₹1.11 लाख तक सस्ती हुई मारुति की ये धांसू कार, दिवाली से पहले ग्राहकों को बड़ा तोहफा

Maruti Suzuki Fronx : फेस्टिव सीजन के मौके पर अगर आप कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ये सही समय है. दिवाली से पहले देश की दिग्गज कंपनी मारुति सुजुकी बड़ी छूट दे रही है. मारुति सुजुकी फ्रोंक्स ₹1.11 लाख तक की छूट दे रही है. जीएसटी 2.0 में बदलाव के बाद मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की कीमतों में ₹1.11 लाख तक की कटौती हुई है. ये कटौती 22 सितंबर 2025 से प्रभावी है और वेरिएंट के आधार पर ग्राहकों को ₹64,000 से लेकर ₹1.11 लाख तक का फायदा मिल रहा है. अब दिवाली से पहले, मारुति सुजुकी ने फ्रॉन्क्स की कीमतों में ₹1.11 लाख तक की कटौती की घोषणा की है.

₹6.85 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू

मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की कीमत अब ₹6.85 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू हो रही है और ₹11.98 लाख (एक्स-शोरूम) तक है. मारुति सुजुकी फ्रोंक्स , जो कि मारुति सुजुकी बलेनो प्रीमियम हैचबैक पर बेस्ड क्रॉसओवर है. लॉन्च के बाद से ही ब्रांड के लिए एक प्रमुख कमाई का जरिया बन गई है. फ्रोंक्स को नेक्सा रिटेल नेटवर्क के माध्यम से बलेनो के साथ ही बेचा जा रहा है.

वेरिएंट GST कटौती से पहले (एक्स-शोरूम) GST कटौती के बाद (एक्स-शोरूम) कटौती Sigma MT ₹7.59 लाख ₹6.85 लाख ₹74,000 Delta MT ₹8.45 लाख ₹7.65 लाख ₹80,000 Sigma CNG MT ₹8.54 लाख ₹7.79 लाख ₹75,000 Delta Plus MT ₹8.85 लाख ₹8.05 लाख ₹80,000 Delta AMT ₹8.95 लाख ₹8.15 लाख ₹80,000 Delta Plus AMT ₹9.35 लाख ₹8.55 लाख ₹80,000 Delta CNG MT ₹9.40 लाख ₹8.59 लाख ₹81,000 Delta Plus Turbo MT ₹9.80 लाख ₹8.92 लाख ₹88,000 Zeta Turbo MT ₹10.63 लाख ₹9.71 लाख ₹92,000 Alpha Turbo MT ₹11.55 लाख ₹10.70 लाख ₹85,000 Alpha Turbo MT Dual-tone ₹11.63 लाख ₹10.70 लाख ₹93,000 Zeta Turbo AT ₹12.03 लाख ₹10.99 लाख ₹1.04 लाख Alpha Turbo AT ₹12.95 लाख ₹11.84 लाख ₹1.11 लाख

मारुति सुजुकी फ्रोंक्स

फ्रॉन्क्स मारुति सुजुकी कॉम्पैक्ट SUV है. इस गाड़ी में 1.0-लीटर टर्बो इंजन की ड्राइविंग डायनामिक्स, जो 99 बीएचपी पावर, 147.6 एनएम टॉर्क, 21.5 किमी/लीटर माइलेज देती है और डुअल-टोन इंटीरियर, 9-इंच एचडी टचस्क्रीन और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स है. मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स को ऑटो एक्सपो 2023 में प्रदर्शित किए जाने के बाद लॉन्च किया गया था.