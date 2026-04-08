Iran-US War: ईरान और अमेरिका के बीच हुए युद्ध विराम पर संदेह है. अभी भी मिडिल ईस्ट में मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं. लेकिन सीजफायर के सेंटीमेंट ने शेयर बाजार के सेंटीमेंट को बूस्ट कर दिया है. पिछले 39 दिनों से जो शेयर बाज़ार डूब रहा था, वो युद्धविराम की खबर आते ही तेजी से भागने लगा. शेयर बाजार को आज सीज़फायर की संजीवनी मिल गई. इसके साथ-साथ सोना-चांदी भी आज भागने लगे. लंबे समय के बाद सोने-चांदी ने आज फिर से तेज़ी के संकेत दिए. रुपये में भी आज मज़बूती आई.

युद्ध के असर से जो रुपया, डॉलर के मुकाबले गिरते-गिरते 95 के पार चला गया था, उसमें आज 47 पैसे की मज़बूती आई. आज ये डॉलर की तुलना में 93 के नीचे आ गया. शेयर बाज़ार, सोना-चांदी और रुपये में जहां मज़बूती आई, वहीं कच्चे तेल की क़ीमत में ज़ोरदार गिरावट दर्ज की गई. एक ही दिन में अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चा तेल 15% गिर गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 साल में ये एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है.

बाज़ार की तेज़ी देखकर तो जाल में नहीं फंस रहे आप

लेकिन सवाल ये है कि क्या आपको युद्ध विराम को लेकर सतर्क नहीं रहना चाहिए. खासतौर पर अगले दो हफ्तों में क्योंकि ये कोई स्थायी शांति नहीं है. सवाल ये भी है कि कहीं बाज़ार की तेज़ी देखकर आप जाल में तो नहीं फंस रहे. इससे पहले भी कई बार आम निवेशक बाज़ार के इस जाल में फंसकर अपनी मेहनत की कमाई गंवा चुके हैं. सवालों को डिकोड करने से पहले आपको जानना चाहिए कि आज बाज़ार में क्या हुआ.

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युद्ध के दौरान सबसे बड़ी गिरावट 19 मार्च को आई

युद्ध के दौरान 10% से ज़्यादा गिरने वाले सेंसेक्स ने आज शानदार बढ़त बनाई. आज के कारोबार की बात करें तो सेंसेक्स 2,946 प्वाइंट यानी 4% की बढ़त के साथ 77,562 अंक पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 874 प्वाइंट की बढ़त के साथ 23,997 पर बंद हुआ. सभी सेक्टर के इंडेक्स आज हरे निशान में बंद हुए. युद्ध के दौरान सेंसेक्स में सबसे बड़ी गिरावट 19 मार्च को आई थी. उस दिन बाज़ार 2,497 प्वाइंट गिरा था. लेकिन युद्धविराम के बाद बढ़त उससे ज़्यादा यानी 2,946 प्वाइंट रही. एक दिन के कारोबार में निवेशकों ने 16 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की.

निवेशकों को 51 लाख करोड़ रुपये का नुकसान

युद्ध के दौरान मार्च में निवेशकों को 51 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. पिछले कुछ दिनों की बढ़त के बाद आज की जोरदार तेज़ी से ये नुकसान घटकर अब 17 लाख करोड़ रुपये रह गया है. यानी युद्ध से पहले की स्थिति तक पहुंचने में अभी थोड़ा समय और लगेगा. बाज़ार में तेज़ी का ये सिलसिला पूरी दुनिया में बना रहा. जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी- हर देश में शेयर बाज़ार ने 14 दिनों के युद्धविराम का स्वागत किया.

डाउ जोंस 1,300 प्वाइंट से ज़्यादा की बढ़त

अमेरिका के डाउ जोंस में शुरुआती कारोबार के दौरान 1,300 प्वाइंट से ज़्यादा की बढ़त रही. लेकिन पाकिस्तान के शेयर बाज़ार ने तो आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KSE-100 इंडेक्स 14,138 प्वाइंट यानी 9% से ज़्यादा की बढ़त के साथ 1,65,811 पर बंद हुआ. ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इतिहास में एक दिन की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है. वैसे युद्ध के दौरान पाकिस्तान के शेयर बाज़ार ने गिरावट का भी रिकॉर्ड बनाया था. 2 मार्च को पाकिस्तान के शेयर बाज़ार में 16,000 प्वाइंट से ज़्यादा की गिरावट आई थी.

दुन‍ियाभर में 1300 लाख करोड़ रुपये डूब गए

युद्ध के कारण मंदी की आशंका के बीच दुनियाभर के निवेशकों को भारी नुक़सान हुआ था. ब्लूमबर्ग के मुताबिक दुनियाभर के शेयर बाज़ार के निवेशकों को क़रीब 14 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 1,300 लाख करोड़ रुपये डूब गए थे. आज बाज़ार में एक दिन की रैली के कारण 250 लाख करोड़ की भरपाई हो गई. लेकिन अभी निवेशकों का नुकसान पूरा होने में लंबा समय लगेगा.

युद्ध के दौरान सोने-चांदी की चाल उल्टी रही

आज का दिन सोने-चांदी के निवेशकों के लिए भी अच्छा रहा. इस बार युद्ध के दौरान सोने-चांदी की चाल उल्टी रही. जो सोना युद्ध के दौरान हर बार बढ़ता था, वो इस बार गिरने लगा. युद्धविराम का ऐलान होते ही सोने-चांदी के बाज़ार में भी तेज़ी आई. इंडिया बुलियन एंड एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 4 हजार रुपये बढ़कर 1 लाख 52 हज़ार रुपये के करीब पहुंच गया. दूसरी तरफ एक किलो चांदी के दाम 13 हज़ार रुपये बढ़कर 2 लाख 44 हज़ार रुपये पर पहुंच गए.

चांदी के भाव में यही ट्रेंड बना रहा

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में भी सोने और चांदी के भाव में करीब यही ट्रेंड बना हुआ है. गोल्ड और सिल्वर ETF में भी आज तेज़ी का दिन रहा. गोल्ड ETF में आज 4% से ज़्यादा की तेज़ी दर्ज की गई. युद्ध शुरू होने के बाद सोने के दाम में 20% तक की गिरावट आई थी. ईरान जंग के पहले 4 हफ़्तों में सोना जितना गिरा, उतना आज तक किसी जंग में नहीं गिरा था.

हर न‍िवेशक को सतर्क रहने की जरूरत

युद्धविराम ने दुनियाभर के निवेशकों की उम्मीदें बढ़ाई हैं. वो निवेशक चाहे शेयर बाज़ार के हों या सोने-चांदी के. लेकिन इसके बावजूद अभी काफी सतर्क रहने की ज़रूरत है. ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये भी आपको जानना चाहिए. इसका सबसे पहला कारण है कि ये सिर्फ 2 हफ़्ते का युद्धविराम है, युद्ध की समाप्ति नहीं. वो भी ऐसा युद्धविराम जो शुरू होने के साथ ही टूटता दिख रहा है. तेल और गैस की क़ीमत पर युद्धविराम के बाद भी दबाव बना रहेगा क्योंकि मिसाइल और ड्रोन हमलों से जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुए हैं, उन्हें पूरी तरह ठीक करने में कई साल लग जाएंगे.

ट्रंप ने शेयर बाजार को अपने इशारों पर नचाया

आपको सावधान इसलिए भी रहना चाहिए क्योंकि युद्धविराम का ऐलान करने वाले डोनाल्‍ड ट्रंप हैं. वो ट्रंप जो पल-पल बदल जाते हैं. कभी सभ्यता मिटाने की धमकी देते हैं तो कुछ ही घंटों बाद युद्धविराम का ऐलान करते हैं. युद्ध के दौरान आपने देखा होगा कि किस तरह ट्रंप ने शेयर बाजार को अपने इशारों पर नचाया और अपने खास लोगों को फायदा पहुंचाया. निवेश से पहले सतर्कता इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि महंगाई की मार अभी बाक़ी है. युद्ध का असर उपभोक्ताओं तक पहुंचने में कई महीने लगते हैं और अप्रैल से अक्टूबर के बीच महंगाई का ख़तरा सबसे ज़्यादा है.

10 अप्रैल को होने वाली बातचीत पर टिकी बाजार की चाल

फिलहाल बाज़ार की चाल 10 अप्रैल को होने वाली बातचीत पर टिकी हुई है. इस बातचीत का दुनियाभर के बाज़ार पर असर होगा. इस दौरान आपको किसी भी ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए. हम ट्रैप की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि युद्धविराम की घोषणा से कुछ घंटे पहले कुछ निवेशकों ने तेल की क़ीमतों में गिरावट पर करीब 950 मिलियन डॉलर यानी क़रीब 8,700 करोड़ रुपये का दांव लगाया था. ये अब तक का सबसे बड़ा दांव था.

क्रूड ऑयल करीब 15% सस्ता हुआ

सोचिए, जब तनाव बिल्कुल चरम पर था, ट्रंप ईरान की सभ्यता को ख़त्म करने की धमकी दे रहे थे. जब युद्ध का तेज़ होना तय माना जा रहा था, उस वक़्त तेल की क़ीमत में गिरावट का दांव लगाया गया. क्या कोई इतनी बड़ी रक़म तेल के दाम में गिरावट पर लगा सकता था, जबकि उस समय तेल की क़ीमत में तेज़ उछाल आना तय माना जा रहा था. ये तब ही सकता है जब दांव लगाने वाले को ये पक्का पता हो कि ट्रंप युद्धविराम का ऐलान करने वाले हैं. तेल पर ये दांव सफल भी रहा क्योंकि आज के कारोबार में क्रूड ऑयल करीब 15% सस्ता हुआ.

ईरान युद्ध के दौरान इससे पहले भी ऐसा हो चुका है. ट्रंप क्या घोषणा करने वाले हैं, इसका पता पहले ही कुछ लोगों को हो जाता है. यही वजह है कि हम बार-बार ट्रंप के ट्रैप का ज़िक्र कर रहे हैं.