Diwali 2022: भारत सरकार की चेतावनी! इस जगह पटाखे लेकर गए तो माना जाएगा अपराध, हो सकती है सजा

Firecrackers Price: दिवाली (Diwali) रोशनी के त्योहार के रूप में जाना जाता है. दिवाली के दिन हर कोई अपने घर को अच्छे से सजाकर रखता है और घर में कई तरह की लाइटिंग भी लोगों की ओर से की जाती है. वहीं दिवाली के दौरान लोग खरीदारी करना भी काफी शुभ मानते हैं. इसके साथ ही दिवाली की रात लोग पटाखे भी खूब जलाए जाते हैं. भारत में लोग दिवाली की रात पटाखे फोड़कर खुशियां मनाते हैं. हालांकि अब भारत सरकार ने पटाखों को लेकर एक चेतावनी भी दी है.

कई जगहों पर बैन है पटाखे

दिवाली पर पटाखे जहां खुशियां मनाने के लिए फोड़े जाते हैं तो वहीं पटाखों से जान-माल की हानि भी हो सकती है. इसकी देखते हुए कई जगहों पर पटाखे बैन है. साथ ही भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने भी पटाखों को लेकर हिदायत दी है.

दंडनीय अपराध

रेल मंत्रालय की ओर से एक ट्वीट कर पटाखों को लेकर चेतावनी दी गई है. रेल मंत्रालय ने कहा है कि ट्रेन में यात्रा करते वक्त अपने साथ पटाखे न लेकर जाएं. ट्रेन में अपने साथ पटाखे लेकर यात्रा करना दंडनीय अपराध है.

Let’s celebrate the Festival of Lights with caution & care.

Do not carry fire crackers or inflammable items in train, it is a punishable offence. pic.twitter.com/K4ql49o1dZ

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) October 23, 2022