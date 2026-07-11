Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /टंकी फुल कराने से पहले जान लें! E10, E20 और E85 पेट्रोल में क्या है फर्क, आपकी कार पर क्या पड़ेगा असर?

टंकी फुल कराने से पहले जान लें! E10, E20 और E85 पेट्रोल में क्या है फर्क, आपकी कार पर क्या पड़ेगा असर?

दुनिया में पहली बार इथेनॉल से चलनी वाली कार का आविष्कार पिछली शताब्दी में ही कर लिया गया था. 1908 में फोर्ड कंपनी ने फोर्ड मॉडल टी लॉन्च किया था. इस कार का इंजन इस तरह तैयार किया गया था कि इसे चलाने के लिए पेट्रोल, इथेनॉल, या इन दोनों के किसी भी मिश्रण का उपयोग किया जा सकता था.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 11, 2026, 10:38 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:47 PM IST
टंकी फुल कराने से पहले जान लें! E10, E20 और E85 पेट्रोल में क्या है फर्क, आपकी कार पर क्या पड़ेगा असर?
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गिरनार की सीढ़ियों पर बच्चे को उठा ले गया शेर, परिवार के सामने नोंच-नोंचकर खाया शरीर
Gujarat news1 hr ago
2
Haryana news1 hr ago
3
IIT Roorkee1 hr ago
4
 salman khan1 hr ago
5
Sim Ejector Pin Hidden Uses1 hr ago