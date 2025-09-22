दिवाली-छठ पर ट्रेन की टिकट कंफर्म चाहिए? तो फटाफट कर लें ये काम, एजेंट देखते रहेंगे मुंह, IRCTC ऐप से झट से होगा रिजर्वेशन

IRCTC ऐप से यदि आप बुकिंग करते हैं, तो अब कंफर्म टिकट की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगा. रेल मंत्रालय ने 15 मिनट के लिए एजेंट्स को बुकिंग विंडो से दूर रखा है. लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए आपको ये एक चीज करनी पड़ेगी.

फेस्टिवल सीजन में यात्रा करना बहुत महंगा हो जाता है. खासतौर पर यदि टिकट बुकिंग के लिए एजेंट्स की मदद लेनी पड़ जाए. त्योहारों के समय लोग स्लीपर टिकट के लिए भी हजारों देने के लिए भी तैयार होते हैं. इसी का फायदा एजेंट्स उठाते हैं. लेकिन अब आपको हवा में पैसे उठाने की जरूरत नहीं है.

यदि आप तत्काल टिकट भी कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ उतना ही पे करना होगा जितना की आईआरसीटीसी की साइट पर दिख रहा है. क्योंकि अब खुद से बुकिंग करने पर टिकट कंफर्म मिलने की संभावना ज्यादा होगी. ये कैसे होगा, नियम में क्या बदलाव हुए हैं, यहां आप डिटेल में जान सकते हैं.

टिकट बुक करने के नियमों में बदलाव

1 अक्टूबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अब आपको अपने IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक करना होगा. इससे आप आसानी से शुरू के 15 मिनट में टिकट बुक कर सकेंगे. यह नियम तत्काल और जनरल रिजर्वेशन दोनों के लिए ही जरूरी है.

कालाबाजारी पर लगेगी लगाम

पहले रिजर्वेशन विंडो खुलते ही कुछ ही सेकेंड में सारे टिकट बुक हो जाते थे. इससे आम लोगों के पास एजेंट्स की मदद लेने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रह जाता था. लेकिन अब नए नियमों के लागू होने के बाद बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा. इससे फर्जी आईडी, टिकटों की कालाबाजारी, बॉट्स की बुकिंग पर लगाम लगेगी. साथ ही इससे वेटिंग कम होगी और टिकट जल्दी कंफर्म होंगे.

15 मिनट तक एजेंट्स नहीं कर सकेंगे बुकिंग

नए नियमों के बाद एजेंट्स को रिजर्वेशन विंडो खुलने के शुरुआती 15 तक बुकिंग प्रोसेस नहीं कर पाएंगे. ये पाबंदी एसी और नॉन एसी दोनों को क्लास के लिए होगी.

आधार ऑथेंटिकेशन कैसे काम करेगा

यदि आप IRCTC की ऐप या वेबसाइट से बुकिंग कर रहे हैं, तो पहले अपने आधार नंबर को अकाउंट से लिंक करना होगा. जब आप बुकिंग करने जाएंगे तब आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसके सबमिशन के बाद आपका टिकट कंफर्म होगा.

ऐसे करें लिंक

आप IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करके "My Profile" सेक्शन में जाकर आधार डिटेल्स जोड़ सकते हैं. ध्यान रखें कि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो, वरना OTP नहीं आएगा.