दिवाली-छठ पर ट्रेन की टिकट कंफर्म चाहिए? तो फटाफट कर लें ये काम, एजेंट देखते रहेंगे मुंह, IRCTC ऐप से झट से होगा रिजर्वेशन
Advertisement
trendingNow12932154
Hindi Newsबिजनेस

दिवाली-छठ पर ट्रेन की टिकट कंफर्म चाहिए? तो फटाफट कर लें ये काम, एजेंट देखते रहेंगे मुंह, IRCTC ऐप से झट से होगा रिजर्वेशन

IRCTC New Reservation Rule: रेलवे टिकट बुकिंग में बहुत कालाबाजारी होती है. इसे रोकने के लिए रेल मंत्रालय ने हर व्यक्ति के लिए IRCTC अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 22, 2025, 12:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिवाली-छठ पर ट्रेन की टिकट कंफर्म चाहिए? तो फटाफट कर लें ये काम, एजेंट देखते रहेंगे मुंह, IRCTC ऐप से झट से होगा रिजर्वेशन

IRCTC ऐप से यदि आप बुकिंग करते हैं, तो अब कंफर्म टिकट की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगा. रेल मंत्रालय ने 15 मिनट के लिए एजेंट्स को बुकिंग विंडो से दूर रखा है. लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए आपको ये एक चीज करनी पड़ेगी. 

फेस्टिवल सीजन में यात्रा करना बहुत महंगा हो जाता है. खासतौर पर यदि टिकट बुकिंग के लिए एजेंट्स की मदद लेनी पड़ जाए. त्योहारों के समय लोग स्लीपर टिकट के लिए भी हजारों देने के लिए भी तैयार होते हैं. इसी का फायदा एजेंट्स उठाते हैं. लेकिन अब आपको हवा में पैसे उठाने की जरूरत नहीं है.  

यदि आप तत्काल टिकट भी कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ उतना ही पे करना होगा जितना की आईआरसीटीसी की साइट पर दिख रहा है. क्योंकि अब खुद से बुकिंग करने पर टिकट कंफर्म मिलने की संभावना ज्यादा होगी. ये कैसे होगा, नियम में क्या बदलाव हुए हैं, यहां आप डिटेल में जान सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इसे भी पढ़ें- GST: ट्रेन से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी! आज से रेल नीर हुआ सस्ता, ...रुपए में मिलेगा अब 1 लीटर पानी

टिकट बुक करने के नियमों में बदलाव

1 अक्टूबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम बड़ा बदलाव होने जा रहा है.  अब आपको अपने IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक करना होगा. इससे आप आसानी से शुरू के 15 मिनट में टिकट बुक कर सकेंगे. यह नियम तत्काल और जनरल रिजर्वेशन दोनों के लिए ही जरूरी है. 

कालाबाजारी पर लगेगी लगाम

पहले रिजर्वेशन विंडो खुलते ही कुछ ही सेकेंड में सारे टिकट बुक हो जाते थे. इससे आम लोगों के पास एजेंट्स की मदद लेने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रह जाता था. लेकिन अब नए नियमों के लागू होने के बाद बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा. इससे फर्जी आईडी, टिकटों की कालाबाजारी, बॉट्स की बुकिंग पर लगाम लगेगी. साथ ही इससे वेटिंग कम होगी और टिकट जल्दी कंफर्म होंगे.

15 मिनट तक एजेंट्स नहीं कर सकेंगे बुकिंग

नए नियमों के बाद एजेंट्स को रिजर्वेशन विंडो खुलने के शुरुआती 15 तक बुकिंग प्रोसेस नहीं कर पाएंगे. ये पाबंदी एसी और नॉन एसी दोनों को क्लास के लिए होगी. 

आधार ऑथेंटिकेशन कैसे काम करेगा

यदि आप  IRCTC की ऐप या वेबसाइट से बुकिंग कर रहे हैं, तो पहले अपने आधार नंबर को अकाउंट से लिंक करना होगा. जब आप बुकिंग करने जाएंगे तब आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसके सबमिशन के बाद आपका टिकट कंफर्म होगा.

ऐसे करें लिंक

आप IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करके "My Profile" सेक्शन में जाकर आधार डिटेल्स जोड़ सकते हैं. ध्यान रखें कि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो, वरना OTP नहीं आएगा.

   

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज से बतौर सब एडिटर जुड़ी हुई हैं. पर्सनल फाइनेंस, निवेश, सरकारी योजनाओं और यूटिलिटी से संबंधित विषयों पर लिखती हैं. शारदा डिजिटल मीडिया में 6 वर्षों से काम कर रही हैं. इस दौरान इन्ह...और पढ़ें

TAGS

irctc ticket booking kaise kare

Trending news

दुर्भग्यपूर्ण...अहमदाबाद प्लेन क्रैश की रिपोर्ट में पायलट के 'ईंधन कट-ऑफ' के जिक्र ब
Supreme Court
दुर्भग्यपूर्ण...अहमदाबाद प्लेन क्रैश की रिपोर्ट में पायलट के 'ईंधन कट-ऑफ' के जिक्र ब
महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
corruption in government hospital
महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
delhi riots
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
GST Savings Festival
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari On Reservation
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
karnataka
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
Assam
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
India-Canada Relations
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
Weather
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
India Pakistan match
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
;