी. इसके बाद 22 अक्‍टूबर को गोवर्धन पूजा और 23 को भाई दूज का त्‍योहार है.

छोटी द‍िवाली पर भी बंद रहेंगे बैंक
आरबीआई के न‍ियमानुसार देशभर के बैंक महीने के हर रव‍िवार के अलावा दूसरे व चौथे शन‍िवार को बंद रहते हैं. इस बार 18 अक्‍टूबर को महीने का तीसरा शन‍िवार है और बैंक खुलेंगे. इसके बाद 20 को संडे की छुट्टी है और बैंकों का अवकाश है. इसी द‍िन छोटी द‍िवाली को भी लोग सेल‍िब्रेट करेंगे. इस तरह आप कह सकते हैं क‍ि इस बाद छोटी द‍िवाली वाले द‍िन भी बैंकों का अवकाश है. इसके बाद 21, 22 और 23 अक्‍टूबर को अलग-अलग जगह आरबीआई की तरफ से बैंकों का अवकाश घोष‍ित क‍िया गया है.

अक्‍टूबर में बैंकों की छुट्टी का कैलेंडर
> 19 अक्‍टूबर: रव‍िवार का अवकाश. इसी द‍िन छोटी द‍िवाली का त्‍योहार.

> 20 अक्टूबर: द‍िवाली, नरक चतुर्दशी और काली पूजा के लिए त्रिपुरा, गुजरात, मिजोरम, कर्नाटक, एमपी, चंडीगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, यूपी, केरल, नगालैंड, पश्‍च‍िम बंगाल, दिल्ली, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में बैंकों का अवकाश.

> 21 अक्टूबर: गोवर्धन पूजा के लिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, मणिपुर, जम्मू और श्रीनगर में बैंक बंद.

> 22 अक्टूबर: गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में बैंक बंद.

> 23 अक्टूबर: भाई दूज, चित्रगुप्त जयंती, लक्ष्मी पूजा और निंगोल चक्कौबा के लिए गुजरात, सिक्किम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद.

> 27 अक्टूबर: छठ पूजा (शाम की पूजा) के लिए पश्‍च‍िम बंगाल, बिहार और झारखंड में बैंक बंद.

> 28 अक्टूबर: छठ पूजा (सुबह की पूजा) के लिए बिहार और झारखंड में बैंक बंद.

> 31 अक्टूबर: सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती के लिए गुजरात में बैंक बंद. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

