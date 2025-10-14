दिवाली पर बिटिया के लिए शुरू करें ये सरकारी स्कीम, शादी या पढ़ाई की नहीं होगी कोई टेंशन; मिलेंगे 70 लाख रुपये!

Investment Tips 2025: क्या आपके घर में छोटी बेटी है और आपको अभी से ही उसकी शादी और पढ़ाई की चिंता होती है? ऐसे में आप उनके बचपन से ही तैयारी करना शुरू कर सकते हैं, जिससे फ्यूचर में आपको कोई चिंता न हो. दिवाली के शुभ अवसर पर आप इस सरकारी योजना में निवेश करना शुरू कर सकते हैं. ये योजना है सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), इस योजना को इसी मकसद से लाई गई है, ताकि बेटी के बड़े होते समय उसकी शादी या पढ़ाई को लेकर माता-पिता को कोई फाइनेंशियल टेशन न हो.

क्या है सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकारी की एक सेविंग स्कीम है, ये स्किन खासकर बेटियों के लिए शुरू की गई है. इस खाते को आप 10 साल से कम उम्र की बेटियों के नाम पर शुरू कर सकते हैं. इस योजना के जरिए आप 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक हर साल निवेश कर सकते हैं. वहीं इस योजना की समय अवधि 21 साल की होती है, जिसमें पहले 15 साल तक इन्वेस्ट करना होता है, फिर उस पैसे पर ब्याज मिलता रहता है.

रिटर्न कितना मिलेगा?

सुकन्या समृद्धि योजना में इस समय 8.2% की ब्याज दर मिल रही है, जो कई दूसरी सेविंग स्कीम्स से कई ज्यादा हैं. अगर आप भी हर साल मैक्सिमस लिमिट यानी 1.5 लाख रुपये इंवेस्ट करते हैं, जो 15 सालों में आपका कुल 22.5 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा. वहीं ब्याज और कंपाउंडिंग के जरिए 21 साल बाद आपको करीब 69.27 लाख रुपये मिल सकते हैं. ये पैसे आप बेटी की शादी या उनकी हायर एजुकेशन में लगा सकते हैं.

निवेश कैसे शुरू करें?

सुकन्या समृद्धि योजना को आप किसी नजदीकी पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंक में जाकर शुरू कर सकते हैं. इसके लिए आपको वहां जाकर सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाना होगा. खाता खोलते समय कुछ जरूरी पेपर की जरूरत पड़ती है, जैसे बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट, माता-पिता का पहचान पत्र आदि. अगर आप इस दिवाली शुरुआत करते हैं और हर महीने करीब 12,500 रुपये इंवेस्ट करके स्कीम में लगाते हैं, तो आने वाले समय में बेटी के फ्यूचर के लिए आपके पास एक बड़ा फंड जमा हो जाएगा.