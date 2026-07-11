/टंकी फुल कराने से पहले जान लें! E10, E20 और E85 पेट्रोल में क्या है फर्क, आपकी कार पर क्या पड़ेगा असर?

दुनिया में पहली बार इथेनॉल से चलनी वाली कार का आविष्कार पिछली शताब्दी में ही कर लिया गया था. 1908 में फोर्ड कंपनी ने फोर्ड मॉडल टी लॉन्च किया था. इस कार का इंजन इस तरह तैयार किया गया था कि इसे चलाने के लिए पेट्रोल, इथेनॉल, या इन दोनों के किसी भी मिश्रण का उपयोग किया जा सकता था. फोर्ड मोटर्स की स्थापना करने वाले हेनरी फोर्ड ने आज से 100 साल पहले अपने एक इंटरव्यू में कहा था. 'भविष्य का ईंधन उस वनस्पति से आएगा जिसमें स्टार्च और शुगर होती है, जो हर साल पैदा की जा सकती है. सेब के बाग, कचरा, कबाड़ की लकड़ी या फसलें हर उस चीज़ से ईंधन बनाया जा सकता है जिसे फर्मेंट किया जा सके. दुनिया भर में सिर्फ एक साल की फसलों से इतना इथेनॉल बनाया जा सकता है जो तेल के सारे कुओं को हमेशा के लिए बंद कर दे.'