DNA : मिडिल ईस्ट जंग का असर........तेल और गैस के बाद अब फर्टिलाइजर का संकट, पड़ सकता है आपकी थाली पर असर

DNA: मिडिल ईस्ट के युद्ध की वजह से होर्मुज स्ट्रेट पिछले 2 महीनों से बंद है. इसके कारण दुनिया में 20% कच्चे तेल और गैस की सप्लाई ठप है. लेकिन इसका असर सिर्फ आपके ईंधन तक नहीं है, बल्कि होर्मुज की नाकेबंदी का प्रभाव आपकी थाली पर भी पड़ रहा है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने के कारण दुनिया में फर्टिलाइजर और उससे जुड़े कच्चे माल की सप्लाई चेन टूट गई है. इसके असर से भारत समेत दुनिया के कई देशों में खाद्य संकट की आहट सुनाई दे रही है. होर्मुज का बंद होना फर्टिलाइजर की सप्लाई पर कैसे और कितना असर डालता है. इसके लिए आपको कुछ आंकड़े देखने चाहिए.

30% सप्लाई होर्मुज के बंद होने से ठप है

2024 में वैश्विक उर्वरक व्यापार का 30% हिस्सा होर्मुज के रास्ते से होकर गुजरा यानी 30% सप्लाई होर्मुज के बंद होने से ठप हो गई. मिडिल ईस्ट के देश तेल और गैस के साथ-साथ उर्वरक के भी बड़े उत्पादक हैं. मिडिल ईस्ट के देश दुनिया में 36% यूरिया, 29% अमोनिया, 26% डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी DAP और 50% सल्फर का निर्यात करते हैं. लेकिन होर्मुज बंद होने से फिलहाल उनका निर्यात ठप है.

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4 मार्च से बंद है कतर फर्टिलाइजर कंपनी

दुनिया में यूरिया का सबसे अधिक निर्यात करने वाली कतर फर्टिलाइजर कंपनी ईरान के हमलों के बाद 4 मार्च से बंद है. कतर के जो प्लांट खुले भी हैं, उनके पास निर्यात के लिए होर्मुज के अलावा कोई रास्ता नहीं है.

चीन सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक देश

मिडिल ईस्ट के देशों का निर्यात रुकने के बाद दुनिया की निगाहें चीन की तरफ गई. चीन सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक देश है. लेकिन चीन ने हमेशा की तरह धोखा देने का काम किया. उसने युद्ध शुरू होते ही फर्टिलाइजर निर्यात के लिए अपने दरवाज़ बंद कर दिए. यानी एक तरफ मिडिल ईस्ट की सप्लाई बंद हुई तो दूसरी तरफ चीन ने अपने स्वभाव के मुताबिक संकट बढ़ाने का काम किया. इसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कीमत फरवरी से मार्च के बीच 46% बढ़ी है.

अगर यूरिया और दूसरे उर्वरकों की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो इसका सीधा असर अगले कुछ महीनों में खाने-पीने की चीज़ों पर दिख सकता है. भारत इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है. भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फर्टिलाइजर खपत करने वाला देश है और इसके लिए वो आयात पर काफी निर्भर है. भारत के आयात का लगभग एक-चौथाई हिस्सा सऊदी अरब, ओमान, कतर और UAE जैसे देशों से आता है. वहीं भारत लगभग 10% फर्टिलाइजर चीन से आयात करता है. यूरिया के घरेलू उत्पादन के लिए LNG की जरूरत होती है. लेकिन युद्ध के कारण गैस की सप्लाई ठप होने से घरेलू प्लांट की क्षमता भी प्रभावित हुई है. यानी फर्टिलाइजर पर दोहरी मार है. एक तरफ होर्मुज की नाकेबंदी के कारण सप्लाई पर असर पड़ा है और दूसरी तरफ गैस की कमी के कारण घरेलू उत्पादन भी प्रभावित हुआ है.

सरकार ने क़ीमत बढ़ने के बावजूद किसानों पर इसका बोझ अभी तक नहीं डाला है. लेकिन ज़्यादा दाम पर खरीद की वजह से सरकार के सब्सिडी बिल में भारी उछाल आएगा. दुनिया के दूसरे देश भी इसी तरह खाद और उर्वरक के संकट से जूझ रहे हैं.