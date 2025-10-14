Advertisement
trendingNow12961461
Hindi Newsबिजनेस

दिवाली पर बिटिया के लिए शुरू करें ये सरकारी स्कीम, शादी या पढ़ाई की नहीं होगी कोई टेंशन; मिलेंगे 70 लाख रुपये!

Diwali Investment Tips 2025: अगर आपकी भी बेटी है और आपको उसकी छोटे उम्र से ही शादी और पढ़ाई की चिंता होती है, तो ये खबर आपके लिए है. दिवाली के शुभ मौके पर आप इस सरकारी योजना में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 14, 2025, 04:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिवाली पर बिटिया के लिए शुरू करें ये सरकारी स्कीम, शादी या पढ़ाई की नहीं होगी कोई टेंशन; मिलेंगे 70 लाख रुपये!

Investment Tips 2025: क्या आपके घर में छोटी बेटी है और आपको अभी से ही उसकी शादी और पढ़ाई की चिंता होती है? ऐसे में आप उनके बचपन से ही तैयारी करना शुरू कर सकते हैं, जिससे फ्यूचर में आपको कोई चिंता न हो. दिवाली के शुभ अवसर पर आप इस सरकारी योजना में निवेश करना शुरू कर सकते हैं. ये योजना है सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), इस योजना को इसी मकसद से लाई गई है, ताकि बेटी के बड़े होते समय उसकी शादी या पढ़ाई को लेकर माता-पिता को कोई फाइनेंशियल टेशन न हो. 

 

क्या है सुकन्या समृद्धि योजना
सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकारी की एक सेविंग स्कीम है, ये स्किन खासकर बेटियों के लिए शुरू की गई है. इस खाते को आप 10 साल से कम उम्र की बेटियों के नाम पर शुरू कर सकते हैं. इस योजना के जरिए आप 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक हर साल निवेश कर सकते हैं. वहीं इस योजना की समय अवधि 21 साल की होती है, जिसमें पहले 15 साल तक इन्वेस्ट करना होता है, फिर उस पैसे पर ब्याज मिलता रहता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

रिटर्न कितना मिलेगा?
सुकन्या समृद्धि योजना में इस समय 8.2% की ब्याज दर मिल रही है, जो कई दूसरी सेविंग स्कीम्स से कई ज्यादा हैं. अगर आप भी हर साल मैक्सिमस लिमिट यानी 1.5 लाख रुपये इंवेस्ट करते हैं, जो 15 सालों में आपका कुल 22.5 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा. वहीं ब्याज और कंपाउंडिंग के जरिए 21 साल बाद आपको करीब 69.27 लाख रुपये मिल सकते हैं. ये पैसे आप बेटी की शादी या उनकी हायर एजुकेशन में लगा सकते हैं. 

 

निवेश कैसे शुरू करें?
सुकन्या समृद्धि योजना को आप किसी नजदीकी पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंक में जाकर शुरू कर सकते हैं. इसके लिए आपको वहां जाकर सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाना होगा. खाता खोलते समय कुछ जरूरी पेपर की जरूरत पड़ती है, जैसे बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट, माता-पिता का पहचान पत्र आदि. अगर आप इस दिवाली शुरुआत करते हैं और हर महीने करीब 12,500 रुपये इंवेस्ट करके स्कीम में लगाते हैं, तो आने वाले समय में बेटी के फ्यूचर के लिए आपके पास एक बड़ा फंड जमा हो जाएगा.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Sukanya Samriddhi Yojanadiwali investment

Trending news

'चिल्लाओगी तो और मर्द बुला लेंगे', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने सुनाई खौफनाक दास्तां
Durgapur gangrape case
'चिल्लाओगी तो और मर्द बुला लेंगे', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने सुनाई खौफनाक दास्तां
ठंड की आड़ लेकर बच नहीं पाओगे... LoC पर सेना ने बढ़ाई चौकसी
Jammu and Kashmir
ठंड की आड़ लेकर बच नहीं पाओगे... LoC पर सेना ने बढ़ाई चौकसी
दोहा से हॉन्गकॉन्ग जा रहे विमान में फुल इमरजेंसी, अहमदाबाद में कराई गई लैंडिंग
Qatar Airways
दोहा से हॉन्गकॉन्ग जा रहे विमान में फुल इमरजेंसी, अहमदाबाद में कराई गई लैंडिंग
1965 से अब तक तकनीक बदली है साहस नहीं; ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा ज्यादा खतरानक
operation sindoor
1965 से अब तक तकनीक बदली है साहस नहीं; ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा ज्यादा खतरानक
केरल: हिजाब पहनी छात्रा को स्कूल के गेट पर रोका, मच गया बवाल; 2 दिन से स्कूल बंद
Kerala
केरल: हिजाब पहनी छात्रा को स्कूल के गेट पर रोका, मच गया बवाल; 2 दिन से स्कूल बंद
मुंबई के TISS कॉलेज कैंपस में GN Saibaba की बरसी पर प्रोग्राम, 12 छात्रों पर FIR
mumbai
मुंबई के TISS कॉलेज कैंपस में GN Saibaba की बरसी पर प्रोग्राम, 12 छात्रों पर FIR
तिरुपति बालाजी मंदिर से डॉलर की गड्डियां चुरा-चुराकर बनाई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी
Andhra Pradesh Tirupati Tirumala Temple
तिरुपति बालाजी मंदिर से डॉलर की गड्डियां चुरा-चुराकर बनाई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी
कर्नाटक में भ्रष्टाचार का नया भंडाफोड़, इस विभाग के अधिकारियों के घर छापा
Karnataka News
कर्नाटक में भ्रष्टाचार का नया भंडाफोड़, इस विभाग के अधिकारियों के घर छापा
पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ 70 करोड़ की धोखाधड़ी, ईडी की रडार पर यशदीप शर्मा
ED Raid
पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ 70 करोड़ की धोखाधड़ी, ईडी की रडार पर यशदीप शर्मा
'टीपू' का दांव लालू ने बिहार में खेला, कांग्रेस के पैंतरे से तेजस्‍वी को आया पसीना
bihar vidhan sabha chunav
'टीपू' का दांव लालू ने बिहार में खेला, कांग्रेस के पैंतरे से तेजस्‍वी को आया पसीना