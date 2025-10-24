Lenskart IPO: अरबपति इनवेस्‍टर और डीमार्ट के फाउंडर राधाकृष्ण दमानी (Radhakishan Damani) ने चश्मा बेचने वाली कंपनी लेंसकार्ट सॉल्यूशंस (Lenskart Solutions) में 90 करोड़ रुपये का इनवेस्‍टमेंट क‍िया है. यह इनवेस्‍टमेंट दमानी की तरफ लेंसकार्ट का आईपीओ (IPO) आने से पहले हुआ है. सूत्रों का कहना है क‍ि कंपनी का आईपीओ (IPO) अगले हफ्ते ओपन हो सकता है. आपको बता दें ट‍ियर-2 और ट‍ियर-3 स‍िटी में तेजी से अपने स्‍टोर खोल रहा लेंसकार्ट (Lenskart) IPO के जरिये 2,150 करोड़ रुपये जुटाने का प्‍लान कर रहा है.

प्रमोटर और इनवेस्‍टर 13.22 करोड़ शेयर बेचेंगे

इसके लिए कंपनी की तरफ से नए शेयर जारी क‍िये जाएंगे. साथ ही कंपनी के प्रमोटर और इनवेस्‍टर 13.22 करोड़ शेयर बेचेंगे. प्रमोटर में पियूष बंसल, नेहा बंसल, अमित चौधरी और सुमीत कपाही शामिल हैं. निवेशकों में SVF II लाइटबल्ब, श्रोडर्स कैपिटल, PI अपॉर्चुनिटीज फंड, केडारा कैपिटल और बाकी शामिल हैं. आईपीओ जारी क‍िये जाने के बाद आने वाले पैसे का इस्तेमाल लेंसकार्ट की तरफ से अलग-अलग कामों में क‍िया जाएगा.

कंपनी ओन्‍ड स्‍टोर खोलने का प्‍लान

कंपनी की तरफ से देश में नए कंपनी के माल‍िकाना हक वाले स्टोर खोलने का प्‍लान है. इसके अलावा स्टोर के लिए किराया और लाइसेंस एग्रीमेंट का पेमेंट क‍िया जाएगा. लेंसकार्ट की तरफ से इस पैसे का यूज टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के ल‍िये भी क‍िया जाएगा. कंपनी इस पैसे का उपयोग ब्रांड प्रमोशन के ल‍िए करेगी. ज‍िससे लेंसकार्ट ब्रांड को लोगों के बीच ज्‍यादा पसंदीदा बनाया जा सकेगा.

लेंसकार्ट का सफर

साल 2008 में शुरू हुई लेंसकार्ट ने 2010 में ऑनलाइन चश्मा बेचना शुरू किया. साल 2013 में दिल्ली में इसका पहला फिजिकल स्टोर खुला. आज यह देश की सबसे बड़ी ऑम्‍नी-चैनल चश्मा कंपनियों में से एक है. यह सस्ते और स्टाइलिश चश्मे, सनग्लास और कॉन्टैक्ट लेंस की ब‍िक्री करती है. कंपनी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और देशभर में स्टोर का जबरदस्‍त नेटवर्क है.

लेंसकार्ट की पहुंच

लेंसकार्ट अभी मेट्रो, टियर-1 और टियर-2 स‍िटी में मौजूद है. इसके अलावा, साउथ-ईस्‍ट एश‍िया दक्षिण-पूर्व एशिया और म‍िड‍िल ईस्‍ट में भी इसका ब‍िजनेस है. यह देश के सबसे बड़े कंज्यूमर ब्रांड्स में से एक कंपनी बन चुकी है. दमानी का लेंसकार्ट में इनवेस्‍ट करना बड़ा सपोर्ट है. इसके बाद IPO और ज्‍यादा आकर्षक बनेगा और कंपनी के एक्‍सपेंशन में मदद करेगा. लेंसकार्ट का टारगेट कस्‍टमर को बेहतर सर्व‍िस और प्रोडक्‍ट देना है.