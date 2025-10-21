Diwali Muhurat Trading 2025 Highlights: शुभ मुहूर्त पर बाजार में दमदार ट्रेडिंग, 60 मिनट के ट्रेडिंग सेशन में खूब चमका शेयर बाजार, मेटल और फार्मा में तगड़ी तेजी

Diwali Muhurat Trading 2025: दिवाली के मौके पर मंगलवार को मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन 2025 के समय जब बाजार खुला तो सेंसेक्स ने जोरदार तेजी हासिल की. शेयर बाजार में 60 मिनट के ट्रेडिंग सेशन में खूब कमाई हुई. निफ्टी 25 प्वाइंट चढ़कर 25,868 पर बंद हुआ . वहीं सेंसेक्स 63 अंकों की बढ़त के साथ 84,426 पर क्लोज हुआ. सेंसेक्स की शुरुआत 84,484.67 पर हुई, दिन के दौरान 84,665.44 का हाई बनाया और अंत में 62.97 अंक की तेजी के साथ 84,426.34 पर बंद हुआ. निफ्टी की शुरुआत 25,901.20 पर हुई, दिन के दौरान 25,934.35 के उच्चतम स्तर को छुआ और 25.45 अंक की तेजी के साथ 25,868.60 पर बंद हुआ.

मुहूर्त ट्रेडिंग पर जबरदस्त तेजी

बाजार में तेजी को मेटल और फार्मा शेयरों ने लीड किया. निफ्टी मेटल 0.40 प्रतिशत और निफ्टी फार्मा 0.34 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ. निफ्टी ऑटो, निफ्टी हेल्थकेयर, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी आईटी हरे निशान में बंद हुए. सेंसेक्स पैक में बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, एमएंडएम, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक, अदाणी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, एलएंडटी, बीईएल, एसबीआई, टेक महिंद्रा, सन फार्मा और अल्ट्राटेक सीमेंट गेनर्स थे. कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक, भारती एयरटेल, मारुति सुजुकी, ट्रेंट, टीसीएस, टाइटन, एशियन पेंट्स और इटरनल (जोमैटो) लूजर्स थे.

मुहूर्त ट्रेडिंग का महत्व

लार्जकैप की तुलना में मिडकैप और स्मॉलकैप का प्रदर्शन अच्छा रहा. निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स 0.22 प्रतिशत की तेजी के साथ 21,972 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 0.52 प्रतिशत की बढ़त के साथ 18,300 पर बंद हुआ. हर साल दीपावली के अवसर पर नए संवत (हिंदू नवर्ष) की शुरुआत होती है. इस दौरान निवेश को शुभ माना जाता है, जिसके चलते एक्सचेंजों की ओर से एक घंटे से विशेष सत्र आयोजित किया जाता है, जिसे मुहूर्त ट्रेडिंग कहा जाता है. आमतौर पर इस विशेष सत्र को दीपावली के दिन शाम को आयोजित किया जाता है, लेकिन 2025 में इसे दोपहर को रखा गया था. बाजार विशेषज्ञ ने कहा कि शुभ मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान बाजार का सकारात्मक बंद होना, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारतीय स्टॉक मार्केट की स्थिरता को दिखाता है. आईएएनएस