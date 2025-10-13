Advertisement
बिजनेस

दिवाली से पहले यात्रियों के लिए बुरी खबर! फ्लाइट को टक्कर दे रहा है निजी बसों का किराया,₹4000 में मिला रहा है ₹1200 का टिकट

दिल्ली, नोएडा और अन्य बड़े शहरों से उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली बसों के किराए में भारी उछाल देखने को मिल रहा है. सामान्य रूप से 1200 रुपये में मिलने वाला टिकट अब 4000 रुपये तक पहुंच चुका है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 13, 2025, 07:14 PM IST
दिवाली से पहले यात्रियों के लिए बुरी खबर! फ्लाइट को टक्कर दे रहा है निजी बसों का किराया,₹4000 में मिला रहा है ₹1200 का टिकट

Diwali Bus Fare: अगर आप इस दीवाली हवाई सफर की योजना बना रहे हैं, तो अपनी जेब पर ज्‍यादा बोझ डालने के लिए तैयार रहें. फेस्टिव सीजन में दिवाली पर सभी को घर जाने की जल्‍दी है. ट्रेनों में भीड़ बढ़ रही है और टिकट की भी मारामारी है. इक्सिगो और ईज माई ट्रिप के आंकड़ों के मुताबिक, हवाई सफर की मांग 70% तक बढ़ने के चलते टिकट दरों में जबरदस्त उछाल आया है. फ्लाइट के बाद अब बसों से जाने वालों के लिए भी बुरी खबर है. दिल्ली, नोएडा और अन्य बड़े शहरों से उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली बसों के किराए में भारी उछाल देखने को मिल रहा है. सामान्य रूप से 1200 रुपये में मिलने वाला टिकट अब 4000 रुपये तक पहुंच चुका है. 

निजी AC बसों का किराया कई गुना बढ़ा

नोएडा, दिल्ली से लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, बिहार और वाराणसी के लिए निजी एसी बसों का किराया कई गुना तक बढ़ गया है. सामान्य दिनों में लखनऊ के लिए इन बसों का किराया 600 से 700 रुपये रहता है, जो अब 4 हजार तक पहुंच चुका है. बता दें कानपुर का किराया पहले 700 से 900 रुपये तक था, जो 3,500 तक पहुंच गया है.

यह भी पढ़ें : मुंबई में ऑफिस स्पेस की बढ़ी डिमांड, किराए में 11 फीसदी की छलांग

इस मामले पर बस ऑपरेटरों का कहना है कि त्योहार के मौसम में यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण किराए बढ़ाने की नौबत आती है. हालांकि, यात्रियों के लिए यह एक बड़ा झटका है. देश से सबसे बड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रेनों में अब फेस्टिव सीजन में कन्फर्म टिकट नहीं मिल पा रही हैं. वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है. फ्लाइट का किराया भी आसमान छू रहा है जिसका असर यात्रियों पर सीधा पड़ रहा है.

इन तारीखों पर आसमान छू रही हैं कीमतें 

 

बस बुकिंग वेबसाइट्स की जानकारी के अनुसार 17, 18, 19, 21 और 22 अक्टूबर को यात्रियों का सबसे अधिक दबाव देखने को मिल रहा है. 20 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी, इसलिए त्योहार से पहले यात्रा की मांग काफी बढ़ गई है. नोएडा से लखनऊ जाने वाली AC निजी बस का किराया 18 और 19 अक्टूबर को औसतन 4,999 रुपये तक पहुंच गया है, जबकि आम दिनों में यही किराया सिर्फ 600 से 700 रुपये होता है। वहीं, नोएडा से कानपुर जाने वाली बस का रोजाना किराया सामान्य दिनों में 700-900 रुपये रहता है, लेकिन 18, 19, 21 और 22 अक्टूबर को यह किराया तीन से चार गुना बढ़कर 2,000 से 3,500 रुपये तक हो गया है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

bus fares hike

