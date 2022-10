Diwali: फेस्टिव सीजन में ले रहे हैं नया Credit Card? इन 6 बातों का रखें ध्यान, नहीं तो चुकानी पड़ेगी भारी कीमत

Credit Card Apply: फेस्टिव सीजन में कई तरह के ऑफर चलते रहते हैं. वहीं ऑनलाइन शॉपिंग करने पर भी तरह-तरह के ऑफर लोगों को मिल जाते हैं. साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग करने पर क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करने पर भी लोगों को कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है. ऐसे में अगर आप इस फेस्टिव सीजन में नया क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखना काफी जरूरी है. अगर इन बातों को इग्नोर कर नया क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है और इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है.

दरअसल, लोग क्रेडिट कार्ड तो चुन लेते हैं लेकिन इस पर ध्यान कम देते हैं कि उस क्रेडिट कार्ड के कारण उनसे क्या चार्ज वसूल किए जा रहे हैं और क्रेडिट कार्ड के जरिए उनको क्या-क्या और दूसरे ऑफर मिल रहे हैं. ऐसे में क्रेडिट कार्ड को चुनते वक्त इन बातों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए.

क्रेडिट कार्ड लिमिट

क्रेडिट कार्ड लेते वक्त उसकी लिमिट जरूर देख लें. हो सकता है कि कोई बैंक आपको जितनी क्रेडिट लिमिट दे रहा है उतनी लिमिट आपके लिए नाकाफी है और हो सकता है कि उस लिमिट में आपका काम नहीं चलेगा. ऐसे में क्रेडिट कार्ड की लिमिट की जांच कर लें.

चार्ज

कई क्रेडिट कार्ड पर बैंकों की ओर से वार्षिक फीस, मासिक शुल्क और सदस्यता शुल्क चार्ज किया जाता है. इस चार्ज की जांच कर लें और देखें कि आपका क्रेडिट कार्ड का जितना इस्तेमाल है, उस हिसाब से ये चार्ज आपके लिए ठीक है या नहीं.

सर्विस और ऑफर

आपको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जिन सर्विस और ऑफर के लिए करना है उसको लेकर देखें कि वो ऑफर और सर्विस आपको क्रेडिट कार्ड में मिल रहा है या नहीं.

पेमेंट सायकल

क्रेडिट लेते वक्त ये भी पहले ही चेक कर लें कि क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान करने का पेमेंट सायकल क्या है और क्या आप उस पेमेंट सायकल में फिट बैठ रहे हैं या नहीं. अगर क्रेडिट कार्ड के एक भी बिल का भुगतान करने से चूक गए तो काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

सुरक्षा

क्रेडिट कार्ड को लेते वक्त क्रेडिट कार्ड की सिक्योरिटी की भी जांच कर लें. धोखाधड़ी से बचने के लिए जरूरी है कि क्रेडिट कार्ड पर हर सुरक्षित उपाय किए जाए.

Terms And Conditions

किसी भी क्रेडिट कार्ड को लेते वक्त उसकी Terms And Conditions को ध्यान से पढ़ें. हो सकता है कि उसमें कोई ऐसा पहलू भी हो जो आपको नागवार गुजरे. ऐसे में क्रेडिट कार्ड लेने से पहले Terms And Conditions पर भी ध्यान दें.

